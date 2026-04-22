  • Новость часаСловакия отказалась поддержать санкции против России до открытия «Дружбы»
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Япония изменила мировой рынок оружия за один день
    Политолог объяснил злость Мелони на Соловьева
    Эксперт оценил планы ЕС «бороться с дезинформацией» в Армении
    Юшков рассказал о последствиях остановки поставок нефти по «Дружбе» в Германию
    Украинский дрон обрушил жилой дом в Сызрани, есть жертвы
    Трамп выдвинул Ирану новый ультиматум
    Белый дом составил список «хороших и плохих» стран НАТО
    Евросоюз подготовил экстренный план спасения от энергокризиса
    Предатель Климов рассказал об опасности побега к ВСУ
    22 апреля 2026, 14:50 • Новости дня

    В ЕК объяснили слова фон дер Ляйен о Турции

    Bloomberg: ЕК назвала вырванными из контекста слова фон дер Ляйен о Турции

    Tекст: Валерия Городецкая

    Высказывание главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о Турции было неправильно истолковано, заявила официальный представитель исполнительного органа Евросоюза Паула Пинью, пишет Bloomberg.

    Пинью уточнила, что упоминание Турции наряду с Россией и Китаем не означало сравнения этих стран между собой, а указывало лишь на значительное геополитическое влияние Анкары, в том числе на Западных Балканах, сообщает Bloomberg.

    Пинью подчеркнула, что Турция «безусловно остается важным партнером ЕС как в экономическом, так и в политическом плане», особенно в вопросах миграции. Она напомнила, что страна является кандидатом в члены ЕС и важным союзником по НАТО.

    На мероприятии в Гамбурге фон дер Лейен поддержала расширение ЕС и заявила, что блок «должен добиться завершения формирования Европейского континента, чтобы на него не влияли Россия, Турция или Китай». Издание отмечает, что высказывание главы ЕК прозвучало на фоне обострения международной ситуации, связанной с конфликтом США и Ирана, когда ЕС старается укрепить геополитические связи.

    Турция обладает второй по численности армией в НАТО и готовится провести саммит альянса в июле, а также продолжает настаивать на более тесном сотрудничестве с Евросоюзом для усиления безопасности региона.

    Анкара обратилась к Еврокомиссии с просьбой разъяснить слова фон дер Ляйен и получила заверения, что фраза была вырвана из контекста и подлежит пояснению. В турецком МИД пока не прокомментировали ситуацию официально.

    Ранее Турция захотела возглавить операции НАТО в Черном море.

    21 апреля 2026, 20:59 • Новости дня
    Каллас заявила о подготовке ЕС 90 тысяч солдат для Киева
    Каллас заявила о подготовке ЕС 90 тысяч солдат для Киева
    @ Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Евросоюз выступает крупнейшим поставщиком военной помощи Киеву, обеспечив обучение значительного числа украинских военных, по словам Каи Каллас.

    Евросоюз продолжает играть ведущую роль в оказании военной поддержки Украине, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел стран ЕС в Люксембурге, передает ТАСС

    Она отметила, что Евросоюз обеспечил подготовку 90 тысяч бойцов для вооруженных формирований Украины.

    «Миссия ЕС уже обеспечила подготовку 90 тысяч военных для Украины», – заявила Каллас.

    Она подчеркнула, что Евросоюз остается главным поставщиком военной помощи Киеву, а программа подготовки военнослужащих реализуется в рамках миссии ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский заявил, что Европейский союз может стать самым сильным объединением в мире при условии присоединения к нему четырех государств с высоким потенциалом в сфере безопасности.

    Французский политик Флориан Филиппо подверг критике решение властей выделить Киеву 17 млрд евро на фоне экономических трудностей во Франции.

    Руководство Евросоюза отдает предпочтение милитаризации отношений с Россией вместо поиска мирных решений, пытаясь таким образом справиться с внутренними экономическими проблемами.

    Комментарии (19)
    22 апреля 2026, 11:03 • Новости дня
    Politico: Мадьяр хочет возродить Австро-Венгерскую империю
    Politico: Мадьяр хочет возродить Австро-Венгерскую империю
    @ Public domain

    Tекст: Мария Иванова

    Победивший на выборах премьер Венгрии планирует усилить влияние Центральной Европы в ЕС, опираясь на общее историческое наследие времен Австро-Венгерской империи, отмечает Politico.

