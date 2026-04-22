  • Новость часаСША продлили перемирие с Ираном без снятия морской блокады
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Череда смертей американских ученых вернула США к спекуляциям по поводу НЛО
    НАТО опубликовало расход ракет Tomahawk и Patriot в иранской операции
    Монахиня объяснила цель перевода Евангелия на язык малочисленного народа Якутии
    Россия довела НАТО до грани нервного срыва
    Путин назвал политику экс-руководства МОК «трусливой и позорной»
    Боксер Гассиев пригласил Путина на свой бой в июле
    Цена нефти Brent превысила 102 доллара за баррель
    Лавров: Реакция Германии на адреса заводов дронов для ВСУ выдала Берлин
    Более десяти стран попросили США продлить разрешение на покупку российской нефти
    22 апреля 2026, 23:34 • Новости дня

    США продлили перемирие с Ираном без снятия морской блокады

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вашингтон продлил режим прекращения огня с Тегераном, однако американская сторона сохраняет морскую блокаду иранских портов, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

    Режим прекращения огня между Вашингтоном и Тегераном продлен, однако морская блокада иранских портов и операция «Экономическая ярость» остаются в силе, передает РИА «Новости».

    «Президент добивается ответа (от Ирана – прим. ВЗГЛЯД), и, пока мы его ожидаем, действует режим прекращения огня в отношении военных и силовых ударов, однако операция «Экономическая ярость» продолжается, как и эффективная, успешная морская блокада», – заявила Левитт.

    Стороны объявили о прекращении огня 8 апреля. Последующие переговоры в Исламабаде не принесли результатов, однако боевые действия не возобновлялись. В настоящее время посредники предпринимают попытки организовать новый раунд переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США объявил о сохранении режима прекращения огня и морской блокады Ирана. Министр финансов Скотт Бессент сообщил о продолжении операции «Экономическая ярость» для оказания максимального давления на Тегеран. Советник председателя иранского парламента Мехди Мохаммади призвал дать военный ответ на действия Вашингтона.

    22 апреля 2026, 10:16 • Новости дня
    Трамп выдвинул Ирану новый ультиматум
    @ Daniel Heue/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Вашингтон отвел Тегерану до пяти дней на «преодоление внутренних разногласий», пригрозив в противном случае полностью отказаться от действующего режима прекращения огня.

    Президент США дал враждующим фракциям Ирана несколько дней на то, чтобы объединиться вокруг согласованного встречного предложения, передает Axios. В противном случае режим прекращения огня, продленный во вторник, завершится, сообщили изданию три американских чиновника.

    «Трамп готов дать еще от трех до пяти дней прекращения огня, чтобы позволить иранцам собраться с силами. Это не будет длиться бесконечно», – заявил один из источников в администрации США.

    Переговорщики Трампа считают, что соглашение о прекращении войны и решении вопросов по остаткам ядерной программы Ирана все еще достижимо. Однако они обеспокоены тем, что в Тегеране может не найтись человека, уполномоченного сказать «да».

    По данным источников, верховный лидер Али Хаменеи почти не выходит на связь. Генералы Корпуса стражей исламской революции (КСИР), контролирующие страну, и гражданские переговорщики Ирана открыто расходятся в стратегии.

    Раскол стал очевиден после первого раунда переговоров в Исламабаде, когда командующий КСИР генерал Ахмад Вахиди отверг многое из того, что обсуждали иранские переговорщики.

    Отмечается, что если пакистанские посредники не смогут обеспечить участие Ирана в переговорах в отведенный Трампом срок, военный вариант вновь станет актуальным. Сам Трамп дал понять, что морская блокада является его главным рычагом давления на Тегеран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 11 апреля американская и иранская делегации завершили два этапа обсуждений в Исламабаде. По итогам этих совещаний стороны не заключили соглашение о прекращении военных действий.

    Позже представители США отложили новую поездку в Пакистан из-за промедлений Тегерана.

