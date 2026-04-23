Российские комплексы противодействия дронам заинтересовали иностранных заказчиков

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российские комплексы противодействия беспилотникам «Силок» и RB-504A-E, разработанные компанией «Специальный технологический центр» (СТЦ), вызвали значительный интерес у зарубежных заказчиков, передает ТАСС. Об этом сообщил официальный представитель организации на международной выставке вооружения Defence Services Asia, проходящей в Куала-Лумпуре.

По его словам, «это новая техника, которая вызывает большой интерес со стороны зарубежных стран». Представитель подчеркнул, что комплекс «Силок» подходит для гражданского и военного применения, особенно востребован в условиях увеличения атак с использованием дронов. Военный комплекс RB-504A-E специально разработан для борьбы с беспилотниками военного назначения, что позволяет перекрывать всю линейку подобных угроз.

В СТЦ отметили, что российские комплексы можно считать совершенными благодаря уникальным возможностям обнаружения дронов не только по радиосигналам, но и с помощью радиолокационных средств. Такой подход отличает их от мировых аналогов. Разработчики добавили, что их многолетний опыт позволил создать системы, способные эффективно защищать объекты различного назначения.

Продукция СТЦ представлена в рамках объединенной российской экспозиции «Рособоронэкспорта», входящей в госкорпорацию Ростех. выставка DSA проходит с 20 по 23 апреля и традиционно привлекает внимание специалистов в сфере обороны и безопасности со всего мира.

