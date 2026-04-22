Путин назвал триумфом выступление паралимпийцев России в Италии

Tекст: Валерия Городецкая

По словам главы государства, этот результат стал настоящим триумфом для российской сборной, которая заняла третье место в общекомандном зачете, передает ТАСС.

Путин подчеркнул, что состав паралимпийской команды России был в разы меньше, чем у основных конкурентов, но спортсмены показали выдающиеся результаты благодаря таланту и воле к победе.

«Яркими победами в прошлом спортивном сезоне отметились наши пловцы, фехтовальщики, каноисты, гимнасты, дзюдоисты, борцы. Но, конечно, особенным, поистине уникальным, без всякого преувеличения, стал триумф паралимпийцев России в Милане. Третье общекомандное место было добыто составом, который в разы, именно в разы уступал по численности командам основных соперников. Это выдающийся результат. Победы были добыты, что называется, не числом, а умением, талантом и волей к победе», – сказал Путин.

Напомним, в среду Путин вручил государственные награды победителям чемпионатов мира по боксу на торжественной церемонии в Екатерининском зале Кремля.