    Комментарии (22)
    22 апреля 2026, 11:15 • Новости дня
    Евросоюз подготовил экстренный план спасения от энергокризиса
    @ Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Для предотвращения надвигающегося коллапса на фоне ближневосточного конфликта Брюссель подготовил план, позволяющий государствам компенсировать до 70% счетов за электроэнергию.

    Европейский союз намерен внедрить новые инициативы для стабилизации ситуации на энергетическом рынке, пишет Politico.

    В первую очередь Брюссель рекомендует странам-участницам использовать действующие законы или вносить временные изменения для повышения их эффективности. Предлагаемые поправки к правилам субсидирования позволят государствам покрывать до 70% стоимости оптовых счетов за электроэнергию до декабря.

    Кроме того, планируется компенсировать до 50% дополнительных расходов на топливо для некоторых секторов экономики. Еврокомиссия также будет работать со странами над разработкой целевых налоговых льгот для снижения счетов за электроэнергию. При этом часть мер носит долгосрочный характер или импровизируется на ходу из-за быстро меняющейся ситуации.

    «Не каждая страна, зависящая от ископаемого топлива, может быстро перейти на электричество, но это единственное решение. Никто не может предсказать будущее мировых рынков – иногда мы становимся заложниками ситуации», – заявил министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас.

    Ранее уверенность ЕС основывалась на ограниченной зависимости от Ормузского пролива, однако вскоре возникла проблема с поставками природного газа.

    Ситуация обострилась 19 марта, когда атака на два крупных газовых месторождения в Катаре вывела из строя 3% мировой добычи. Это привело к значительным потерям для Италии и Бельгии, а восстановление мощностей может занять до пяти лет. В связи с этим ЕС начал разрабатывать более конкретные меры реагирования, включая изменения в правилах субсидирования и налог на сверхприбыль энергетических компаний.

    В то же время аналитики предупреждают, что запасов авиатоплива в Европе осталось всего на шесть недель. Ситуация усугубляется тем, что около 40% поставок авиакеросина и дизельного топлива в ЕС проходит через Ормузский пролив. В проекте предложений Еврокомиссии также предусмотрены меры по улучшению картирования зависимости от авиатоплива и европейских нефтеперерабатывающих мощностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейская комиссия предложит странам Евросоюза ввести обязательную удаленную работу.

    Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен оценила дополнительные траты объединения на топливо в 22 млрд евро.

    Европейский союз рассматривает возможность ограничения отопления и кондиционирования помещений.

    Комментарии (4)
    22 апреля 2026, 14:38 • Видео
    Япония стала надеждой Украины

    Япония отменила многолетнее эмбарго на поставки вооружений другим странам. Теперь Владимир Зеленский надеется, что Токио заменит ему Вашингтон.

    Комментарии (0)
    22 апреля 2026, 14:31 • Новости дня
    Белый дом составил список «хороших и плохих» стран НАТО

    Politico: Белый дом ранжировал страны НАТО по вкладу в альянс

    @ Wiktor Dabkowski/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Вашингтон разделил участников Североатлантического альянса на категории по размеру их вклада, чтобы наказать союзников за отказ поддержать военную операцию против Ирана.

    Американская администрация подготовила перечень стран НАТО, оценив их вклад в общую безопасность, передает РИА «Новости».

    По данным Politico, документ появился перед визитом генерального секретаря альянса Марка Рютте в Вашингтон.

    «Белый дом разработал нечто вроде «списка хороших и плохих» стран НАТО, поскольку администрация Трампа ищет способы наказать союзников, отказавшихся поддержать войну с Ираном», – отмечают журналисты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США анонсировал пересмотр отношений с Североатлантическим альянсом из-за отсутствия помощи в операции против Ирана.

    Американская администрация рассматривала возможность вывода войск из отказавшихся от поддержки Вашингтона стран.

    Генеральный секретарь блока Марк Рютте после встречи в Белом доме рассказал о явном разочаровании американского лидера партнерами.

