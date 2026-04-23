Психолог призвала поддерживать соло-материнство

    23 апреля 2026, 20:00 • Новости дня

    Психолог Семенова-Брюллова: Развитие ребенка не зависит от состава семьи

    Tекст: Татьяна Косолапова

    «Соло-материнство» не носит массового характера и не представляет угрозы для общества. Дети могут гармонично развиваться в семьях с одним родителем. В полной, но конфликтной семье ребенок страдает больше, чем в неполной, но спокойной и любящей, сказала газете ВЗГЛЯД психолог Надежда Семенова-Брюллова, комментируя прозвучавшую в стенах Госдумы критику соло-материнства.

    Резкий рост интереса к процедурам искусственного оплодотворения – примерно на 50% – стал поводом для обсуждений в Госдуме возможных ограничений практики так называемого соло-материнства. Глава думского комитета по вопросам семьи Нина Останина выступила с критикой этой тенденции, подчеркнув свое отрицательное отношение к ее распространению. Между соло-материнством и матерями-одиночками есть существенная разница: первые осознанно заводят детей без мужа, вторые оказываются с детьми и без супруга в силу жизненных обстоятельств.

    «Одиночное материнство – это гражданский подвиг, который случается слишком часто, но редко по собственной воле матерей. Иногда при этом женщина формально может находиться в браке. Настоящее соло-материнство – довольно редкое явление, не значимый тренд и не угроза. Дети в осознанно созданных соло-семьях развиваются нормативно, если мать устойчива, имеет поддержку и ресурсы», – говорит Семенова-Брюллова.

    С точки зрения психологии, продолжает специалист, нельзя однозначно оценивать факт материнства без супруга как негативный. Негативным может быть качество воспитания, условия жизни, психологическое состояние матери, а не формальное количество родителей. «В полной, но конфликтной семье ребенок страдает больше, чем в неполной, но спокойной и любящей», – говорит психолог.

    «Ребенку для развития достаточно одного теплого, принимающего, внимательного взрослого. Но взрослому в одиночку быть такой «психологической утробой» тяжело. Наш вид Homo sapiens эволюционировал в условиях, где все члены общины участвовали в воспитании. Соло-мать – это женщина, которая осознанно решает родить без партнера (иногда с помощью ЭКО). Это отличается от матери-одиночки, оказавшейся в такой ситуации не по собственному выбору, а в результате развода, смерти партнера, отказа отца, его алкоголизации. Вот где настоящие проблемы, на решение которых стоит тратить силы государства», – считает эксперт.

    По ее мнению, если женщина не нашла мужчину, на которого может опереться, но берет осознанную ответственность растить детей, то это нужно поддерживать, а не клеймить. Тем более, что нет научных данных, подтверждающих прямую связь современных проблем воспитания с соло-материнством. Воспитание ребенка только матерью, по мнению психолога, действительно может повлиять на процесс социализации. Однако это вовсе не означает неизбежно негативный эффект. Социализация, считает специалист, важна не сама по себе, а как часть общего процесса психологического созревания.

    «Есть куда более серьезная и распространенная проблема – слишком ранняя ориентация на сверстников. Ребенку сначала необходим надежный взрослый, чтобы сформировать ощущение собственного «я», и только затем – помощь в интеграции в общество без потери индивидуальности. Именно в таком порядке процесс развивается наиболее гармонично. Сегодня же слишком часто дети в детском саду и начальной школе ориентируются больше на сверстников, чем на взрослого. Но незрелые не могут вести к зрелости. Ориентация на взрослого обеспечивает передачу ценностей, развитие эмоционального интеллекта, эффективное обучение и в итоге сбалансированную социализацию», – объясняет Семенова-Брюллова.

    По ее словам, научные данные не подтверждают гипотезы о том, что так называемое «женское воспитание» формирует у мужчин излишнюю феминистичность, отсутствие воли или внутреннего стержня – эти качества не возникают из стремления кому-то подражать и не формируются через жесткую дисциплину и наказания. Психологическое развитие и мужчин, и женщин связано с естественным созреванием определенных зон мозга в благоприятной среде. Ключевыми условиями остаются надежная безопасная привязанность ко взрослым в семье и в школе или саду, и хотя бы иногда по-настоящему счастливое совместное время со взрослыми.

