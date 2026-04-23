  Россия получила приглашение на саммит G20 в США
    23 апреля 2026, 05:36 • Новости дня

    Иранский «москитный флот» устроил охоту в Ормузском проливе

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейская спутниковая система Copernicus («Коперник») засняла группу из десятков быстроходных катеров Ирана, отрабатывающих блокировку Ормузского пролива.

    Новые спутниковые снимки системы Copernicus подтвердили активность иранского москитного флота в районе побережья Карган, передает «Военное обозрение».

    На кадрах зафиксированы маневры 33 малых судов Корпуса стражей исламской революции. Аналитики считают эти действия частью асимметричной стратегии Тегерана по блокировке Ормузского пролива.

    Иран располагает тысячами катеров, способных разгоняться до 120 км/ч. Оснащенные ракетами, пулеметами и беспилотниками, они представляют серьезную угрозу для американских военно-морских сил. Тактика внезапных атак среди скал делает такие суда практически неуязвимыми для радаров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Корпус стражей исламской революции ограничил движение судов в Ормузском проливе. Позже быстроходная лодка иранских военных обстреляла коммерческий контейнеровоз. На фоне этого Вашингтон потребовал от Тегерана права прямого управления данной акваторией.

    22 апреля 2026, 10:16 • Новости дня
    Трамп выдвинул Ирану новый ультиматум
    Tекст: Мария Иванова

    Вашингтон отвел Тегерану до пяти дней на «преодоление внутренних разногласий», пригрозив в противном случае полностью отказаться от действующего режима прекращения огня.

    Президент США дал враждующим фракциям Ирана несколько дней на то, чтобы объединиться вокруг согласованного встречного предложения, передает Axios. В противном случае режим прекращения огня, продленный во вторник, завершится, сообщили изданию три американских чиновника.

    «Трамп готов дать еще от трех до пяти дней прекращения огня, чтобы позволить иранцам собраться с силами. Это не будет длиться бесконечно», – заявил один из источников в администрации США.

    Переговорщики Трампа считают, что соглашение о прекращении войны и решении вопросов по остаткам ядерной программы Ирана все еще достижимо. Однако они обеспокоены тем, что в Тегеране может не найтись человека, уполномоченного сказать «да».

    По данным источников, верховный лидер Али Хаменеи почти не выходит на связь. Генералы Корпуса стражей исламской революции (КСИР), контролирующие страну, и гражданские переговорщики Ирана открыто расходятся в стратегии.

    Раскол стал очевиден после первого раунда переговоров в Исламабаде, когда командующий КСИР генерал Ахмад Вахиди отверг многое из того, что обсуждали иранские переговорщики.

    Отмечается, что если пакистанские посредники не смогут обеспечить участие Ирана в переговорах в отведенный Трампом срок, военный вариант вновь станет актуальным. Сам Трамп дал понять, что морская блокада является его главным рычагом давления на Тегеран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 11 апреля американская и иранская делегации завершили два этапа обсуждений в Исламабаде. По итогам этих совещаний стороны не заключили соглашение о прекращении военных действий.

    Позже представители США отложили новую поездку в Пакистан из-за промедлений Тегерана.

    21 апреля 2026, 21:36 • Новости дня
    Захарова призвала Нетахьяху не упоминать Холокост в контексте операции в Иране
    Tекст: Валерия Городецкая

    Заявления израильского руководства о том, что страна устранила угрозу «ядерного Холокоста» со стороны Ирана, являются неуместными и проявляют неуважение к памяти жертв Второй мировой войны, заявила спикер МИД Мария Захарова, комментируя слова премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о якобы готовящемся Ираном «новом Холокосте».

    По ее словам, упоминание Освенцима, Майданека и Собибора в подобном контексте искажают исторические факты и подменяют понятия. «Упоминание Освенцима, Майданека и Собибора в контексте угрозы Израилю «ядерного Холокоста» со стороны Ирана – это проявление неуважения ко всем жертвам Второй мировой, жертвам геноцида советского народа, жертвам Холокоста, а также воинам Красной армии, освобождавшей лагеря смерти. Потому что это неуместно, потому что подменяет понятия и искажает исторические факты», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

    Дипломат напомнила, что сам Иран в 1943 году объявил войну нацистской Германии, и поинтересовалась: неужели, по логике израильских властей, «первый Холокост» также был делом Ирана. Она подчеркнула, что за геноцид евреев стояли именно нацистская Германия, фашистская Италия и их союзники, включая украинских и прибалтийских коллаборационистов.