    Комментарии (0)
    22 апреля 2026, 10:24 • Новости дня
    Трамп заявил о перехвате китайского «подарка» Ирану
    @ Daniel Heuer/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Инцидент с перехватом подозрительного судна заставил Вашингтон заподозрить Пекин в тайных поставках летального оружия Тегерану на фоне обострения ближневосточного конфликта.

    Президент США намекнул на возможные поставки китайского оружия иранской стороне, передает Bloomberg. Американский лидер сообщил о перехвате корабля с неким грузом, который он назвал «презентом для Тегерана».

    «Вчера мы поймали судно, на котором были кое-какие вещи, что не очень хорошо – возможно, подарок от Китая, я не знаю. Я думал, что у меня есть понимание с председателем Си, но ничего страшного. Так уж устроена война, верно?» – заявил политик.

    Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь категорически отверг эти обвинения. Дипломат подчеркнул, что задержанное американцами судно является обычным иностранным контейнеровозом. Посольство Китая в Вашингтоне добавило, что страна ответственно подходит к экспорту товаров двойного назначения.

    Ранее канал CNN сообщал о подготовке Пекином поставок новых систем противовоздушной обороны в Иран. При этом глава Белого дома пригрозил ввести пошлины в размере 50% для любой страны, которая решится снабжать Тегеран вооружениями. Ожидается, что лидеры двух государств обсудят эти вопросы на встрече в середине мая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные перехватили шедший из Китая в Оманском заливе сухогруз.

    Президент США пригрозил Пекину дополнительными пошлинами за военную помощь Тегерану.

    Американские СМИ сообщали о подготовке поставок китайских систем противовоздушной обороны для Ирана.

    Комментарии (2)
    22 апреля 2026, 02:34 • Новости дня
    США потребовали от Ирана участия в управлении Ормузским проливом
    @ Icana News Agency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Американская делегация на переговорах в Исламабаде потребовала предоставить США роль в управлении Ормузским проливом, сообщил посол Ирана в Тунисе Мир Масуд Хосейниан.

    Посол Ирана в Тунисе Мир Масуд Хосейниан сообщил, что на первом раунде переговоров в Исламабаде американская сторона выдвинула требование о предоставлении США участия в управлении Ормузским проливом. Среди других требований была передача Соединенным Штатам иранского обогащенного урана. Дипломат отметил, что эти пункты вызвали значительные разногласия, передает ТАСС.

    «В отношении управления Ормузским проливом Америка выдвигала требование напрямую участвовать в его управлении, вместо Омана. Однако Тегеран отказался, поскольку пролив находится в территориальных водах Ирана и Омана, Америка не имеет к нему отношения», – заявил Хосейниан.

    Дипломат добавил, что, несмотря на определенные позитивные моменты на переговорах, позиции сторон по ключевым вопросам остались далеки друг от друга. Вопрос об участии иранской делегации в новом раунде переговоров с американской стороной пока рассматривается. Время и место следующей встречи будут определены в зависимости от действий США и степени их приверженности условиям прекращения огня.

    Переговоры между США и Ираном завершились без постоянного соглашения из-за разногласий по Ормузскому проливу.

    Президент США продлил режим прекращения огня и морскую блокаду исламской республики.

    Американская делегация отложила свой визит в Пакистан до получения единого предложения от Тегерана.

    Комментарии (7)
    22 апреля 2026, 02:05 • Новости дня
    Лукьянов: Иран умеет играть на нервах, но не всегда выигрывает

    Эксперты прокомментировали заявления США и Ирана после срыва переговоров

    @ Christian Ohde/imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    После провала второго раунда переговоров и отказа Ирана от диалога, ситуация для администрации США зашла в тупик, поэтому Белому дому приходится сохранять давление, не переходя к масштабной военной операции, заявили эксперты.