    На практике это означает возможность открыто говорить о своих трудностях, быть услышанным и принятым, получать поддержку, а не только критику. Именно в такой атмосфере формируются воля, устойчивость, умение справляться с фрустрацией и выстраивать личные границы.

    Она также отмечает, что феномен «женского воспитания без отца» вовсе не новое явление. Он был широко распространен, например, после Великой Отечественной войны – тогда даже шутили про «однополые семьи» из мамы и бабушки. Поэтому, если бы утверждение о «феминизирующем эффекте» было обоснованным, его последствия проявились бы еще тогда. К тому же, даже при отсутствии отца, ребенок обычно не лишен мужских фигур в окружении – это могут быть дедушки, учителя или тренеры. «Важна не горизонтальная структура семьи, а реальная «деревня привязанностей», – поясняет психолог.

    Семенова-Брюллова говорит, что если страна пытается решить демографический кризис, критиковать соло-материнство не стоит: важно не то, сколько человек в семье на бумаге, а сколько заботливых постоянных взрослых, к которым ребенок может надежно привязаться.

    «Даже в программах активного долголетия среди для старшего поколения фактически отсутствуют инициативы, направленные на вовлечение бабушек и дедушек в помощь по уходу и воспитанию внуков. А без искренней заботы старших о младших не будет ни психологического становления, ни хорошей демографии, ни здорового общества. Поэтому проблема не в соло-материнстве, а в разрушении межпоколенческой связи и ориентации детей на взрослых. Нужно восстанавливать сообщество заботливых людей вокруг каждого ребенка», – заключила Семенова-Брюллова.

    Ранее эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ) выявили, что в России мужчины в среднем становятся отцами в 32 года, а женщины в 29 лет.

    22 апреля 2026, 20:34 • Новости дня
    Путин назвал политику экс-руководства МОК «трусливой и позорной»
    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил надежду, что новое руководство Международного олимпийского комитета и международных спортивных федераций сможет преодолеть негативные последствия политики их предшественников.

    «Надеюсь, что новое руководство Международного олимпийского комитета и международных спортивных федераций как можно скорее преодолеет это наследие, тяжелое и, как я уже сказал, позорное наследие своих предшественников», – подчеркнул российский лидер в начале церемонии вручения госнаград победителям чемпионатов мира по боксу, его слова приводит Кремль в Max.

    Президент также отметил, что прежнее руководство МОК вело себя политически мотивированно. По словам главы государства, такие шаги нанесли серьезный ущерб не только олимпийскому движению, но и самим принципам олимпизма.

    «Позорное, я бы сказал, трусливое, политически мотивированное поведение прежнего руководства Международного олимпийского комитета нанесло огромный ущерб олимпийскому движению и самим принципам олимпизма. Избирательные санкции в отношении российских атлетов под предлогом осуждения действий России по защите наших людей, наших интересов в рамках конфликта на Украине при полном игнорировании других аналогичных трагических многочисленных вооруженных конфликтов на планете лишь обнажили коррумпированность и политическую ангажированность значительной части международных спортивных чиновников», – заявил Путин.

    В декабре МОК рекомендовал допустить к турнирам юных спортсменов из России с флагом и гимном.

    23 апреля 2026, 18:44 • Новости дня
    Умер ведущий телепередачи «Человек и закон» Пиманов
    Tекст: Валерия Городецкая

    Ведущий Первого канала Алексей Пиманов скончался на 65-м году жизни, сообщил телеканал.

    «Печальная новость, которая пришла только что. Не стало нашего коллеги – ведущего Первого канала Алексея Пиманова. Талантливый журналист, режиссер, продюсер», – говорится в сообщении на сайте Первого канала.

    Пиманов более 25 лет вел программу «Человек и закон», а также работал сценаристом, режиссером и был руководителем крупного медиахолдинга «Красная звезда». Отмечается, что причиной смерти стала остановка сердца.

    Первый канал выразил глубокие соболезнования семье и близким Пиманова.

    В феврале умерла ведущая передач «Утренняя почта» и «Спокойной ночи, малыши» Светлана Жильцова.

    23 апреля 2026, 19:55 • Видео
    20-й пакет санкций ЕС принят. Чего ждать?

    После многих безуспешных попыток Евросоюз утвердил 20-й пакет санкций против России, который хотел принять еще в январе. Кроме того, Украине выделен кредит на 90 млрд евро. Чего теперь ждать?

