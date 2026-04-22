Путин назвал политику экс-руководства МОК «трусливой и позорной»

Tекст: Валерия Городецкая

«Надеюсь, что новое руководство Международного олимпийского комитета и международных спортивных федераций как можно скорее преодолеет это наследие, тяжелое и, как я уже сказал, позорное наследие своих предшественников», – подчеркнул российский лидер в начале церемонии вручения госнаград победителям чемпионатов мира по боксу, его слова приводит Кремль в Max.

Президент также отметил, что прежнее руководство МОК вело себя политически мотивированно. По словам главы государства, такие шаги нанесли серьезный ущерб не только олимпийскому движению, но и самим принципам олимпизма.

«Позорное, я бы сказал, трусливое, политически мотивированное поведение прежнего руководства Международного олимпийского комитета нанесло огромный ущерб олимпийскому движению и самим принципам олимпизма. Избирательные санкции в отношении российских атлетов под предлогом осуждения действий России по защите наших людей, наших интересов в рамках конфликта на Украине при полном игнорировании других аналогичных трагических многочисленных вооруженных конфликтов на планете лишь обнажили коррумпированность и политическую ангажированность значительной части международных спортивных чиновников», – заявил Путин.

В декабре МОК рекомендовал допустить к турнирам юных спортсменов из России с флагом и гимном.