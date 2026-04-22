Эксперт оценил планы ЕС «бороться с дезинформацией» в Армении

Политолог Ткаченко: Русофобия в Армении приживается плохо

Tекст: Анастасия Куликова

«Никол Пашинян и его партия в предвыборной стратегии делают ставку на тех граждан, которые считают, что будущее Еревана связано с ЕС или США. Армянскому премьеру помогают европейские политики, не упускающие возможность навредить России», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

По его мнению, просьба Еревана к Брюсселю отправить «группу быстрого реагирования» и последовавшее после этого утверждение Евросоюзом миссии для борьбы с «гибридными угрозами» – политическое решение. «Цель – послать сигнал избирателям: Пашинян «идет в ЕС» и предложить населению европейский выбор», – добавил собеседник.

Ткаченко напомнил, что такого же подхода ранее придерживался, в частности, Владимир Зеленский, а до этого Петр Порошенко (внесен в список террористов и экстремистов в России), а также Майя Санду. «То есть это заезженная пластинка. Однако русофобия в Армении приживается плохо», – уточнил собеседник.

«Повторю, на мой взгляд, создание миссии ЕС в закавказской республике – скорее электоральный сюжет, а не «перекодирование» Армении в русофобском плане», – полагает эксперт. Говоря о позиции Москвы, он упомянул недавнюю встречу Владимира Путина и Пашиняна, в ходе которой российский лидер объяснил армянской делегации, почему Еревану следует учитывать интересы РФ, а не проводить враждебную политику.

«Премьер Армении хочет, с одной стороны, быть «рукопожатным» в ЕС, а с другой – сохранить доступ товаров из республики на российский рынок. Мы научены опытом, куда заводит такая политика. Я думаю, российское руководство не будет подыгрывать Пашиняну. На это указывают слова Путина и вице-премьера Алексея Оверчука о том, что Еревану предстоит сделать выбор», – заключил Ткаченко.

Ранее Совет Евросоюза утвердил отправку в Армению новой гражданской миссии для борьбы с «гибридными угрозами», включая дезинформацию, кибератаки и незаконные финансовые потоки. Утверждается, что миссия призвана укрепить демократическую устойчивость республики. Первоначальный мандат EUPM Armenia рассчитан на два года

«Армяне сталкиваются с масштабными кампаниями дезинформации и кибератаками. В ближайшие годы новая гражданская миссия ЕС будет предоставлять экспертные консультации, способствовать росту потенциала ведомств и создавать группу для мониторинга ситуации и принятия срочных мер», – сказала глава европейской дипломатии Кая Каллас.

Миссия создана по запросу армянской стороны. В преддверии парламентских выборов, которые назначены на 7 июня, Ереван попросил Брюссель отправить «группу быстрого реагирования» для защиты от внешнего вмешательства. МИД республики пояснял, что у Евросоюза «есть многолетний опыт в этом деле».

После утверждения Советом ЕС миссии ведомство опубликовало заявление, в котором приветствовало решение. Там полагают, что новая миссия будет способствовать повышению устойчивости армянского общества перед лицом современных вызовов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что направление в республику «группы быстрого реагирования» Евросоюза очевидно повторяет «молдавский сценарий». «В прошлом году аналогичный европейский «десант» работал в Кишиневе. «Защитники» демократии попросту блокировали неудобные информационные ресурсы и контент, причем делалось это без предоставления каких-либо юридических обоснований», – напомнила она.

«Активное и, как показывает опыт других стран, глубокое вовлечение экспертов из ЕС в предвыборный период, а также в контексте возможного проведения конституционного референдума едва ли укрепит подлинный суверенитет Армении», – подчеркнула дипломат. Захарова добавила, что помочь в подготовке и организации выборов могут и российские эксперты. «Пусть поделятся, а мы посмотрим, что это за опыт», – ответил на это министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.