    Захарова также обратила внимание на то, что с 2014 года Израиль «не сказал ни слова» киевским властям, которые героизировали палачей еврейского народа, таких как Симон Петлюра и Ярослав Стецько. Она добавила, что, по ее мнению, за спонсированием нацистской партии Гитлера стоял в том числе Банк Англии, а сегодня те же страны поддерживают Киев, где, по словам Захаровой, продолжаются преступления на национальной почве.

    Ранее в Иране назвали число жертв ударов США и Израиля.

    22 апреля 2026, 14:38 • Видео
    Япония стала надеждой Украины

    Япония отменила многолетнее эмбарго на поставки вооружений другим странам. Теперь Владимир Зеленский надеется, что Токио заменит ему Вашингтон.

    21 апреля 2026, 20:50 • Новости дня
    Трамп призвал Иран отменить казнь восьми женщин
    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп обратился к делегации Ирана с призывом отменить казнь восьми женщин.

    Он заявил, что такой шаг мог бы стать «отличным началом» для предстоящих переговоров между США и Исламской республикой, передают «Вести».

    «Я был бы очень признателен за освобождение этих женщин. Уверен, что они оценят ваш жест. Пожалуйста, не причиняйте им вреда! Это стало бы отличным началом наших переговоров!» – написал американский лидер на своей странице в Truth Social.

    В своем обращении Трамп сослался на публикацию интернет-знаменитости Эяля Якоби, который заявил, что «восемь женщин в Иране ожидают исполнения смертного приговора». На своей странице в соцсетях он опубликовал их фотографии, не указав имена.

    Ранее спикер парламента Ирана Галибаф исключил переговоры с США под угрозами.

    Телеканал CNN сообщал, что второй раунд двустороннего диалога между американскими и иранскими представителями состоится утром в среду на территории пакистанской столицы.

    21 апреля 2026, 23:18 • Новости дня
    Tasnim: Иран окончательно отказался от переговоров с США

    Tекст: Вера Басилая

    Иран принял окончательное решение не участвовать в переговорах с США, которые планировались на среду в Пакистане, сообщает Tasnim.

    По данным Tasnim, решение Ирана об отказе от участия в переговорах с США в среду является окончательным, передает РИА «Новости».

    В заявлении подчеркивается, что иранская переговорная делегация через посредника в Пакистане сообщила США, что по различным причинам не будет участвовать во встрече в Исламабаде в среду. Также отмечается, что Иран пока не видит «никаких перспектив участия в переговорах в дальнейшем».

    Иранская сторона заявила, что на данный момент считает участие в переговорах с США «пустой тратой времени». По мнению Тегерана, Соединенные Штаты препятствуют достижению соглашения, которое могло бы устроить обе стороны.

    Переговоры должны были состояться в Исламабаде, однако сейчас участие Тегерана в подобных встречах не планируется.

    Ранее газета The New York Times сообщила, что визит вице-президента США Джей Ди Вэнса в Исламабад для переговоров с Ираном был отложен на неопределенный срок. Причиной стало то, что Тегеран не дал ответа на представленные Вашингтоном переговорные позиции.

    20 апреля 2026, 09:42 • Новости дня
    Цены на нефть взлетели после нарушения перемирия в Ормузском проливе
    Tекст: Мария Иванова

    Стоимость энергоносителей на мировых рынках резко увеличилась после блокировки движения танкеров через Ормузский пролив на фоне обострения конфликта между Вашингтоном и Тегераном.

    Котировки американской нефти подскочили на 6,4%, достигнув 87,88 доллара за баррель, передает Associated Press. Стоимость эталонной марки Brent также показала уверенный рост, увеличившись на 6,5% – до 96,25 доллара за баррель.

