В Туапсе зафиксировали превышение ПДК бензола и сажи из-за пожара

Tекст: Денис Тельманов

Как передает ТАСС, оперативный штаб Краснодарского края сообщил о превышении в два-три раза предельно допустимых концентраций бензола, ксилола и сажи в пробах воздуха в Туапсе на вечер 21 апреля.

В сообщении уточняется, что превышения зафиксированы в микрорайонах Грознефть, Сортировка, Звездный и частично Центральном.

«Роспотребнадзор регулярно проводит замеры воздуха в разных частях города. По данным на вечер 21 апреля, отмечено превышение в два-три раза допустимых концентраций бензола, ксилола и сажи в воздухе.

Это касается микрорайонов Грознефть, Сортировка и Звездный, а также частично Центрального. Из-за дождя 22 апреля замеры воздуха не делали», – говорится в сообщении штаба.

Пожар на морском терминале продолжается третьи сутки после атаки беспилотников. Власти и специалисты продолжают контролировать экологическую ситуацию в городе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате воздушного удара дронов в Туапсе выбиты стекла в нескольких многоквартирных домах, частном секторе и административных зданиях.

В акватории Черного моря зафиксировали масштабное загрязнение нефтепродуктами после ночного удара украинских дронов по территории Краснодарского края.

Более двадцати жилых зданий и несколько объектов социальной инфраструктуры в кубанском городе получили серьезные повреждения в результате недавних атак украинских беспилотников.