    23 апреля 2026, 12:36 • Новости дня
    Военный эксперт Кнутов: Для создания сильной армии Германии придется вернуть призыв

    Tекст: Анастасия Куликова

    13 лет, что Германия отводит на создание самой сильной армии в Европе, – большой срок. Он вызван неблагоприятными экономическими условиями, в которых оказалась ФРГ, а также желанием немецкого руководства минимизировать панические настроения внутри страны, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее Германия представила стратегию развития армии до 2039 года.

    «Заявления о намерении создать самую сильную армию в Европе звучат в Германии уже несколько лет. Закрепление этой цели в военной стратегии бундесвера – свидетельство возрождения духа реваншизма», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

    По его мнению, заявленные 13 лет, которые немецкое руководство отводит на достижение цели, довольно большой срок. Но это вызвано рядом причин, добавил собеседник. «Первая – неблагоприятные экономические условия, в которых сейчас находится ФРГ. Берлину нужно поддерживать уровень жизни населения и при этом заниматься милитаризацией», – пояснил эксперт.

    «Вторая – желание минимизировать панические настроения внутри Германии», – добавил Кнутов. Он отметил, что ранее всех мужчин в возрасте от 17 до 45 лет обязали получать разрешение бундесвера, если они хотят покинуть страну более чем на три месяца. «Если бы министерство обороны в стратегии объявило, что к 2030 году армия должна стать сильнейшей, то это вызвало бы недовольство», – уточнил аналитик.

    Но даже более нейтральные сроки едва ли помогут Берлину добиться численности вооруженных сил в 460 тыс. человек. Поскольку, как показывают социологические опросы, немцы не хотят заключать контракты с бундесвером, Германии придется вернуть призыв в армию, спрогнозировал Кнутов. Он указал, что частично меры в этом направлении уже принимаются.

    «Не удивлюсь, если в число резервистов начнут записывать и женщин. На такой шаг, как правило, идут, когда не хватает военнослужащих», – добавил спикер. Судить о том, сделает ли это бундесвер самой сильной армией в Европе, сложно. «Увеличение численности армии будет сопровождаться и переходом на новые технологии. Речь идет в первую очередь о беспилотниках, роботизированных наземных комплексах», – рассуждает эксперт.

    Как бы то ни было, Германия пытается снова стать страной, которая будет доминировать в Европе, продолжил Кнутов. «Планы создать сильнейшую армию на континенте направлены против нашей страны», – убежден он. Собеседник напомнил, что изначально в НАТО звучали идеи, согласно которым боевые действия на Украине должны истощить Россию, после чего ВС государств Североатлантического альянса – в первую очередь Германии и Польши – захватят Калининград и проведут операции в Белоруссии.

    «Запад не отказывается от желания ослабить нашу страну, – подчеркнул аналитик. – Наблюдающаяся милитаризация в Европе продиктована переходом экономик наиболее развитых стран на новый технологический уклад – то есть искусственный интеллект и роботизацию. Этот переход требует гигантского количества электроэнергии. Идет борьба за ресурсы и редкоземельные металлы. Эта борьба будет только усиливаться, и нам следует быть начеку».

    Ранее министерство обороны Германии обнародовало стратегию развития вооруженных сил на период до 2039 года. Заявленная цель – сделать бундесвер «самой сильной армией в Европе». Глава ведомства Борис Писториус охарактеризовал эти планы как «исторический поворотный момент».

    Предполагается увеличение численности военнослужащих с нынешних 185,4 тыс. до 260 тыс., а также параллельное наращивание резерва с примерно 70 тыс. человек, до 200 тыс. Вместе с резервом численность армии должна вырасти как минимум до 460 тыс. мужчин и женщин.

    План развития боевых возможностей отказывается от жестких квот по числу танков, самолетов или кораблей, ориентируясь на то, какие эффекты армия должна обеспечивать. В качестве приоритетных направлений названы противовоздушная оборона против гиперзвуковых ракет и развитие беспилотных систем.

    В центре внимания новой военной стратегии – «противодействие угрозам со стороны России». «Россия создает предпосылки для военного нападения на страны НАТО», – цитирует Spiegel текст документа.

    Впрочем, как отмечает Spiegel, есть сомнения, удастся ли увеличить численность вооруженных сил с нынешних примерно 185 тыс. до 260 тыс. активных. Издание напоминает, что правительство ФРГ выступило против возвращения к призыву, который был приостановлен в 2011 году, предпочитая комплектование на добровольной основе. При этом соцопросы показывают, что молодые немцы в массе своей не хотят идти в армию.