    Ситуация на рынке обострилась после того, как Тегеран отказался от планов открыть пролив для коммерческого судоходства. Это произошло в ответ на заявление главы Белого дома о сохранении блокады иранских портов силами ВМС США.

    В выходные Корпус стражей исламской революции обстрелял несколько судов, а американская сторона сообщила о захвате иранского сухогруза.

    Продолжающийся уже восемь недель конфликт спровоцировал один из самых серьезных энергетических кризисов за последние десятилетия. Больше всего пострадали страны Азии и Европы, зависящие от ближневосточной нефти. «Но цены, вероятно, достигли пика, и они начнут снижаться», – заявил министр энергетики США Крис Райт.

    Эксперты предупреждают, что длительное закрытие пролива может привести к дальнейшему росту цен. Даже в случае достижения соглашения на восстановление нормальных объемов поставок и снижение стоимости топлива могут уйти месяцы из-за скопления танкеров и поврежденной инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные запланировали полную морскую блокаду Ирана. Президент США пригрозил возобновлением боевых действий.

    20 апреля 2026, 14:12 • Новости дня
    Американист: У Трампа с Ираном есть три сценария действий

    Tекст: Анастасия Куликова

    У администрации Дональда Трампа есть несколько вариантов действий в ситуации вокруг Ирана. Это возобновление боевых действий, проведение наземной операции или сохранение «околовоенной обстановки» с продолжением блокады портов Исламской республики, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее США перехватили иранское судно Touska в Оманском заливе.

    «США и Иран пытаются оказывать друг на друга давление в рамках непубличных переговоров, которые идут очень тяжело и находятся на грани срыва», – отметил американист Малек Дудаков. Он напомнил, что Тегеран ранее объявил о возобновлении судоходства в Ормузском проливе, однако Вашингтон отказался снимать морскую блокаду иранских портов. На это последовал резкий ответ Исламской республики: ограничения в Ормузе были восстановлены.

    «Теперь стороны повышают ставки в надежде, что им удастся продавить свою повестку в рамках переговоров. Никто не хочет идти на серьезные уступки, потому что это будет означать политическое и военное поражение», – уточнил собеседник. По его мнению, в ближайшей перспективе у администрации Дональда Трампа есть несколько вариантов действий.

    Первый – возобновление боевых действий. «Американские силы могут снова ударить по гражданской инфраструктуре Ирана. Но это путь в никуда, потому что, во-первых, военным путем сломить Тегеран не удается, а во-вторых, создает почву для обвинений чиновников США в преступлениях», – указал Дудаков, напомнив, что ранее демократы в Конгрессе подготовили резолюцию об импичменте в отношении министра войны Пита Хегсета.

    «Другими словами, раскол среди политического класса в Штатах усугубляется, и это подрывает позиции Трампа и его команды, – подчеркнул политолог. – Кроме того, повестка продолжения конфликта становится все более непопулярной в американском обществе. Последний опрос общественного мнения показывает, что примерно 70% американцев негативно воспринимают действия Трампа в Иране и выступают за немедленное перемирие без предварительных условий».

    Второй вариант – проведение наземной операции с высадкой десанта США на острове Харк или островах в Ормузском проливе. «Если верить утечкам, такой сценарий вызывает серьезные опасения, в том числе у самого Трампа. Он понимает, что это может привести к большим потерям среди американских военных, что окончательно добьет его рейтинги внутри страны», – детализировал эксперт.

    Третий вариант – сохранение «околовоенной обстановки». «Речь об операциях против танкеров, следующих в интересах Ирана. Расчет Вашингтона может быть на то, что это негативно скажется на иранской экономике, и иранцам придется идти на уступки. Я думаю, такая стратегия вполне вероятна в ближайшей перспективе, если переговоры сорвутся», – отметил Дудаков.

    По его оценкам, ни один из сценариев нельзя назвать хорошим. «Даже наименее эскалационный сценарий будет усугублять энергокризис во всем мире из-за закрытого Ормуза и бить по рейтингам Трампа», – заключил американист.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что американские военные перехватили и взяли под контроль сухогруз Touska, шедший в Оманском заливе под флагом Ирана. Он отметил, что длина судна – 900 футов, а вес – «почти с авианосец». Его остановил американский эсминец с управляемыми ракетами USS Spruance.

