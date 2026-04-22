  • Новость часаЦена нефти Brent превысила 102 доллара за баррель
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Зеленский грозит Европе превратить Украину в Грузию
    Новак: Казахстанскую нефть для ФРГ вместо трубопровода «Дружба» пустят другим маршрутом
    Политолог объяснил злость Мелони на Соловьева
    Виновница смертельного ДТП в Москве оказалась внучкой генерала
    Путин назвал триумфом выступление паралимпийцев России в Италии
    Лавров: Реакция Германии на адреса заводов дронов для ВСУ выдала Берлин
    «Телега» подала в ФАС жалобу на Apple
    Более десяти стран попросили США продлить разрешение на покупку российской нефти
    Грузия отказалась выполнять требование Каи Каллас менять курс
    22 апреля 2026, 20:22 • Новости дня

    Путин вручил государственные награды чемпионам мира по боксу

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин вручил государственные награды победителям чемпионатов мира по боксу на торжественной церемонии в Екатерининском зале Кремля.

    Среди награждаемых оказался президент Международной федерации бокса (IBA) Умар Кремлев, которому глава государства вручает орден Дружбы, передает ТАСС.

    Такой же награды был удостоен чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и трехкратный чемпион мира среди любителей Муслим Гаджимагомедов. Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получили обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Петр Ян и действующий регулярный чемпион WBA в весовой категории свыше 90 кг Мурат Гассиев.

    Высокой награды также удостоены чемпионы мира по боксу Нуна Асатрян, Шарабутдин Атаев, Джамбулат Бижамов, Елена Гапешина, Салтанат Меденова, Исмаил Муцольгов, Илья Попов, Давид Суров, Анастасия Шамонова, Всеволод Шумков, а также генеральный секретарь Федерации бокса России Александр Беспутин.

    Ранее в среду Кремль анонсировал вручение Путиным госнаград российским чемпионам мира по боксу.

    22 апреля 2026, 08:35 • Новости дня
    Казахстан сообщил о невозможности транзита нефти по «Дружбе» в Германию
    @ Patrick Pleul/DPA/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Казахстан получил неофициальную информацию о невозможности транспортировки нефти по нефтепроводу «Дружба» в мае, сообщил министр энергетики Ерлан Аккенженов.

    Аккенженов уточнил: «По неофициальным источникам я эту информацию получил. Официальных заявлений с российской стороны пока не было. На май у нас транзит через Атырау – Самара по направлению нефтепровода «Дружба» и далее на завод в Шведт у нас ноль», передает ТАСС.

    Он отметил, что российская сторона по неофициальным каналам заявила о технической невозможности прокачки казахстанской нефти по «Дружбе». Министр предположил, что это связано с недавними ударами по российской инфраструктуре.

    В связи с ситуацией Казахстан намерен перераспределить объемы поставок нефти на другие направления.

    Ранее Reuters сообщило, что поставки нефти из Казахстана в Германию по нефтепроводу «Дружба» будут прекращены с 1 мая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о неосведомленности насчет прекращения транзита казахстанской нефти.

    Комментарии (5)
    21 апреля 2026, 21:36 • Новости дня
    Захарова призвала Нетахьяху не упоминать Холокост в контексте операции в Иране
    @ Pavel Bednyakov/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заявления израильского руководства о том, что страна устранила угрозу «ядерного Холокоста» со стороны Ирана, являются неуместными и проявляют неуважение к памяти жертв Второй мировой войны, заявила спикер МИД Мария Захарова, комментируя слова премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о якобы готовящемся Ираном «новом Холокосте».

    По ее словам, упоминание Освенцима, Майданека и Собибора в подобном контексте искажают исторические факты и подменяют понятия. «Упоминание Освенцима, Майданека и Собибора в контексте угрозы Израилю «ядерного Холокоста» со стороны Ирана – это проявление неуважения ко всем жертвам Второй мировой, жертвам геноцида советского народа, жертвам Холокоста, а также воинам Красной армии, освобождавшей лагеря смерти. Потому что это неуместно, потому что подменяет понятия и искажает исторические факты», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

    Дипломат напомнила, что сам Иран в 1943 году объявил войну нацистской Германии, и поинтересовалась: неужели, по логике израильских властей, «первый Холокост» также был делом Ирана. Она подчеркнула, что за геноцид евреев стояли именно нацистская Германия, фашистская Италия и их союзники, включая украинских и прибалтийских коллаборационистов.

