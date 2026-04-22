Грузия отказалась выполнять требование Каи Каллас менять курс

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

«Грузии нечего менять, ее правительство избрано народом и защищает интересы страны, делая все для этого», – сказала она журналистам в среду.

Комментируя заявление Каи Каллас о «четком сигнале глав МИД стран ЕС Грузии о необходимости смены курса», глава МИД Грузии сказала, что «если кому что и следует менять, так это европейской бюрократии – свое отношение к Грузии».

Мака Бочоришвили заявила, что «Каллас продолжает использовать вопрос ЕС как инструмент по отношению к Грузии».

«Мы никогда не отказывались от диалога с Евросоюзом», – сказала министр иностранных дел Грузии.

По ее словам, правительство Грузии «делает все для поддержания мира, стабильности и экономического развития».

«Непонятно, что в этом курсе не нравится Кае Каллас, чем он неприемлем для Евросоюза», – заявила глава грузинской дипломатии.