    Примечательно, что в начале апреля граждан призывного возраста обязали получать разрешение Центра карьеры бундесвера в случае намерения уехать из Германии более чем на три месяца. Утверждается, это сделано для формирования информативного военного реестра.

    Напомним, в мае 2025 года Фридрих Мерц заявил, что армия страны должна стать сильнейшей в Европе, чтобы «нам не пришлось защищать себя». Глава МИД России Сергей Лавров счел действия немецкого канцлера подготовкой к войне.

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков допустил, что у многих европейцев «бежит холодок по спине», когда они читают о принятой в Германии военной стратегии и планах Берлина создать самую сильную армию в Европе.

    Напомним, власти Германии заняли третье место в мартовском рейтинге недружественных правительств, составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    23 апреля 2026, 16:28 • Новости дня
    Путин поручил обеспечить работу важных сервисов при ограничениях интернета
    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства обратил внимание на проблемы с работой мобильного интернета в крупных городах из-за угроз атак беспилотников и поручил проработать вопрос бесперебойной работы жизнеобеспечивающих сервисов. Среди них портал госуслуг, платежные системы, сервисы записи к врачу и другие.

    Президент отметил, что перебои в доступе к интернету происходят нечасто, однако, по его словам, иногда такие ограничения связаны с оперативной работой спецслужб по предотвращению террористических актов. Путин подчеркнул, что в таких ситуациях приоритетом всегда остается безопасность граждан.

    «В этой связи просто хотел бы отметить, что, разумеется, в данном случае нужно обеспечить информирование. Хотя и понимаю, что когда идет оперативная работа по предотвращению преступных деяний, по предотвращению терактов, в этом случае широкое информирование заранее общественности может нанести ущерб оперативной разработке, потому что преступники-то ведь тоже все слышат, все видят. И безусловно, если до них будет доходить какая-то информация, то они скорректируют свое преступное поведение, скорректируют свои преступные планы», – отметил глава государства, сообщает Кремль в Max.

    Путин добавил, что после завершения спецопераций граждан необходимо информировать о причинах отключений связи. Он поручил обеспечить тесную координацию между правоохранительными органами и гражданскими властями для поиска оптимальных решений.

    Особое внимание президент уделил жизненно важным сервисам, отметив необходимость проработки механизма их бесперебойной работы даже при ограничениях мобильного интернета. Путин напомнил, что экстренные звонки доступны с мобильных устройств даже при нулевом балансе.

    «Сегодня, как мы знаем, даже в мобильных телефонах при отсутствии средств на счетах пользователям доступны экстренные звонки. В случае с мобильным интернетом нужно организовать работу подобным же образом. То есть действие портала госуслуг, платежных систем, сервисов записи к врачу должно быть обеспечено даже в период общих базовых ограничений. Тем более что такие технологические возможности есть. Нужно их, безусловно, реализовать. И Максут Игоревич, я вас прошу, и такое поручение будет дано и правоохранительным органам, специальным службам, чтобы вместе с коллегами над этим поработали», – сказал Путин.

    Президент поручил правоохранительным органам и спецслужбам совместно проработать эти технологические возможности.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что работа интернета в России будет полностью восстановлена после того, как исчезнет необходимость в вводимых сейчас ограничениях. По его словам, большинство россиян с пониманием относятся к цифровым ограничениям.

    23 апреля 2026, 15:27 • Новости дня
    Tекст: Валерия Городецкая

    Страны Европейского союза приняли 20-й пакет санкций против России, сообщил глава Евросовета Антониу Кошта.

    По его словам, новый пакет ограничительных мер направлен на сокращение возможностей России вести боевые действия, передает РИА «Новости».

    Накануне послы Евросоюза согласовали 20-й пакет антироссийских санкций и кредит Киеву.

    ЕК отказалась включать запрет на перевозку нефти России в 20-й пакет санкций.

    Ранее французский политик Филиппо потребовал отмены санкций против России.

    23 апреля 2026, 17:22 • Новости дня
    ЕК: ЕС вводит запрет на российские криптоплатформы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз вводит полный секторальный запрет на деятельность российских провайдеров и платформ, занимающихся обменом и переводом криптоактивов, заявили в Еврокомиссии.

