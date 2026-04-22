Следователь заявил о возможном давлении основателя Readovka на соучастников

Казахстан сообщил о невозможности транзита нефти по «Дружбе» в Германию

Аккенженов уточнил: «По неофициальным источникам я эту информацию получил. Официальных заявлений с российской стороны пока не было. На май у нас транзит через Атырау – Самара по направлению нефтепровода «Дружба» и далее на завод в Шведт у нас ноль», передает ТАСС.

Он отметил, что российская сторона по неофициальным каналам заявила о технической невозможности прокачки казахстанской нефти по «Дружбе». Министр предположил, что это связано с недавними ударами по российской инфраструктуре.

В связи с ситуацией Казахстан намерен перераспределить объемы поставок нефти на другие направления.

Ранее Reuters сообщило, что поставки нефти из Казахстана в Германию по нефтепроводу «Дружба» будут прекращены с 1 мая.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о неосведомленности насчет прекращения транзита казахстанской нефти.