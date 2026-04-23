США экстренно выделили 146 млн долларов на стволы для гаубиц для Украины

Tекст: Дмитрий Зубарев

Армия США заключила контракт с BAE Systems Land & Armaments на сумму 145,8 млн долларов для производства стволов М776 для гаубиц M777A2, передает РИА «Новости». Контракт связан с необходимостью экстренно пополнить запасы, истощенные из-за поставок оружия на Украину, Тайвань и в Израиль.

В Пентагоне уточнили: «BAE Systems Land & Armaments получила контракт с фиксированной ценой на сумму 145,8 миллиона долларов на производство 155-мм стволов М776 для гаубицы M777A2». Ранее стоимость программы уже достигла 462,7 млн долларов, однако именно этот транш обусловлен острой нехваткой вооружения в американских арсеналах.

Для заключения сделки военным пришлось воспользоваться специальным механизмом, позволяющим закупать вооружение без проведения конкурса. Такой шаг объяснили необходимостью срочно восполнить арсеналы и минимизировать риски, которые могли бы возникнуть при стандартной процедуре торгов.

Производство стволов будет организовано в городе Миннеаполис, завершить работы планируется к 31 марта 2031 года. Ствол М776 – ключевой элемент легкой 155-мм гаубицы M777, используемой в зоне боевых действий.

За время украинского конфликта Пентагон увеличил производство стволов для этих орудий на 64%.

При этом американские законы запретили украинским компаниям самостоятельно чинить стволы данных гаубиц.