    «Союз вводит полный секторальный запрет в отношении провайдеров и платформ, созданных в России, которые позволяют перевод и обмен криптоактивов», – сказано в заявлении, передает ТАСС.

    Напомним, в четверг страны Европейского союза приняли 20-й пакет санкций против России. В него вошли 117 граждан и 60 юрлиц России.

    МИД Эстонии сообщил, что Евросоюз планирует добавить 46 судов, якобы участвующих в перевозке российских энергоресурсов, в санкционный список.

    22 апреля 2026, 21:42 • Новости дня
    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейские страны не стремятся к долгосрочному и стабильному миру в регионе Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и фактически готовятся к крупномасштабному военному конфликту против России, заявила глава российской делегации на Форуме по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ Юлия Жданова.

    По ее словам, с февраля 2022 года до 2025 года страны Евросоюза увеличили расходы на оборону почти на 60%, передает ТАСС. Такие расходы в прошлом году составили 381 млрд евро, что выводит Европу на второе место в мире после США.

    Жданова подчеркнула, что официально поставлена задача усилить обороноспособность Европы к 2030 году. Она считает, что масштабные приготовления подтверждают отсутствие интереса к миру и свидетельствуют о подготовке к войне с Россией.

    Дипломат добавила, что Украина в этой военно-политической стратегии играет лишь роль инструмента, которым Запад пользуется для достижения собственных целей и подготовки к возможному будущему конфликту.

    Жданова ранее уже заявляла о подготовке Европы к войне с Россией.

    Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил о подготовке Евросоюза к военному конфликту.

    22 апреля 2026, 20:30 • Новости дня
    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время церемонии награждения боксеров в Кремле президент России Владимир Путин заявил, что российские паралимпийцы на прошедших Играх в Италии добились побед «не числом, а умением».

    По словам главы государства, этот результат стал настоящим триумфом для российской сборной, которая заняла третье место в общекомандном зачете, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что состав паралимпийской команды России был в разы меньше, чем у основных конкурентов, но спортсмены показали выдающиеся результаты благодаря таланту и воле к победе.

    «Яркими победами в прошлом спортивном сезоне отметились наши пловцы, фехтовальщики, каноисты, гимнасты, дзюдоисты, борцы. Но, конечно, особенным, поистине уникальным, без всякого преувеличения, стал триумф паралимпийцев России в Милане. Третье общекомандное место было добыто составом, который в разы, именно в разы уступал по численности командам основных соперников. Это выдающийся результат. Победы были добыты, что называется, не числом, а умением, талантом и волей к победе», – сказал Путин.

    Напомним, в среду Путин вручил государственные награды победителям чемпионатов мира по боксу на торжественной церемонии в Екатерининском зале Кремля.

    22 апреля 2026, 20:22 • Новости дня
    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин вручил государственные награды победителям чемпионатов мира по боксу на торжественной церемонии в Екатерининском зале Кремля.

    Среди награждаемых оказался президент Международной федерации бокса (IBA) Умар Кремлев, которому глава государства вручает орден Дружбы, передает ТАСС.

    Такой же награды был удостоен чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и трехкратный чемпион мира среди любителей Муслим Гаджимагомедов. Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получили обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Петр Ян и действующий регулярный чемпион WBA в весовой категории свыше 90 кг Мурат Гассиев.

    Высокой награды также удостоены чемпионы мира по боксу Нуна Асатрян, Шарабутдин Атаев, Джамбулат Бижамов, Елена Гапешина, Салтанат Меденова, Исмаил Муцольгов, Илья Попов, Давид Суров, Анастасия Шамонова, Всеволод Шумков, а также генеральный секретарь Федерации бокса России Александр Беспутин.

    Ранее в среду Кремль анонсировал вручение Путиным госнаград российским чемпионам мира по боксу.

    22 апреля 2026, 21:22 • Новости дня
    Боксер Гаджимагомедов поблагодарил Путина за помощь Дагестану в непростое время
    Tекст: Валерия Городецкая

    Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и трехкратный победитель любительских мировых первенств Муслим Гаджимагомедов поблагодарил президента России Владимира Путина за особое внимание к спорту и поддержку Дагестана в непростое для региона время.

    Спортсмен произнес свою речь после вручения ему ордена Дружбы от главы государства, передает ТАСС. Награждение прошло в рамках встречи президента с российскими чемпионами мира по боксу и представителям Федерации бокса России, где Путин вручил спортсменам государственные награды.