    Победивший на недавних выборах в Венгрии Петер Мадьяр намерен создать мощный альянс центральноевропейских стран, передает Politico.

    Он предложил объединить Вышеградскую группу и Славковский формат для усиления влияния региона в Евросоюзе.

    «Когда-то мы жили в одной стране, и Австрия является ключевым экономическим партнером Венгрии», – заявил Мадьяр после победы над Виктором Орбаном. Политик подчеркнул желание укрепить отношения с Веной по историческим, культурным и экономическим причинам.

    Первые зарубежные визиты в начале мая новый лидер совершит в Варшаву и Вену. В Польше он планирует перенять опыт возвращения к либеральной демократии и разморозки средств Евросоюза. Мадьяр рассчитывает получить 18 млрд евро замороженных фондов и 16 млрд евро кредитов на оборону.

    Австрийские власти позитивно оценивают инициативу Будапешта. Высокопоставленный дипломат из Вены отметил логичность укрепления сотрудничества государств региона по примеру Бенилюкса. Страны уже тесно связаны экономически: Австрия инвестировала в Венгрию более 11 млрд евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мадьяр начал работу по восстановлению отношений с Евросоюзом для разблокировки замороженных фондов. Политик заявил о планах обновить сотрудничество стран Вышеградской четверки.

    В ответ Брюссель потребовал от новой администрации выполнения 27 специальных условий.

    Комментарии (7)
    22 апреля 2026, 14:38 • Видео
    Япония стала надеждой Украины

    Япония отменила многолетнее эмбарго на поставки вооружений другим странам. Теперь Владимир Зеленский надеется, что Токио заменит ему Вашингтон.

    Комментарии (0)
    22 апреля 2026, 11:15 • Новости дня
    Евросоюз подготовил экстренный план спасения от энергокризиса
    Евросоюз подготовил экстренный план спасения от энергокризиса
    @ Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Для предотвращения надвигающегося коллапса на фоне ближневосточного конфликта Брюссель подготовил план, позволяющий государствам компенсировать до 70% счетов за электроэнергию.

    Европейский союз намерен внедрить новые инициативы для стабилизации ситуации на энергетическом рынке, пишет Politico.

    В первую очередь Брюссель рекомендует странам-участницам использовать действующие законы или вносить временные изменения для повышения их эффективности. Предлагаемые поправки к правилам субсидирования позволят государствам покрывать до 70% стоимости оптовых счетов за электроэнергию до декабря.

    Кроме того, планируется компенсировать до 50% дополнительных расходов на топливо для некоторых секторов экономики. Еврокомиссия также будет работать со странами над разработкой целевых налоговых льгот для снижения счетов за электроэнергию. При этом часть мер носит долгосрочный характер или импровизируется на ходу из-за быстро меняющейся ситуации.

    «Не каждая страна, зависящая от ископаемого топлива, может быстро перейти на электричество, но это единственное решение. Никто не может предсказать будущее мировых рынков – иногда мы становимся заложниками ситуации», – заявил министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас.

    Ранее уверенность ЕС основывалась на ограниченной зависимости от Ормузского пролива, однако вскоре возникла проблема с поставками природного газа.

    Ситуация обострилась 19 марта, когда атака на два крупных газовых месторождения в Катаре вывела из строя 3% мировой добычи. Это привело к значительным потерям для Италии и Бельгии, а восстановление мощностей может занять до пяти лет. В связи с этим ЕС начал разрабатывать более конкретные меры реагирования, включая изменения в правилах субсидирования и налог на сверхприбыль энергетических компаний.

    В то же время аналитики предупреждают, что запасов авиатоплива в Европе осталось всего на шесть недель. Ситуация усугубляется тем, что около 40% поставок авиакеросина и дизельного топлива в ЕС проходит через Ормузский пролив. В проекте предложений Еврокомиссии также предусмотрены меры по улучшению картирования зависимости от авиатоплива и европейских нефтеперерабатывающих мощностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейская комиссия предложит странам Евросоюза ввести обязательную удаленную работу.

    Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен оценила дополнительные траты объединения на топливо в 22 млрд евро.

    Европейский союз рассматривает возможность ограничения отопления и кондиционирования помещений.

    Комментарии (3)
    22 апреля 2026, 12:37 • Новости дня
    ЕК отказалась включать запрет на перевозку нефти России в 20-й пакет санкций
    ЕК отказалась включать запрет на перевозку нефти России в 20-й пакет санкций
    @ Patrick Pleul/dpa/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Еврокомиссия (ЕК) исключила из 20-го пакета санкций его главный элемент – запрет на транспортировку российской нефти, предложив странам ЕС срочно принять этот пакет в урезанном виде, сообщил дипломатический источник в Брюсселе.