    Второй раунд переговоров между США и Ираном не состоялся, потому что Тегеран отказался от возобновления диалога без отмены блокады, сообщил главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

    «Выглядит так, что Трампу придётся снова демонстрировать силу. Сделать это вполне возможно, колебания же связаны с тем, что принципиально другого результата от следующей волны налётов не случится, большая операция с высадкой – очень рискованно, а если после снова придётся возвращаться к переговорам на тех же условиях, это будет в пользу Ирана, а не США», – пишет Лукьянов в Telegram-канале.

    По его словам, в случае возврата к переговорам на прежних условиях это будет рассматриваться как уступка Ирану, а отмена блокады равносильна выполнению требований Тегерана.

    «Ситуация цугцванга Трампа раздражает, как он выйдет из положения – пока гадаем. Иран к умеет играть на нервах, правда, не всегда на них выигрывает», – заявил политолог.

    Как отмечает ведущий научный сотрудник ИКСА РАН Дмитрий Новиков в Telegram-канале, заявления Трампа по итогам срыва переговоров подтверждают стратегию сохранения блокады без эскалации военных действий. По мнению эксперта, президент США перекладывает ответственность за возможный срыв диалога на Тегеран и Исламабад, одновременно проверяя реакцию иранских властей: «что дальше делать будете?» При этом Иран, пусть и считается победившей стороной, продолжает нести издержки от американских бомбардировок.

    Политолог Тимофей Бордачев отмечает в Telegram-канале, что Иран продолжит действовать исходя из собственных интересов, а не логики Вашингтона. Переговорная позиция Тегерана, по словам эксперта, останется жёсткой, а после паузы и демонстрации независимости иранская сторона вернётся к «ползучим» переговорам с США.

    Ранее президент США объявил о сохранении режима прекращения огня и морской блокады Ирана до получения согласованного предложения от Тегерана.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс отложил визит в Исламабад для переговоров с Ираном из-за отсутствия ответа от Тегерана.

    СМИ писали, что Иран отказался от переговоров с США.

    Американская делегация отложила свой визит в Исламабад до получения единого предложения от Тегерана.

    Комментарии (0)
    22 апреля 2026, 09:03 • Новости дня
    Контейнеровоз атакован в Ормузском проливе
    @ Benoit Tessier/REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Контейнеровоз подвергся нападению в водах Ормузского пролива, экипаж находится в безопасности, сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

    Контейнеровоз подвергся нападению в Ормузском проливе, экипаж не пострадал, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Британии (UKMTO).

    Инцидент произошёл примерно в 28 км к северо-востоку от побережья Омана.

    В заявлении UKMTO говорится: «О возгорании или ущербе окружающей среде не сообщается. Экипаж, согласно сообщению, находится в безопасности».

    По данным центра, капитан контейнеровоза сообщил, что к судну приблизилась лодка, предположительно принадлежащая Корпусу стражей исламской революции, и с нее был открыт огонь. Экипаж лодки не попытался выйти на радиосвязь с командой контейнеровоза. В результате обстрела капитанский мостик судна получил серьезные повреждения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, судно французской компании CMA CGM попало под обстрел в Ормузском проливе.

    Управление морских торговых операций Великобритании сообщило об инциденте с танкером у берегов Омана.

    По меньшей мере два торговых корабля подверглись нападению после решения Ирана о восстановлении военного контроля над акваторией.

    Комментарии (0)
    22 апреля 2026, 02:19 • Новости дня
    Двоих израильских солдат арестовали за осквернение статуи Иисуса Христа

    Двоих израильских солдат арестовали за осквернение статуи Иисуса Христа в Ливане

    @ Social Media

    Tекст: Вера Басилая

    Армия Израиля объявила, что двое израильских военных получили арест на 30 дней и были отстранены от боевой службы после осквернения статуи Христа на юге Ливана.

    Армия Израиля объявила о наказании двух своих военных, причастных к инциденту с осквернением статуи Иисуса Христа в Дибеле на юге Ливана. Солдат, разбивший изваяние, и его сослуживец, снявший происходящее на фото, получили военный арест сроком на 30 дней и были отстранены от боевой службы, передает ТАСС.

