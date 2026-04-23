СТЦ заявил о способности дрон-детектора «Филин-И» выявлять любые дроны

Tекст: Дмитрий Зубарев

Дрон-детектор «Филин-И» способен выявлять беспилотники, работающие на нестандартных частотах, и отличается высокой универсальностью, рассказал представитель компании-разработчика «Специальный технологический центр» на выставке Defence Services Asia в Куала-Лумпуре, сообщает ТАСС. По его словам, устройство фиксирует практически все БПЛА, включая те, что используют новые диапазоны и нестандартные решения.

Представитель СТЦ отметил: «На сегодняшний день «Филин-И» – одно из лучших устройств по универсальности определяемых атак. Это изделие чувствует практически все беспилотники, включая новые диапазоны и нестандартные решения. Наше устройство отличается от всех остальных тем, что диапазон его работы непрерывный: если противник смещает частоту от стандартной в сторону, «Филин» это чувствует».

Сигнал тревоги при обнаружении дрона выполнен в виде уханья филина, что помогает маскировать работу устройства в боевых условиях. По словам представителей компании, это решение оказалось удачным – имитация голоса птицы служит дополнительной маскировкой для военных. «Филин-И» – сложная система, и звуковой сигнал – лишь один из её элементов.

Экспозиция «Специального технологического центра» представлена в рамках объединённой российской выставки «Рособоронэкспорта», входящего в структуру Ростеха. Выставка DSA проходит в столице Малайзии с 20 по 23 апреля.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские детекторы «Тень» засекли вражеские беспилотники с искусственным интеллектом на нестандартных частотах.

Специальный технологический центр продемонстрировал индивидуальный обнаружитель дронов «Филин-И» на международной выставке в Дубае.

Компания 3mx разработала новый всенаправленный обнаружитель разведывательных аппаратов «Марс».