    Еврокомиссия представила послам 27 стран Евросоюза предложение утвердить 20-й пакет санкций против России без запрета на транспортировку российской нефти, передает ТАСС.

    Как сообщил дипломатический источник в Брюсселе, из пакета исключили полный запрет на перевозку российской нефти европейскими компаниями и оказание сопутствующих услуг, включая страхование.

    Рассмотрение этого вопроса проходит на плановом заседании Комитета постоянных представителей ЕС в Брюсселе, где также обсуждается выделение Украине 90 млрд евро на 2026-2027 годы. Решение ускорить процесс связано с давлением на европейский бизнес, сталкивающийся с убытками из-за блокировки судов в Ормузском проливе, однако точных данных о потерях пока нет.

    Отказ включать запрет на перевозку нефти объясняется позицией Венгрии и Словакии, которые заблокировали принятие пакета, а также финансирование Украины. Эти страны потребовали от Киева возобновить транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба», остановленного Украиной 27 января.

    Президент Украины Владимир Зеленский 21 апреля заявил о готовности возобновить транзит с 22 апреля. Однако Венгрия и Словакия пока не подтвердили получение российских поставок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о завершении ремонта на участке нефтепровода «Дружба».

    Венгерская нефтегазовая компания MOL подтвердила окончание восстановительных работ на украинской территории.

    Министр экономики Словакии Дениса Сакова анонсировала возобновление прокачки российского сырья утром 23 апреля.

    Комментарии (6)
    21 апреля 2026, 23:07 • Новости дня
    Каллас заявила о создании в Армении миссии ЕС по «борьбе с дезинформацией»

    Каллас сообщила о создании ЕС миссии в Армении для борьбы с дезинформацией

    Каллас заявила о создании в Армении миссии ЕС по «борьбе с дезинформацией»
    @ Ansgar Haase/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз намерен создать в Армении гражданскую миссию для повышения устойчивости страны к дезинформации и кибератакам, сообщила глава евродипломатии Кая Каллас.

    Глава евродипломатии Кая Каллас сообщила о планах Евросоюза создать новую гражданскую миссию в Армении, которая будет направлена на борьбу с «кампаниями дезинформации» и кибератаками. Каллас подчеркнула, что задача миссии – повысить устойчивость республики к подобным угрозам, передают «Вести».

    Она также отметила, что в мае в Ереване пройдет первый саммит Армения – Евросоюз, который, по ее словам, станет подтверждением развития партнерства между сторонами.

    «Когда армяне пойдут на выборы в июне, только они должны выбирать свое будущее. Мы также ожидаем, что Ереван примет первый в истории совместный саммит в мае, который станет свидетельством углубления нашего партнерства», – заявила Каллас журналистам.

    Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о намерении Армении подать заявку на вступление в Евросоюз после проведения необходимых реформ.

    Напомним, Каллас пообещала выделить Армении 15 млн евро для обеспечения устойчивости.

    Европейский союз готовится рассмотреть меры поддержки Еревана в период проведения парламентских выборов.


    Комментарии (9)
    21 апреля 2026, 18:30 • Новости дня
    Зеленский заявил о завершении ремонта на нефтепроводе «Дружба»
    Зеленский заявил о завершении ремонта на нефтепроводе «Дружба»
    @ PRESIDENT OF UKRAINE/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о завершении ремонта на участке нефтепровода «Дружба».

    По его словам, Украина завершила все необходимые работы, и теперь магистраль технически готова к возобновлению прокачки нефти, передает ТАСС.

    «Украина выполнила ремонтные работы на участке нефтепровода «Дружба». Нефтепровод может возобновить функционирование», – сообщил Зеленский.

    Накануне венгерский министр по делам ЕС Янош Бока сообщил, что транспортировка энергоносителей из России по трубопроводу «Дружба» возобновится Украиной, вероятно, в полдень 21 апреля.

    Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр обратился к Зеленскому с требованием разблокировать транзит российской нефти и отказаться от политики давления на европейские страны.