    В пресс-службе израильской армии сообщили, что решение было принято после внутренней проверки. Расследование показало, что в момент происшествия на месте находилась группа из восьми военных, однако остальные солдаты не пытались остановить действия сослуживцев и не сообщили о случившемся командованию.

    «Расследование показало, что поведение солдат полностью противоречило приказам и ценностям Армии обороны Израиля. Армия обороны Израиля выражает глубокое сожаление в связи с инцидентом и подчеркивает, что ее операции в Ливане направлены исключительно против террористической организации «Хезболла» и других террористических группировок, а не против гражданского населения Ливана», – говорится в заявлении.

    Остальные военные, находившиеся на месте происшествия, будут вызваны на беседы для разъяснений, после которых командование примет решение о возможных дисциплинарных взысканиях.

    Ранее в ливанских СМИ были опубликованы фотографии разрушения статуи.

    Армия обороны Израиля официально подтвердила факт разрушения статуи Иисуса Христа в ливанском поселении Дибель.

    Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху выразил возмущение действиями военнослужащих.

    Глава израильского МИД Гидеон Саар резко осудил этот акт вандализма.

    Комментарии (5)
    22 апреля 2026, 05:54 • Новости дня
    Посол Ирана назвал возможных гарантов соглашения Тегерана и Вашингтона

    Посол Хосейниан назвал Россию и Китай гарантами соглашения Ирана и США

    Tекст: Вера Басилая

    Россия и Китай могли бы выступить гарантами реализации потенциального соглашения между Ираном и США, заявил посол Исламской Республики в Тунисе Мир Масуд Хосейниан

    По словам дипломата, Совет Безопасности ООН способен обеспечить необходимую правовую и политическую основу для регистрации и ратификации такого соглашения, передает ТАСС.

    Хосейниан отметил, что при необходимости Совет Безопасности ООН может создать специальные механизмы мониторинга или коллективного реагирования на случай нарушения условий соглашения. Дипломат подчеркнул, что Россия и Китай, как постоянные члены СБ ООН и крупные державы, способны играть политическую роль и стать гарантами реализации договоренностей.

    Он добавил, что Москва и Пекин могут предоставить дипломатическую поддержку, участвовать в механизмах мониторинга и содействовать предотвращению возможных нарушений соглашения на международном уровне. По мнению посла, участие этих стран повысит доверие к будущему соглашению и поможет эффективной реализации договоренностей.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил готовность Москвы стать гарантом нового соглашения между Ираном и США.

    Власти Китая пообещали сыграть конструктивную роль для смягчения конфликта двух стран.

    Позже иранская сторона отказалась от участия в запланированных переговорах с Вашингтоном.

    Комментарии (0)
    22 апреля 2026, 12:13 • Новости дня
    Власти Ирана вывезли ракеты на площади Тегерана

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Во время массовых митингов в поддержку Исламской республики на центральных площадях Тегерана были показаны новейшие иранские ракеты.

    Иранские военные вывезли самые мощные ракеты отечественного производства на главные площади Тегерана во время массовых митингов в поддержку Исламской республики и ее союзников в противостоянии с США и Израилем, сообщают «Аргументы и факты».

    Кадры с ракетами распространили различные ближневосточные СМИ.

    В материале Sabrin News говорится: «Ракета «Кадр-110» сегодня вечером была в гостях у людей на площади Ванак в Тегеране». Помимо этого, по данным издания, на площадь Исламской революции привезли ракету «Хоррамшахр-4».

    Американский политик и блогер Джексон Хинкл поделился кадрами этих событий и сообщил, что на площади Энгелаб в Тегеране в окружении патриотически настроенных толп началась подготовка ракеты «Хоррамшахр-4» к запуску.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранский генерал Эбрахим Джабари пообещал представить миру мощнейшие новые ракеты.