    Захарова также обратила внимание на то, что с 2014 года Израиль «не сказал ни слова» киевским властям, которые героизировали палачей еврейского народа, таких как Симон Петлюра и Ярослав Стецько. Она добавила, что, по ее мнению, за спонсированием нацистской партии Гитлера стоял в том числе Банк Англии, а сегодня те же страны поддерживают Киев, где, по словам Захаровой, продолжаются преступления на национальной почве.

    Ранее в Иране назвали число жертв ударов США и Израиля.

    Комментарии (22)
    22 апреля 2026, 14:38 • Видео
    Япония стала надеждой Украины

    Япония отменила многолетнее эмбарго на поставки вооружений другим странам. Теперь Владимир Зеленский надеется, что Токио заменит ему Вашингтон.

    Комментарии (0)
    22 апреля 2026, 16:20 • Новости дня
    Новак: Казахстанскую нефть для ФРГ вместо трубопровода «Дружба» пустят другим маршрутом
    @ Waltraud Grubitzsch/dpa-Zentralbild/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Объемы казахстанской нефти, которые ранее направлялись в Германию по трубопроводу «Дружба», с 1 мая 2026 года будут перенаправлены на другие логистические маршруты, сообщил вице-премьер России Александр Новак.

    «С 1 мая действительно объем поставок казахстанской нефти, которая по «Дружбе» раньше шла в Германию, будет направляться в другие логистические направления, в свободные. Это связано с техническими возможностями на сегодняшний день», – заявил Новак журналистам, передает ТАСС.

    Вице-премьер уточнил, что вопросами перенаправления нефти занимаются Министерство энергетики России и компания «Транснефть». По его словам, все необходимые уведомления по изменению маршрута уже переданы соответствующим сторонам.

    Накануне агентство Reuters сообщило об остановке поставок с мая нефти из Казахстана по «Дружбе».

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о неосведомленности насчет прекращения транзита казахстанской нефти.

    Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков в беседе с газетой ВЗГЛЯД оценил остановку поставок Германии казахской нефти по «Дружбе».

    Комментарии (0)
    22 апреля 2026, 14:45 • Новости дня
    Посол России предложил Украине переименовать Киев вместо Донбасса

    Tекст: Валерия Городецкая

    Предложение украинских переговорщиков переименовать часть Донбасса в «Донниленд» – это всего лишь «стеб» со стороны Украины, заявил чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов.

    Дипломат отметил, что подобные идеи – не более чем издевки и не заслуживают серьезного внимания, передает «Газета.Ru».

    «Пусть они занимаются переименованием Киева», – заявил Долгов.

    Посол подчеркнул, что Донбасс – территория России, и любые фантазии со стороны украинских политиков не могут изменить этого факта, поскольку название региона закреплено в российской Конституции.

    Долгов указал, что гораздо более серьезной международно-политической проблемой является продолжающаяся поддержка Киева странами Европы. Он напомнил, что это создает долгосрочную угрозу для мира и безопасности.

    Дипломат также обратил внимание на риторику в Брюсселе о «большой войне» с Россией и подчеркнул: Россия никому не угрожает, в том числе Европе. Однако, по его словам, именно европейские страны продолжают создавать угрозы безопасности России, что и следует считать действительно серьезной проблемой.

    Ранее газета The New York Times сообщила, что стремясь заручиться поддержкой Вашингтона на мирных переговорах, украинская делегация предложила назвать спорный участок размером 80 на 64 километра «Доннилендом», объединив слова «Донбасс» и «Дональд».

    Комментарии (4)
    22 апреля 2026, 15:07 • Новости дня
    ЕК потребовала от ЕС не покупать «ни одной молекулы» российского газа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия считает «огромной ошибкой» призывы отказаться от запретов на российский газ в условиях энергетического кризиса, заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен.

