Суд назначил сроки до 18 лет за подготовку теракта на Ставрополье

Tекст: Денис Тельманов

Южный окружной военный суд вынес приговор троим фигурантам дела о подготовке теракта на территории центрального рынка Георгиевска в Ставропольском крае, сообщает РИА «Новости».

Ахмад Курбоналиев получил 18 лет лишения свободы, Адхам Курбоналиев – 16 лет, Шахзод Хайруллоев – 17 лет. Все они будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

Следствие установило, что в 2023-2024 годах осужденные записали аудиосообщение о вступлении в запрещенную в России организацию «Исламское государство*».

В марте 2024 года они вместе с неустановленными сообщниками решили организовать взрыв на рынке Георгиевска. Для подготовки к нападению подсудимые 18 марта провели разведку территории рынка, зафиксировали ее на фото и видео, изучили расположение торговых точек и средств наблюдения.

После этого они приобрели необходимые компоненты для создания самодельного взрывного устройства и хранили их в арендованной квартире. Фигуранты были задержаны 29 марта 2024 года, до того как смогли реализовать свой план.

Уголовное дело рассматривалось по статьям об участии в деятельности террористической организации, приготовлении к теракту и изготовлении взрывчатки.

«Подсудимые признаны виновными и им назначено наказание», – заявил представитель суда. Приговор пока не вступил в законную силу.