    «Иранский экипаж отказался подчиниться (предупреждению с эсминца), поэтому наш военный корабль остановил их на месте, проделав дыру в машинном отделении. В настоящий момент морские пехотинцы США удерживают судно под контролем», – написал Трамп в соцсети Truth Social.

    Как сообщает The Washington Post со ссылкой на данные аналитической компании Kpler, судно, рассчитанное на перевозку до 4,8 тыс. контейнеров, возвращалось с грузом из китайского порта Гаолан в городе Чжухае. Это известный порт погрузки химикатов, в том числе перхлората натрия – ключевого компонента твердого ракетного топлива, которое необходимо Ирану для его ракетной программы, говорится в материале.

    Позже Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) подтвердило захват иранского грузового судна и опубликовало в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) видео операции. Американские военные утверждают, что предупреждали экипаж иранского судна о нарушении блокады на протяжении шести часов.

    После этого экипажу приказали эвакуировать машинное отделение, и эсминец вывел из строя ходовую часть судна ударом из пятидюймового орудия Mк-45. Согласно сообщению CENTCOM, морские пехотинцы покинули десантный корабль USS Tripoli (LHA 7) на вертолете и пересекли Аравийское море, чтобы подняться на борт и захватить иранское судно.

    В Иране назвали атаку США на шедшее под флагом Исламской республики судно нарушением перемирия. Иранские военные атаковали дронами несколько американских кораблей, заявил представитель центрального штаба ВС страны «Хазрат Хатам аль-Анбия».

    «Агрессивная Америка, нарушив перемирие и совершив акт морского пиратства, обстреляла одно из торговых судов Ирана в водах Оманского залива и вывела из строя его навигационную систему, высадив на палубу упомянутого судна несколько своих террористических морских пехотинцев», – цитирует агентство Tasnim сообщение.

    Иран анонсировал месть и скорый ответ «на морское пиратство и вооруженное нападение» армии США. На этом фоне цены на нефть подскочили более чем на 6% 20 апреля, сообщает Reuters. Этот скачок нивелирует значительную часть снижения цены на нефть 17 апреля, когда временно был открыт Ормузский пролив.

    Отметим, в понедельник вице-президент США Джей Ди Вэнс и высокопоставленные американские чиновники, как ожидается, отправятся в Пакистан для очередного раунда переговоров с Ираном. Тегеран официально не подтвердил, что примет в них участие, а некоторые иранские СМИ предполагают, что встреча может не состояться. Перемирие, в нарушении которого США и Иран обвиняют друг друга, истекает в среду.

    Напомним, США ввели морскую блокаду Ормузского пролива с 13 апреля по указу Трампа. 17 апреля Тегеран разрешил всем коммерческим судам проходить через Ормузский пролив до конца действия перемирия. Это произошло после прекращения военных действий в Ливане. Президент США же отказался снять блокаду с иранских портов, пока стороны не заключат сделку. В ответ КСИР объявил о восстановлении военного контроля над Ормузом.

    Как пишет The New York Times, до захвата иранского судна Трамп обвинил Иран в стрельбе по судам Франции и Британии в Ормузском проливе. В воскресенье еще два танкера под флагами Ботсваны и Анголы попытались пройти по этому морскому маршруту, но были отогнаны иранскими силами, говорится в материале. Это произошло спустя 48 часов после того, как глава Белого дома заявил, что «Иранский пролив полностью открыт».

    20 апреля 2026, 12:34 • Новости дня
    Эксперт оценил перспективы перемирия после захвата США иранского судна

    Tекст: Анастасия Куликова

    Срок объявленного Дональдом Трампом перемирия с Ираном истекает 22 апреля. Но после того, как США перехватили иранское судно Touska в Оманском заливе, а Тегеран в ответ атаковал американские корабли, о возобновлении военных действий может быть объявлено уже в понедельник, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко.