    На пресс-конференции в Брюсселе он подчеркнул, что Евросоюз «не должен использовать более ни одной молекулы российского газа в будущем», передает ТАСС.

    По словам Йоргенсена, такое решение является однозначным для Еврокомиссии и должно оставаться неизменным вне зависимости от ситуации на энергетическом рынке.

    Ранее Йоргенсен сообщил, что издержки Евросоюза из-за роста цен на энергоресурсы с начала войны против Ирана достигли 24 млрд евро.

    Напомним, для предотвращения надвигающегося коллапса на фоне ближневосточного конфликта Брюссель подготовил план, позволяющий государствам компенсировать до 70% счетов за электроэнергию.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, в чем уникальность четвертого в истории энергокризиса.

    Комментарии (0)
    22 апреля 2026, 17:14 • Новости дня
    «Телега» подала в ФАС жалобу на Apple
    @ Mateusz Slodkowski/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский разработчик альтернативного приложения Telegram – компания «Телега» – подала жалобу в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России на действия Apple. Поводом стали удаление приложения Telega из App Store, блокировка его запуска на устройствах пользователей и закрытие аккаунта разработчика. 

    «Мы считаем, что столкнулись не с частным случаем, а с системным дефектом механизма Apple», – говорится в заявлении компании. Там сообщается, что Apple 9 апреля удалила приложение и аккаунт из App Store, а 17 апреля ограничила работу уже установленных версий, уведомив пользователей о «вредоносном ПО». При этом Apple не предоставила разработчику конкретных претензий, результатов экспертизы и рекомендаций по устранению возможных нарушений. В течение десяти дней после запросов «Телеги» Apple также не дала разъяснений по ситуации.

    В жалобе в ФАС российская компания просит признать действия Apple злоупотреблением доминирующим положением по статье 10 закона «О защите конкуренции», восстановить приложению доступ к платформе и публично опровергнуть ложные уведомления о вредоносности приложения. Также разработчики настаивают на изменении самой процедуры взаимодействия Apple с разработчиками и предоставлении понятных сроков и конкретных претензий для исправления нарушений.

    «Телега» подчеркивает, что их приложение построено на современной архитектуре, не внедряет вредоносный код, не вмешивается в работу устройств и не нарушает безопасность пользователей. Компания связывает возникшие технические проблемы с багом iOS, а не с работой приложения, и отмечает, что репутационный ущерб усиливается из-за публикаций в СМИ, где «Телегу» необоснованно называют «шпионским» ПО.

    С 2022 года в App Store наблюдается системное удаление российских приложений, связанное в первую очередь с санкциями и политическими ограничениями. Процесс проходит волнами: сначала под ограничения попали государственные СМИ (RT, Sputnik), затем – крупные банки (ВТБ, ПСБ, Сбербанк и др.), в 2023 году – «Тинькофф» и ряд других финансовых организаций. Параллельно удалялись сервисы экосистемы VK и другие популярные приложения («Домклик», «Ситидрайв», «Сбермаркет», «РЖД Пассажирам», «М.Видео», «Автодор»). В 2025–2026 годах фиксируются точечные удаления отдельных сервисов, включая «Авито» и Telega.

    Ранее приложение «Телега» исчезло из российского магазина App Store. В сервисе пояснили, что приложение могло исчезнуть из российского App Store на фоне большого количества негативных отзывов после введения списков ожидания на авторизацию.

    Комментарии (2)
    22 апреля 2026, 10:41 • Новости дня
    Путин присвоил Академии ФСБ имя Феликса Дзержинского
    @ Репродукция ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении Академии ФСБ России имени Феликса Дзержинского.

    Соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

    Согласно документу, теперь учебное заведение будет называться Федеральным государственным казенным образовательным учреждением высшего образования «Академия Федеральной службы безопасности Российской Федерации имени Ф.Э. Дзержинского».

    В указе отмечено, что такое решение принято с учетом заслуг личного состава академии в профессиональной подготовке кадров для органов Федеральной службы безопасности.

