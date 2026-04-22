Путин вручил государственные награды чемпионам мира по боксу

Tекст: Валерия Городецкая

Среди награждаемых оказался президент Международной федерации бокса (IBA) Умар Кремлев, которому глава государства вручает орден Дружбы, передает ТАСС.

Такой же награды был удостоен чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и трехкратный чемпион мира среди любителей Муслим Гаджимагомедов. Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получили обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Петр Ян и действующий регулярный чемпион WBA в весовой категории свыше 90 кг Мурат Гассиев.

Высокой награды также удостоены чемпионы мира по боксу Нуна Асатрян, Шарабутдин Атаев, Джамбулат Бижамов, Елена Гапешина, Салтанат Меденова, Исмаил Муцольгов, Илья Попов, Давид Суров, Анастасия Шамонова, Всеволод Шумков, а также генеральный секретарь Федерации бокса России Александр Беспутин.

Ранее в среду Кремль анонсировал вручение Путиным госнаград российским чемпионам мира по боксу.