    «США стремятся закрепить за собой право останавливать любое судно в любой точке земного шара», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». Инцидент в Оманском заливе с захватом иранского сухогруза собеседник назвал «феноменальным».

    Он напомнил, что ранее Тегеран предупреждал о намерении противодействовать американской блокаде. «Сначала экипаж грузового судна Touska игнорировал предупреждения американских военных, а затем – после перехвата сухогруза – вооруженные силы Ирана атаковали корабли США», – заметил политолог, оговорившись, что судить о том, насколько результативным оказался удар, не приходится, но сам факт показателен.

    «Произошедшее войдет в историю международных отношений», – считает Ткаченко. По его мнению, прогнозировать, как будут развиваться события дальше, крайне сложно. «При прочих равных условиях стороны должны были бы обратиться в суд в Гааге. Но ожидать этого не стоит», – считает он. Как полагает собеседник, глава Белого дома «не хочет и не может возобновлять военную операцию против Ирана», а угрозы уничтожить все электростанции и мосты Исламской республики – блеф.

    «В то же время Трамп – будучи человеком непредсказуемым – вероятно, все же рискнет повысить ставки в конфликте. В этом случае Иран реализует свое предупреждение: помимо американских военных объектов на территории Персидского залива целями иранских ударов станет совместная инфраструктура США и стран монархий: электростанции, дата-центры, центры телекоммуникационных компаний», – считает эксперт.

    Он подчеркивает: последствия такого сценария развития событий окажутся тяжелейшими для мировой экономики. Впрочем, Вашингтон и Тегеран не перейдут к действиям, пока в понедельник не состоится встреча в Исламабаде. «Американскую переговорную группу, как ожидается, возглавит Джей Ди Вэнс. Если же ИРИ не отправит свою делегацию в столицу Пакистана, то это будет дипломатическая пощечина американцам», – отметил спикер.

    Ткаченко напомнил, что срок перемирия истекает 22 апреля. «Но я думаю, уже сегодня мы можем услышать заявление о том, что режим прекращения огня больше не действует», – заключил он.

    20 апреля 2026, 10:55 • Новости дня
    Иран заявил о нападении и нарушении перемирия с США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Тегеран считает захват военными США иранского грузового судна нападением и нарушением режима прекращения огня, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

    Багаи заявил, что действия США, приведшие к захвату иранского грузового судна, Тегеран рассматривает как нападение и прямое нарушение режима прекращения огня, передает РИА «Новости».

    По его словам, инцидент произошел в районе Оманского залива, где судно пыталось прорвать морскую блокаду, установленную американскими военными.

    Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) ранее подтвердило факт захвата, добавив, что судно пыталось нарушить американскую блокаду в Ормузском проливе. Багаи подчеркнул: «Мы столкнулись с тем, что они называют морской блокадой в Ормузском проливе. Несколькими часами ранее было нападение на иранское торговое судно, все это Тегеран считает нарушением режима прекращения огня».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США объявил о захвате иранского грузового судна в Оманском заливе.

    Центральное командование американских вооруженных сил опубликовало видеозапись обстрела этого корабля.

    В ответ иранские военные атаковали флот Соединенных Штатов беспилотниками.

    21 апреля 2026, 23:45 • Новости дня
    Трамп продлил прекращение огня и морскую блокаду Ирана
    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп объявил о сохранении режима прекращения огня и морской блокады Ирана до получения от Тегерана согласованного «единого предложения» по урегулированию ситуации.

    Президент США объявил о продлении режима прекращения огня и морской блокады Ирана, пока Тегеран не предоставят «единое предложение» по урегулированию, передает ТАСС. Такое заявление лидер США опубликовал в социальной сети Truth Social.

    По его словам, с соответствующей просьбой к Вашингтону обратилось руководство Пакистана, предложившее продлить перемирие до момента, пока Иран не выработает консолидированную позицию.

    «Поэтому я отдал приказ нашим вооруженным силам продолжать блокаду и во всех остальных отношениях оставаться готовыми и способными к действиям и, следовательно, продлеваю перемирие до тех пор, пока не будет представлено их предложение и переговоры не завершатся тем или иным образом», – заявил американский лидер.

