ЦБ опроверг слухи об изменении тарифов Системы быстрых платежей

Tекст: Ольга Иванова

Условия проведения финансовых операций с 1 мая для граждан и бизнеса не изменятся, передает РИА «Новости». Тарифы пересматриваться не будут.

«Условия переводов по СБП для граждан и бизнеса остаются прежними. Все размеры тарифов остались без изменений. В том числе, как и ранее для граждан переводы до 100 тыс. рублей в месяц – бесплатные», – отметил регулятор.

До этого в социальных сетях и некоторых изданиях распространились сообщения о грядущем повышении стоимости услуг. Сообщалось, что в России изменится комиссия при использовании Системы быстрых платежей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, юрист Александр Хаминский напомнил о введении комиссий на транзакции между гражданами и предпринимателями в Системе быстрых платежей.

Руководитель направления СБП центра противодействия мошенничеству НСПК Никита Юрков сообщил об обязательном указании ИНН при переводах с 1 июля.

Центробанк зафиксировал двукратный рост числа операций через СБП в 2024 году.