    Жители Тегерана организовали массовые шествия в поддержку действующей власти.

    Военные Исламской республики задействовали системы Khorramshahr и Qadr для ударов по американским базам.

    Комментарии (0)
    22 апреля 2026, 12:45 • Новости дня
    Иран назвал главное условие для дипломатического примирения с США

    Багаи: Иран прибегнет к дипломатии с США, если увидит в ней пользу

    Tекст: Мария Иванова

    Исламская республика готова вернуться к мирным переговорам с Вашингтоном, если этот шаг принесет реальную выгоду и поможет надежно обеспечить государственную безопасность, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

    Официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Исмаил Багаи подтвердил готовность страны к диалогу, передает РИА «Новости».

    По его словам, Тегеран рассмотрит такой сценарий после тщательной оценки пользы для государства.

    «Дипломатия является инструментом обеспечения интересов и национальной безопасности. Мы предпримем шаги, как только придем к выводу, что появилась подходящая и разумная почва использовать это для реализации национальных интересов», – говорится в заявлении дипломата.

    Спикер выразил огромную благодарность Пакистану за посредничество в попытках остановить войну. Он отметил, что иранская армия внимательно следит за обстановкой и готова отразить любые угрозы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США объявил о сохранении режима прекращения огня и морской блокады Ирана.

    Американская делегация отложила визит в Пакистан до получения единого предложения от Тегерана.

    Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф выразил благодарность американскому лидеру за продление перемирия.

    Комментарии (0)
    22 апреля 2026, 04:11 • Новости дня
    Иран обвинил страны Ближнего Востока в поддержке атак на Тегеран

    Tекст: Вера Басилая

    Иранские власти возлагают ответственность за недавние удары по территории страны на некоторые государства региона.

    Посол Ирана в Тунисе Мир Масуд Хосейниан заявил, что некоторые арабские страны региона несут ответственность за удары по территории исламской республики, передает ТАСС. По словам дипломата, эти государства предоставляли свою территорию для размещения американских военных баз, с которых велись атаки на Иран.

    Дипломат подчеркнул, что компенсация должна быть выплачена не только непосредственным агрессором, но и теми, кто поддерживал военные действия против Ирана. Хосейниан отметил, что арабские страны оказывали содействие, обеспечивая финансирование, топливо и электроэнергию для американских и израильских самолетов, участвовавших в атаках.

    Он заявил, что все эти страны несут ответственность и считаются соучастниками агрессии против Ирана, поэтому обязаны выплатить Тегерану компенсацию за нанесенный ущерб.

    В то же время иранский дипломат отметил, что несмотря на сложившуюся ситуацию, Иран не предпринимает шагов, ведущих к эскалации напряженности в регионе.

    Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани потребовал компенсации от пяти стран региона за участие в атаках.

    Ранее Тегеран направил генсеку ООН официальное письмо с требованием возмещения ущерба от ОАЭ.

    Высший совет национальной безопасности исламской республики также запросил репарации от Израиля.

    Комментарии (0)
    22 апреля 2026, 04:43 • Новости дня
    Гросси назвал иллюзией ядерную сделку США и Ирана без МАГАТЭ
    Гросси назвал иллюзией ядерную сделку США и Ирана без МАГАТЭ
    @ Giada Papini Rampelotto/EuropaNewswire/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси указал на невозможность полноценной сделки между США и Ираном без участия инспекторов агентства.

    Возможная договоренность между США и Ираном будет иметь лишь видимость, если в нее не будет вовлечено Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), заявил генеральный директор организации Рафаэль Гросси, передает ТАСС.

    Гросси ранее отмечал, что любые договоренности по иранской ядерной программе между Вашингтоном и Тегераном без контроля и механизмов проверки останутся лишь «листом бумаги». Он напомнил, что роль агентства заключается в объективной и независимой оценке выполнения сторонами международных соглашений.

