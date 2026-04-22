НАТО опубликовало расход ракет Tomahawk и Patriot в иранской операции

Tекст: Денис Тельманов

Как передает ТАСС, член Палаты представителей Конгресса США Пэт Райан проинформировал о масштабных расходах американских вооруженных сил на вооружение за первые четыре недели военных действий против Ирана. По его словам, в этот период американская армия потратила более одной тысячи крылатых ракет JASSM, что составляет 20% всего арсенала.

Было использовано свыше 850 ракет Tomahawk, что превышает треть запасов. Райан отметил, что текущие темпы производства этих ракет позволяют выпускать только 80 единиц в год, поэтому за четыре недели был израсходован десятилетний запас.

Конгрессмен также подчеркнул, что половина всех имеющихся ракет для комплексов противовоздушной и противоракетной обороны THAAD и Patriot уже применена в ходе конфликта.