    Комментарии (3)
    22 апреля 2026, 03:51 • Новости дня
    Каллас заявила о готовности ЕС ввести санкции против Грузии
    Каллас заявила о готовности ЕС ввести санкции против Грузии
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В Евросоюзе сформировался консенсус среди 26 стран по вопросу введения ограничений против Грузии, однако одна страна выступает против, заявила глава евродипломатии Кая Каллас.

    Каллас заявила, что у большинства стран Евросоюза есть общее настроение ввести санкции против Грузии. По ее словам, 26 стран поддерживают подобные меры, но одна страна блокирует их принятие, передает РИА «Новости».

    Каллас отметила: «Если вы спрашиваете о общем настроении, то я могу ответить – да, общее настроение есть». Она пояснила, что когда речь заходила о санкциях против тех, кто действует против оппозиции или свободных СМИ, аналогичная поддержка уже проявлялась. Каллас также подчеркнула, что не может прогнозировать, приведут ли последние события к изменениям в позиции Евросоюза.

    Отношения между Тбилиси и Брюсселем ухудшились после принятия в мае 2024 года грузинским парламентом закона об иноагентах.

    Политика грузинских властей была неоднократно подвергнута критике странами ЕС, которые обвинили Тбилиси в откате от демократических принципов и использовании антизападной риторики.

    Премьер-министр Ираклий Кобахидзе объявил о заморозке вопроса начала переговоров с Евросоюзом до 2028 года.

    Комментарии (3)
    21 апреля 2026, 22:07 • Новости дня
    Каллас заявила об отказе партнеров ЕС помогать Украине

    Каллас заявила об отсутствии поддержки партнеров ЕС по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз сталкивается с нехваткой поддержки со стороны партнеров в вопросе помощи Киеву, заявила глава евродипломатии Кая Каллас.

    Партнеры Евросоюза отказываются помогать Брюсселю в вопросе поддержки Украины, сообщила глава евродипломатии Кая Каллас, передает РИА «Новости». Она отметила, что Евросоюз остается крупнейшим сторонником Украины, несмотря на то, что действует практически в одиночку.

    «Мы крупнейшие доноры в Судане, в Сомали – можно перечислять по всему миру. Но там, где у нас есть проблема, – это Украина: мы там практически одни и являемся крупнейшими сторонниками», – заявила Каллас.

    Она также подчеркнула, что ранее обращалась к странам Персидского залива с просьбой об оказании помощи Европе в контексте ситуации на Украине, однако получила отказ. В связи с этим Каллас заявила, что странам Персидского залива не стоит рассчитывать на значительную поддержку со стороны Евросоюза в конфликте на Ближнем Востоке.

    Каллас заявила, что миссия Евросоюза уже обеспечила подготовку 90 тыс. военных для Украины.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что европейские гарантии безопасности Украине направлены на сохранение киевского режима и увеличение угроз для России.

    Лавров отметил, что европейские страны, поддерживающие Киев, могут вскоре потерять энтузиазм и превратиться в так называемую коалицию отжелавших.

    Комментарии (2)
    21 апреля 2026, 20:22 • Новости дня
    Каллас сообщила о подготовке Евросоюзом запрета для российских ветеранов СВО

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Евросоюза намерены подготовить к июню запрет на въезд для всех российских ветеранов спецоперации на Украине, о чем объявила Кая Каллас.

    Министры иностранных дел стран Евросоюза приняли решение подготовить к саммиту ЕС в июне запрет на въезд для всех российских участников спецоперации на Украине, передает ТАСС.

    Такое заявление сделала глава европейской дипломатии Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ЕС в Люксембурге.

    Каллас заявила: «Министры приняли решение к саммиту ЕС в Брюсселе в июне запретить въезд всем российским участникам войны на Украине».

    С ее слов, соответствующая мера будет подготовлена и вынесена на рассмотрение руководителей стран Евросоюза в рамках предстоящего саммита.

    Дополнительные детали или исключения для отдельных лиц пока не озвучены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Медведев отметил неспособность стран Евросоюза быть надежным геополитическим партнером на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

    Еврокомиссар Андрюс Кубилюс заявил, что Евросоюз планирует потратить на оборону не менее 131 млрд евро в новом семилетнем бюджете, что в десять раз больше прежних расходов.

    Комментарии (0)
    21 апреля 2026, 17:59 • Новости дня
    Зампред ЕЦБ: Решения по ставкам требуют осмотрительности из-за ближневосточного конфликта

    Tекст: Ольга Иванова

    Европейскому центробанку рекомендовано принимать решения по процентным ставкам с осторожностью на фоне высокой неопределенности из-за конфликта на Ближнем Востоке.