    Ранее американские СМИ сообщили, что визит вице-президента США Джей Ди Вэнса в Исламабад для переговоров с Ираном был отложен на неопределенный срок.

    Также СМИ сообщили, что Иран окончательно отказался от переговоров с США.

    До этого американский лидер отказался снимать морскую блокаду с Исламской республики до заключения сделки.

    22 апреля 2026, 14:31 • Новости дня
    Белый дом составил список «хороших и плохих» стран НАТО

    Tекст: Мария Иванова

    Вашингтон разделил участников Североатлантического альянса на категории по размеру их вклада, чтобы наказать союзников за отказ поддержать военную операцию против Ирана.

    Американская администрация подготовила перечень стран НАТО, оценив их вклад в общую безопасность, передает РИА «Новости».

    По данным Politico, документ появился перед визитом генерального секретаря альянса Марка Рютте в Вашингтон.

    «Белый дом разработал нечто вроде «списка хороших и плохих» стран НАТО, поскольку администрация Трампа ищет способы наказать союзников, отказавшихся поддержать войну с Ираном», – отмечают журналисты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США анонсировал пересмотр отношений с Североатлантическим альянсом из-за отсутствия помощи в операции против Ирана.

    Американская администрация рассматривала возможность вывода войск из отказавшихся от поддержки Вашингтона стран.

    Генеральный секретарь блока Марк Рютте после встречи в Белом доме рассказал о явном разочаровании американского лидера партнерами.

    21 апреля 2026, 16:21 • Новости дня
    Трамп отказался продлевать перемирие с Ираном

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен продлевать перемирие с Ираном.

    «Нет, я не хочу этого делать», – сказал он в интервью телеканалу CNBC, передает РИА «Новости».

    Трамп также подчеркнул, что Ормузский пролив останется закрытым до тех пор, пока между США и Ираном не будет достигнута финальная сделка.

    Накануне Трамп назвал маловероятным продление перемирия с Ираном.

    Ранее Иран пригрозил ответить США при срыве перемирия.

    22 апреля 2026, 10:24 • Новости дня
    Трамп заявил о перехвате китайского «подарка» Ирану
    Tекст: Мария Иванова

    Инцидент с перехватом подозрительного судна заставил Вашингтон заподозрить Пекин в тайных поставках летального оружия Тегерану на фоне обострения ближневосточного конфликта.

    Президент США намекнул на возможные поставки китайского оружия иранской стороне, передает Bloomberg. Американский лидер сообщил о перехвате корабля с неким грузом, который он назвал «презентом для Тегерана».

    «Вчера мы поймали судно, на котором были кое-какие вещи, что не очень хорошо – возможно, подарок от Китая, я не знаю. Я думал, что у меня есть понимание с председателем Си, но ничего страшного. Так уж устроена война, верно?» – заявил политик.

    Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь категорически отверг эти обвинения. Дипломат подчеркнул, что задержанное американцами судно является обычным иностранным контейнеровозом. Посольство Китая в Вашингтоне добавило, что страна ответственно подходит к экспорту товаров двойного назначения.

    Ранее канал CNN сообщал о подготовке Пекином поставок новых систем противовоздушной обороны в Иран. При этом глава Белого дома пригрозил ввести пошлины в размере 50% для любой страны, которая решится снабжать Тегеран вооружениями. Ожидается, что лидеры двух государств обсудят эти вопросы на встрече в середине мая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные перехватили шедший из Китая в Оманском заливе сухогруз.

    Президент США пригрозил Пекину дополнительными пошлинами за военную помощь Тегерану.

    Американские СМИ сообщали о подготовке поставок китайских систем противовоздушной обороны для Ирана.

    21 апреля 2026, 09:25 • Новости дня
    Иран потребовал от США освободить экипаж захваченного судна Touska
    Tекст: Мария Иванова

    После перехвата торгового судна Touska в Оманском заливе Тегеран добивается немедленного освобождения всех захваченных американцами моряков и членов их семей.

    Центральное командование вооруженных сил США ранее подтвердило факт задержания иранского торгового судна Touska, передает РИА «Новости»,.

