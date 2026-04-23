В Крыму заморозки повредили часть сельскохозяйственных культур

Tекст: Дмитрий Зубарев

Заморозки, прошедшие в Крыму в середине апреля, привели к незначительным повреждениям некоторых сельскохозяйственных культур, сообщает ТАСС. В региональном министерстве сельского хозяйства отметили, что ситуация остается под контролем и не представляет угрозы для урожая.

С 10 по 15 апреля, а также 22–23 апреля в Крыму действовало штормовое предупреждение из-за почвенных заморозков, когда температура местами опускалась до минус 3 градусов. Представитель министерства пояснил: «Критическая для сельского хозяйства высота (около 1,5 метра) осталась в зоне комфорта: там температура не опускалась ниже 1 градуса тепла».

В некоторых хозяйствах для подстраховки провели срез веток с нераспустившейся почкой, однако критических повреждений, способных повлиять на урожай, не выявлено. Фиксируются лишь единичные незначительные повреждения на уровне 15-20%, что, по мнению специалистов, не является опасным. Для успешного формирования урожая, как подчеркнули в министерстве, обычно достаточно сохранить 30% живого цветка.

В Минсельхозе также уточнили, что низкорослые культуры, такие как зерновые и технические, не пострадали от заморозков и развиваются нормально.

Глава республики Сергей Аксенов объявил Судак и четыре района зоной природной чрезвычайной ситуации из-за гибели урожая.

Российские аграрии подали заявления на возмещение убытков от погодных аномалий на сумму около 200 млн рублей.