    Иран развивает ядерную программу с 1950-х годов, когда страна получила поддержку США. В 1958 году Тегеран стал членом МАГАТЭ, а в 1970 году ратифицировал Договор о нераспространении ядерного оружия. После исламской революции 1979 года программа была временно остановлена, но возобновилась в конце 1980-х годов.

    С 2003 года в стране действует фетва прежнего верховного лидера Али Хаменеи, согласно которой создание ядерного оружия строго запрещено. Тем не менее, вопросы о прозрачности и контроле иранской ядерной программы остаются актуальными как для мирового сообщества, так и для самого МАГАТЭ.

    Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан подписал закон о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ.

    Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал это решение естественным развитием событий после незаконных ударов по иранским ядерным объектам.

    Комментарии (0)
    22 апреля 2026, 10:47 • Новости дня
    Теория игр объяснила постоянную смену целей США в Иране

    New Scientist: Теория игр объяснила постоянную смену целей США в отношении Ирана

    Tекст: Мария Иванова

    Противостояние в Ормузском проливе стало войной на истощение, вынуждая Вашингтон намеренно размывать свои задачи ради возможности в любой момент заявить о победе, отмечает New Scientist.

    Противостояние в Ормузском проливе приобрело характер войны на истощение, где победа достается не сильнейшему, а самому выносливому, пишет New Scientist.

    «Миссия выполнена», – эта фраза преследует американскую внешнюю политику с 2003 года, став символом разрыва между реальными достижениями и заявлениями политиков.

    Математический анализ показывает, что асимметрия издержек играет против США. Иран успешно восстанавливает командный состав и быстро пополняет запасы дешевых беспилотников и ракет.

    В то же время Вашингтон вынужден тратить огромные средства на поддержание военно-морского присутствия, перехват дронов и сохранение коалиции.

    Изначальные планы по смене власти, уничтожению ядерной инфраструктуры и разгрому Корпуса стражей исламской революции отошли на второй план. Теперь главной задачей стал контроль над проливом.

    Теория игр объясняет, что в неблагоприятных условиях размытие целей становится стратегической необходимостью, позволяя политикам объявить о победе в любой момент.

    Такой подход дает возможность избежать ответственности за невыполненные обещания. Однако приближающиеся выборы создают дополнительное давление на главу Белого дома, сужая окно возможностей для убедительного выхода из затянувшегося конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные перехватили шедший под флагом Ирана сухогруз Touska в Оманском заливе. Эсминец США вывел из строя ходовую часть судна ударом из пятидюймового орудия.

    В ответ иранские военные атаковали дронами несколько американских кораблей.

    Комментарии (0)
    22 апреля 2026, 03:19 • Новости дня
    Уехавшая из Ливана врач рассказала об уничтоженных при бомбежках клиниках

    Tекст: Вера Басилая

    Врач-стоматолог из России, вернувшаяся из Ливана, рассказала о многочисленных разрушенных клиниках и трудностях работы медиков под ударами Израиля.

    Гражданка России Мадлен, которая работала стоматологом в Ливане, рассказала журналистам о тяжелой ситуации с медицинской инфраструктурой после израильских ударов. По ее словам, сейчас многие стоматологи вынуждены прекратить работу, поскольку их клиники были уничтожены взрывами, передает ТАСС.

    Она подчеркнула, что Израиль в 90% случаев сообщает о планируемых ударах, но иногда бомбы падают неожиданно, что приводит к жертвам среди гражданского населения и разрушению домов. «Поэтому может попасть в любой дом. Ты сидишь, над тобой два этажа их ударят. Там нет подвалов, полагались на Бога», – отметила Мадлен.

    Мать Мадлен добавила, что российское посольство информировало их о возможности эвакуироваться в Россию. Она отметила, что в Ливане сейчас неспокойно, люди переживают, но сохраняют надежду на улучшение ситуации.

    Ранее спецборт МЧС  доставил в Москву 73 гражданина России, включая беременную женщину и 33 детей. Вместе с россиянами в Москву прилетели две кошки.

    Комментарии (0)