    Кроме того, подчеркивается выдающийся вклад Феликса Дзержинского в обеспечение государственной безопасности России.

    Ранее Путин присвоил почетное наименование «гвардейский» 35-й общевойсковой Краснознаменной армии и 968-му исследовательско-инструкторскому смешанному авиационному полку за проявленный героизм при защите Отечества.

    Комментарии (12)
    21 апреля 2026, 21:10 • Новости дня
    В Минфине подтвердили обсуждение введения дублирования СМС от банков в Мах
    @ Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Введение обязательного дублирования банковских СМС-сообщений через национальный мессенджер Max обсуждается в Госдуме, подтвердил замглавы Минфина Иван Чебесков.

    Он пояснил, что речь идет о возможности дублирования информирования клиентов, если с банком заключен соответствующий договор на СМС-оповещения, передает «Интерфакс».

    По словам Чебескова, сейчас в комитете Госдумы по финансовому рынку ведутся дискуссии по поводу того, как правильно организовать новую систему оповещений и сделать ее максимально удобной для граждан. Он подчеркнул, что рассматривается именно дополнительная опция, а не обязательное требование.

    Законопроект «Антифрод 2.0» предусматривает, что подтверждение финансовых операций, проводимых дистанционно, должно происходить одновременно через СМС и через сообщения в Max.

    Банки выступили против такой инициативы, назвав ее избыточной с точки зрения расходов и юридических оснований. Национальный совет финансового рынка уже направил соответствующее обращение в Банк России и правительство с просьбой отказаться от обязательного двойного подтверждения.

    Ранее в нацмессенджере Max заявили о надежной защите данных пользователей.

    Комментарии (0)
    22 апреля 2026, 14:04 • Новости дня
    Сборная России завоевала семь золотых медалей на 60-й Менделеевской олимпиаде
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Все участники сборной России завоевали золотые или серебряные медали на 60-й Международной Менделеевской олимпиаде по химии.

    Соревнование проходит в Москве с 15 по 23 апреля, оно собрало около 200 лучших школьников-химиков из 37 стран мира.

    Семь российских школьников из Москвы, Самары, Магнитогорска и Московской области стали обладателями золотых медалей, что обеспечило России первое место по числу высших наград.

    Серебряные медали получили восемь участников сборной из Москвы, Казани, Сириуса, Саранска и Петербурга.

    Среди золотых медалистов также были школьники из Китая, Вьетнама, Казахстана, Венгрии и Израиля. Серебро присудили участникам из Узбекистана, Турции, Туркмении, Белоруссии и Монголии, а бронзовые награды получили юные химики из Шри-Ланки, Азербайджана, Бразилии, Японии, Кубы, Саудовской Аравии, Северной Македонии и Армении.

    «Для нас большая честь снова принять Международную Менделеевскую олимпиаду школьников по химии, созданную когда-то в МГУ и отмечающую в этом году свой 60-летний юбилей. Мы рады, что участники из 37 стран не только продемонстрировали здесь свои знания и талант, но и познакомились с сердцем нашей Родины, ее научной и культурной средой, а также современной инфраструктурой Московского университета», – отметил ректор МГУ Виктор Садовничий.

    Он подчеркнул, что олимпиада объединяет одаренных школьников со всего мира и закладывает основы будущей международной научной кооперации.

    Международная Менделеевская олимпиада считается одной из самых престижных химических олимпиад в мире, и ее статус признан ЮНЕСКО. Олимпиада проводится с 1967 года и носит имя Дмитрия Менделеева – выдающегося российского ученого.

    В марте московские школьники завоевали 52 диплома на олимпиаде по программированию.

    Комментарии (2)
    21 апреля 2026, 23:59 • Новости дня
    Путин наградил Дунаевского орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени композитора Максима Дунаевского.

    Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении композитора Максима Дунаевского орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

    В указе отмечается, что Дунаевский удостоен государственной награды «за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность». Композитор занимает должность художественного руководителя «Московской областной филармонии».