    Во время своего выступления боксер напомнил о непростых условиях, в которых проходили чемпионаты, и оценил результат команды. «Мы все прекрасно понимали, что на чемпионатах мира будет тяжело, нелегко и непросто нам. В какой-то степени так и случилось, но мы смогли привезти большое количество золотых медалей. От всей души хочу поздравить нашу сборную с отличным выступлением на соревнованиях. Это победы и наших тренеров, наставников, которым мы благодарны», – отметил Гаджимагомедов.

    Он подчеркнул, что за успехами на ринге стоят не только спортсмены и тренерский штаб, но и поддержка семей. «Побед не было бы и без надежного тыла, а это наши семьи и близкие, которые помогают нам в тяжелую минуту». Отдельно Гаджимагомедов обратился к президенту, поблагодарив его за внимание к физической культуре и за поддержку региона, откуда он родом: «Владимир Владимирович, спасибо вам за то, что уделяется такое особое внимание спорту. Спасибо большое, что уделяете внимание и помогаете нашей республике (Дагестан) в непростое время», – добавил он.

    В конце марта на Дагестан обрушились сильнейшие ливни и ураганный ветер, вызвавшие масштабные наводнения в ряде районов. Ситуация с паводками в Дагестане получила статус чрезвычайной ситуации федерального характера. В зоне подтопления оказались 2075 жилых домов, всего пострадали более 6,2 тысячи человек. Стихия серьезно нарушила транспортное сообщение: движение оказалось прервано на десятках направлений, а 16 участков автодорог были полностью закрыты. В экстренные службы поступило свыше 100 тысяч обращений от жителей.

    По оценке властей республики, объем компенсаций гражданам, чье жилье было утрачено или нуждается в капитальном ремонте, составит около четырех  млрд рублей.

    Сейчас остаются подтопленными на территории Дагестана почти 50 жилых домов, сообщили в пресс-службе МЧС России.

    23 апреля 2026, 16:28 • Новости дня
    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз планирует добавить 46 судов, якобы участвующих в перевозке российских энергоресурсов, в санкционный список, сообщил МИД Эстонии.

    «Еще 46 судов… будут добавлены в санкционный список», – заявили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Также в документе подчеркивается, что новые ограничения дадут Совету ЕС возможность ввести полный запрет на морские перевозки российской нефти и нефтепродуктов.

    Напомним, в четверг страны Европейского союза приняли 20-й пакет санкций против России.

    Сообщалось, что ЕК отказалась включать запрет на перевозку нефти России в 20-й пакет санкций.

    23 апреля 2026, 15:42 • Новости дня
    Tекст: Валерия Городецкая

    Военные спутники, запущенные на орбиту ракетой «Ангара-1.2», работают штатно, сообщило Минобороны.

    Специалисты взяли аппараты на управление после того, как они были выведены на целевые орбиты, передает РИА «Новости». Пуск был произведен с космодрома Плесецк в 11.29 по московскому времени. Ракета стартовала с космическими аппаратами в интересах Министерства обороны, уточнили в ведомстве.

    После старта ракету взяли на сопровождение специалисты Главного испытательного космического центра имени Германа Титова при помощи наземного автоматизированного комплекса управления.

    «В расчетное время космические аппараты выведены на целевые орбиты и приняты на управление наземными средствами космических войск ВКС. С космическими аппаратами установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, их бортовые системы функционируют в штатном режиме», – сообщило Минобороны.

    В четверг Роскосмос сообщил, что «Ангара-1.2» успешно вывела на орбиту космические спутники Минобороны.

    22 апреля 2026, 20:11 • Новости дня
    Ветераны СВО предложили ввести период определения получателей выплат при гибели военнослужащих

    Tекст: Валерия Городецкая

    Исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Афанасьев предложил ввести специальный период для определения всех получателей выплат в случае гибели военнослужащего, чтобы избежать несправедливости.

    Такая мера, считает Афанасьев, позволит избежать ситуаций, когда часть близких родственников может быть необоснованно исключена из системы поддержки, говорится в пресс-релизе Ассоциации, поступившем в газету ВЗГЛЯД.  Глава общественной организации привел пример, когда дети военнослужащего, рожденные уже после его гибели, формально не имеют права на выплаты, хотя фактически являются прямыми наследниками:  «Формально, по критерию даты рождения, они не могут претендовать на поддержку. Но по сути это – огромная ошибка. От наших боевых товарищей в региональных Ассоциациях известно и о других правовых коллизиях, возникающих из-за различных жизненных ситуаций».

