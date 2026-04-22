Переживший покушение генерал Алексеев намерен вернуться к службе после лечения

Tекст: Денис Тельманов

Как передает ТАСС, начальник ГРУ адмирал Игорь Костюков заявил, что его заместитель Владимир Алексеев, переживший покушение в феврале, проходит курс лечения и не планирует покидать службу.

Костюков подчеркнул, что сейчас Алексееву необходимо восстановление, однако он обязательно вернется к исполнению своих обязанностей. По словам адмирала, в данный момент речь об уходе Алексеева из Главного разведывательного управления не идет.

Ранее стало известно о покушении на Алексеева, подробности которого официально не раскрывались. В сообщении отмечается, что руководитель ведомства рассчитывает на возвращение замглавы ГРУ после выздоровления.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве произошло покушение на заместителя начальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений и находится в тяжелом состоянии.

Исполнителя покушения вербовали при поддержке польских спецслужб, а ключевую роль сыграл его сын. На Украине говорят о некой «третьей стороне», однако эксперты считают, что за нападением стоят силы, желающие сорвать переговоры.