    Максим Дунаевский известен как автор музыки к десяткам популярных кинофильмов и спектаклей, его творчество пользуется широкой известностью и признанием в России.

    Ранее Путин наградил актера и директора Театра имени Ермоловой Олега Меньшикова орденом «За заслуги в культуре и искусстве».

    Комментарии (0)
    22 апреля 2026, 14:29 • Новости дня
    Глава МИД Украины заявил о готовности Киева к встрече Путина и Зеленского

    Tекст: Валерия Городецкая

    Киев не отказывается от возможности проведения встречи между президентом России Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским, заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

    По его словам, украинская сторона поддерживает идею дипломатической встречи, чтобы придать ситуации новую динамику, передает РИА «Новости».

    «Выступаем за дипломатическую встречу Зеленский – Путин, чтобы получить новую динамику. Мы попросили об этом турок, мы попросили еще определенные столицы. Но если другая столица, кроме Москвы и Белоруссии, организует такую встречу, мы поедем», – сказал министр.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил о готовности Путина встретиться с Зеленским в Москве.

    Зеленский заявлял, что не считает возможной встречу с Путиным в Москве.

    Комментарии (2)
    21 апреля 2026, 23:03 • Новости дня
    Путин наградил Меньшикова орденом «За заслуги в культуре и искусстве»

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении художественного руководителя театра имени Ермоловой Олега Меньшикова орденом «За заслуги в культуре и искусстве».

    Художественный руководитель Московского драматического театра имени М.Н. Ермоловой Олег Меньшиков удостоен ордена «За заслуги в культуре и искусстве».

    В соответствующем указе президента России Владимира Путина говорится: «За вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить... Орденом »За заслуги в культуре и искусстве«... Меньшикова Олега Евгеньевича – художественного руководителя государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы »Московский драматический театр имени М.Н. Ермоловой».

    Ранее специальный представитель Федерации хоккея России по международным делам Павел Буре был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.

    Комментарии (0)
    22 апреля 2026, 15:35 • Новости дня
    В Сызрани ввели режим ЧС регионального характера

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Сызрани Самарской области введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера после атаки БПЛА, сообщил глава региона Вячеслав Федорищев.

    В результате происшествия повреждены многоквартирные дома, частные владения и общественные здания, сообщил Федорищев в Max. Начато обследование всех пострадавших объектов.

    «Началось обследование поврежденных зданий. Это не только многоквартирные дома, но и частные владения, общественные здания. Как только комиссия даст заключение – приступим к восстановлению», – написал губернатор.

    Власти обещают оказать всю необходимую поддержку пострадавшим. В ближайшее время семьям погибших будет предоставлена материальная помощь, а также поддержку получат те, кто получил ранения и чье жилье было повреждено.

    Напомним, в жилом доме в Сызрани произошло частичное обрушение подъезда после атаки беспилотников. Под завалами нашли двух погибших.

    СМИ сообщили, что ВСУ запускали беспилотники, атаковавшие Сызрань, с территории Харьковской области.

    Комментарии (0)
    21 апреля 2026, 23:25 • Новости дня
    Коллектив «Современника» награжден орденом за «За заслуги в культуре и искусстве»

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении коллектива Московского театра «Современник» орденом «За заслуги в культуре и искусстве»

    Также Путин наградил Олега Меньшикова орденом «За заслуги в культуре и искусстве».

    Комментарии (0)
    21 апреля 2026, 21:16 • Новости дня
    Минобороны сообщило об уничтожении девяти БПЛА над регионами России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Силы противовоздушной обороны России сбили девять украинских беспилотников самолетного типа за три часа, сообщило Минобороны.

    В канале в Max ведомство сообщило, что аппараты были уничтожены в период с 17.00 до 20.00 мск над Белгородской и Курской областями, а также Крымом.

    В период с 8.00 до 17.00 мск вторника средства ПВО сбили 39 украинских беспилотников самолетного типа над территориями Белгородской, Курской, Брянской областей и Крыма.

    В ночь на вторник над Россией уничтожили 97 украинских дронов.

    Комментарии (0)