    Афанасьев подчеркнул, что оперативное перечисление средств родственникам погибшего военного важно и демонстрирует ответственность государства, однако в ряде случаев приводит к последующим сложностям. «Если выплата уже проведена, а через несколько дней становится известно о дополнительном круге лиц, которые имеют законное и моральное право на нее претендовать, принимается решение о взыскании части средств с первоначальных получателей. Это плохая история и с моральной, и с операционной точки зрения», – считает он.

    Афанасьев напомнил, что в наследственном праве предусмотрен «период охлаждения» длительностью шесть месяцев, в течение которого все потенциальные наследники могут заявить о своих правах. По его мнению, аналогичный подход может быть адаптирован и для выплат семьям погибших военнослужащих.

    «Возможно в нашем случае, этот период стоит сократить до трех месяцев, но, как показывает сложившаяся практика, задуматься о его введении целесообразно. В пользу этого говорит и международный опыт, когда введение отсроченных выплат связано с приоритетом социальной защищенности близких родственников», – пояснил глава ассоциации ветеранов СВО.

    22 апреля 2026, 20:59 • Новости дня
    Tекст: Валерия Городецкая

    Прием заявок на участие в III Всероссийском свадебном фестивале «Россия. Соединяя сердца» стартовал на сайте Национального центра «Россия».

    Мероприятие пройдет 8 и 9 июля и станет главным событием для влюбленных со всех федеральных округов страны, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    «Регистрация на фестиваль только стартовала, и мы уже получили первые заявки от влюбленных пар. Особенно трогательная – от Вячеслава и Анастасии из Калуги, ведь именно на нашем фестивале в прошлом году поженились родители жениха», – сообщила заместитель генерального директора НЦ «Россия» Анастасия Звягина. Она добавила, что фестиваль объединяет поколения и создает новые семейные традиции.

    Среди первых заявок – пара из Калуги, Вячеслав Дронов и Анастасия Исакова, которые решили жениться на фестивале по примеру родителей жениха, ставших супругами на прошлом мероприятии. «Для нас с мужем фестиваль стал главным семейным праздником наряду с днем венчания. Мы счастливы, что в нашей жизни был такой необычный праздник, будет что рассказать внукам!», – поделилась мама жениха Татьяна Дронова.

    В первый день фестиваля, 8 июля, состоится одновременная регистрация браков пар со всей страны. Молодожены получат частицу огня Всероссийского семейного очага «Сердце России» от пар, поженившихся на прошлых фестивалях. Второй день будет посвящен лекциям, мастер-классам, гастрономическим шоу и экскурсиям.

    Заявки принимаются до 22 мая. Важным условием для участников станет включение элементов национальных костюмов в свадебный образ, что подчеркнет культурное многообразие и единство страны.

    22 апреля 2026, 21:15 • Новости дня
    Tекст: Валерия Городецкая

    Участники президентской программы «Время Героев» поделились своим взглядом на значение международной акции «Георгиевская лента».

    Герой России и заместитель председателя Госкомитета молодежной политики Крыма Антон Старостин отметил, что Георгиевская лента стала символом единства, памяти и гражданской солидарности, сообщается в канале «Времени Героев» в Max. «Она понятна людям разных поколений, потому что связана с уважением к истории своей страны, благодарностью победителям и готовностью защищать правду о прошлом», – подчеркнул он.

    Кавалер трех орденов Мужества Владимир Михайловский пояснил, что Георгиевская лента имеет особое значение не только внутри страны, но и за ее пределами. В России она символизирует гордость за Победу, уважение к поколению победителей и верность исторической правде, а за рубежом ее все чаще воспринимают как знак солидарности с Россией и уважения к ее истории.

    Кавалер двух орденов Мужества Дмитрий Грачев отметил, что лента – один из самых узнаваемых символов уважения к подвигу предков и верности исторической памяти. Он добавил, что этот символ особенно значим для бойцов в зоне специальной военной операции, где лента выступает знаком преемственности русской воинской традиции, мужества и верности Отечеству.

    Международная акция «Георгиевская лента» в этом году пройдет в 89 регионах России и более чем 30 странах мира. Организаторы подготовили свыше 8000 площадок для выдачи лент как в России, так и за ее пределами.

