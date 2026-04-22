Путин встретился с президентом Сейшельских Островов в Кремле

Tекст: Валерия Городецкая

Это первый визит главы Сейшельских Островов в Россию на высшем уровне, хотя сам Эрмини уже бывал в России в 2014 году в статусе председателя парламента, передает ТАСС.

Главы государств обсудят развитие отношений между Россией и Сейшелами в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также затронут вопросы международной и региональной повестки. Важной темой встречи стал предстоящий третий форум «Россия – Африка».

Путин выразил надежду, что Сейшелы примут в нем участие на высоком уровне. «Ваши представители принимали участие в форуме Россия – Африка. Мы готовим третье мероприятие подобного рода, и я очень надеюсь, что Сейшелы примут участие и в третьем форуме на высоком уровне», – подчеркнул российский лидер.

Отдельное внимание было уделено туризму. Путин сообщил, что поток туристов из России на Сейшельские острова стабильно растет и сейчас составляет не менее 15% от общего количества иностранных гостей. Президент России отметил, что у этого направления есть все перспективы для дальнейшего увеличения числа российских туристов.

В 2024 году Россия вышла на второе место по числу туристов на Сейшелах.