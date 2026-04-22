Путин заявил о будущих триумфах российских спортсменов

Президент России Владимир Путин заявил, что отечественных атлетов ждет множество побед под родным флагом и под звуки национального гимна, передает ТАСС. Свои ожидания глава государства озвучил во время торжественной церемонии вручения государственных наград победителям чемпионатов мира по боксу, которая состоялась в Кремле.

«Уверен, впереди у вас, как и у ваших товарищей, представителей самых разных видов спорта, еще много спортивных триумфов, в том числе на крупнейших международных соревнованиях и обязательно под нашим родным флагом в сопровождении национального гимна России», – подчеркнул российский лидер, обращаясь к спортсменам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин вручил государственные награды победителям чемпионатов мира по боксу в Екатерининском зале Кремля.

Глава государства назвал настоящим триумфом выступление российских паралимпийцев на Играх в Италии.

Ранее российский лидер поздравил Паралимпийский комитет России с возвращением спортсменам права выступать с национальной символикой.