В ЕК объяснили слова фон дер Ляйен о Турции

Bloomberg: ЕК назвала вырванными из контекста слова фон дер Ляйен о Турции

Tекст: Валерия Городецкая

Пинью уточнила, что упоминание Турции наряду с Россией и Китаем не означало сравнения этих стран между собой, а указывало лишь на значительное геополитическое влияние Анкары, в том числе на Западных Балканах, сообщает Bloomberg.

Пинью подчеркнула, что Турция «безусловно остается важным партнером ЕС как в экономическом, так и в политическом плане», особенно в вопросах миграции. Она напомнила, что страна является кандидатом в члены ЕС и важным союзником по НАТО.

На мероприятии в Гамбурге фон дер Лейен поддержала расширение ЕС и заявила, что блок «должен добиться завершения формирования Европейского континента, чтобы на него не влияли Россия, Турция или Китай». Издание отмечает, что высказывание главы ЕК прозвучало на фоне обострения международной ситуации, связанной с конфликтом США и Ирана, когда ЕС старается укрепить геополитические связи.

Турция обладает второй по численности армией в НАТО и готовится провести саммит альянса в июле, а также продолжает настаивать на более тесном сотрудничестве с Евросоюзом для усиления безопасности региона.

Анкара обратилась к Еврокомиссии с просьбой разъяснить слова фон дер Ляйен и получила заверения, что фраза была вырвана из контекста и подлежит пояснению. В турецком МИД пока не прокомментировали ситуацию официально.