    Американская сторона заявлет, что корабль пытался прорвать блокаду в акватории Оманского залива.

    «Исламская Республика Иран, предупреждая о чрезвычайно опасных последствиях этих незаконных и преступных действий США, настаивает на необходимости немедленного освобождения иранского судна, его экипажа и семей», – подчеркивается в официальном заявлении министерства иностранных дел.

    Внешнеполитическое ведомство республики категорически осудило инцидент, охарактеризовав действия Соединенных Штатов как морское пиратство. Дипломаты отметили, что подобный шаг нарушает не только устав ООН и нормы международного права, но и действующий режим прекращения огня.

    Представитель центрального штаба иранского военного командования Эбрахим Зольфагари заявил о готовности предпринять необходимые ответные меры против американских военных. Это произойдет после получения гарантий безопасности захваченного экипажа.

    Напомним, в конце февраля США и Израиль нанесли серию ударов по иранской территории, что привело к гибели более трех тысяч человек. В апреле стороны договорились о двухнедельном перемирии, однако последующие переговоры в Исламабаде не принесли результатов, а Вашингтон начал блокаду иранских портов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США подтвердил факт перехвата иранского сухогруза в Оманском заливе.

    Американский эсминец открыл огонь по машинному отделению судна из-за игнорирования предупреждений. В ответ вооруженные силы Ирана атаковали американские военные корабли беспилотниками.

    22 апреля 2026, 02:34 • Новости дня
    США потребовали от Ирана участия в управлении Ормузским проливом
    Tекст: Вера Басилая

    Американская делегация на переговорах в Исламабаде потребовала предоставить США роль в управлении Ормузским проливом, сообщил посол Ирана в Тунисе Мир Масуд Хосейниан.

    Посол Ирана в Тунисе Мир Масуд Хосейниан сообщил, что на первом раунде переговоров в Исламабаде американская сторона выдвинула требование о предоставлении США участия в управлении Ормузским проливом. Среди других требований была передача Соединенным Штатам иранского обогащенного урана. Дипломат отметил, что эти пункты вызвали значительные разногласия, передает ТАСС.

    «В отношении управления Ормузским проливом Америка выдвигала требование напрямую участвовать в его управлении, вместо Омана. Однако Тегеран отказался, поскольку пролив находится в территориальных водах Ирана и Омана, Америка не имеет к нему отношения», – заявил Хосейниан.

    Дипломат добавил, что, несмотря на определенные позитивные моменты на переговорах, позиции сторон по ключевым вопросам остались далеки друг от друга. Вопрос об участии иранской делегации в новом раунде переговоров с американской стороной пока рассматривается. Время и место следующей встречи будут определены в зависимости от действий США и степени их приверженности условиям прекращения огня.

    Переговоры между США и Ираном завершились без постоянного соглашения из-за разногласий по Ормузскому проливу.

    Президент США продлил режим прекращения огня и морскую блокаду исламской республики.

    Американская делегация отложила свой визит в Пакистан до получения единого предложения от Тегерана.

    20 апреля 2026, 09:47 • Новости дня
    Трамп заявил о захвате иранского судна в Оманском заливе
    Tекст: Мария Иванова

    В Оманском заливе американский ракетный эсминец перехватил иранский сухогруз, пробив корпус в районе машинного отделения за игнорирование приказа об остановке.

    Глава Белого дома подтвердил факт проведения операции в Оманском заливе, передает Bloomberg.

    Политик опубликовал сообщение в соцсетях, где раскрыл подробности перехвата грузового судна Touska

    «Иранский экипаж отказался слушать, поэтому наш корабль ВМС остановил их прямо на ходу, пробив дыру в машинном отделении», – написал американский лидер.

    Он добавил, что в настоящий момент судно находится под контролем морской пехоты США. Захваченный сухогруз ранее попал под санкции министерства финансов Соединенных Штатов.

    Ограничения были введены из-за регулярного участия корабля в незаконной деятельности.

    Накануне сообщалось, что американские военные взяли под контроль сухогруз Touska после обстрела его машинного отделения. В ответ вооруженные силы Ирана атаковали флот США беспилотниками.