    Европейскому центробанку следует проявлять осмотрительность и хладнокровие при принятии решений относительно процентных ставок в условиях сохраняющейся из-за ближневосточного конфликта высокой неопределенности, заявил на мероприятии в Мадриде зампред ЕЦБ Луис де Гиндос, передает «Интерфакс».

    «Нам необходимо проявлять осмотрительность, сохранять хладнокровие и анализировать данные. Мы не знаем, что произойдет завтра или послезавтра. Ормузский пролив то закрывается, то открывается, то снова закрывается», – сказал де Гиндос.

    Зампред ЕЦБ отметил, что военные действия проходят в крайне важном регионе, что вызвало шок на стороне предложения. По его словам, ближневосточный конфликт уже оказал значительное негативное влияние на мировую экономику, которое проявилось в ускорении инфляции и ослаблении экономической активности.

    Такая ситуация является серьезной проблемой для центральных банков, подчеркнул он, добавив, что приоритетом регулятора остается обеспечение стабильности цен. Инструменты денежно-кредитной политики не могут предотвратить первичное воздействие конфликта на динамику цен, но способны сдержать проявление вторичных эффектов. Де Гиндос также добавил, что ведущиеся переговоры станут главным элементом, который определит траекторию инфляции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аналитики Международного валютного фонда спрогнозировали повышение базовой ставки Европейского центробанка на фоне ближневосточного конфликта.

    Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил о состоянии стагфляционного шока в Европе.

    Движение нефтяных танкеров через стратегически важный Ормузский пролив практически остановилось.

    Комментарии (0)
    22 апреля 2026, 15:07 • Новости дня
    ЕК потребовала от ЕС не покупать «ни одной молекулы» российского газа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия считает «огромной ошибкой» призывы отказаться от запретов на российский газ в условиях энергетического кризиса, заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен.

    На пресс-конференции в Брюсселе он подчеркнул, что Евросоюз «не должен использовать более ни одной молекулы российского газа в будущем», передает ТАСС.

    По словам Йоргенсена, такое решение является однозначным для Еврокомиссии и должно оставаться неизменным вне зависимости от ситуации на энергетическом рынке.

    Ранее Йоргенсен сообщил, что издержки Евросоюза из-за роста цен на энергоресурсы с начала войны против Ирана достигли 24 млрд евро.

    Напомним, для предотвращения надвигающегося коллапса на фоне ближневосточного конфликта Брюссель подготовил план, позволяющий государствам компенсировать до 70% счетов за электроэнергию.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, в чем уникальность четвертого в истории энергокризиса.

    Комментарии (0)
    22 апреля 2026, 13:23 • Новости дня
    Ученые обнаружили возможные палубы Ноева ковчега на востоке Турции

    Геологическое сканирование горы Арарат выявило вероятные палубы Ноева ковчега

    Tекст: Мария Иванова

    Сканирование горного образования недалеко от Арарата выявило сеть симметричных тоннелей, которые могут оказаться внутренними ярусами легендарного библейского судна, сообщили работающие в Турции исследователи.

    Исследователиполагают, что нашли фрагменты древнего корабля в 29 километрах от Большого Арарата, передает ТАСС.

    Специалисты провели внешнее сканирование местности и обнаружили под скалами симметричные коридоры. По их мнению, ковчег мог сесть там на мель после Всемирного потопа.

    «Судно Ноя было трехпалубным, и обнаруженные структуры могут соответствовать этому описанию», – отмечает Эндрю Джонс из исследовательской группы. Для детального изучения пустот исследователи планируют запустить под землю специального дистанционно управляемого робота.

    Скальное образование в форме крупного судна открыли еще в 1959 году. В 2024 году анализ 88 образцов почвы показал аномально высокое содержание органики и калия. Кроме того, в 300 километрах от моря специалисты выявили окаменелости кораллов и раковины.

    Одна из научных теорий гласит, что около 7 тыс. лет назад воды Средиземного моря затопили Черноморский бассейн. Это масштабное наводнение могло послужить реальной исторической основой для предания о великом потопе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, рабочие в Барселоне нашли под землей судно XV века.

    Российские специалисты впервые использовали подводные дроны для исследований древнего затонувшего поселения на дне Иссык-Куля.

    В Египте археологи обнаружили гробницу сына фараона Усеркафа.

    Комментарии (3)
    22 апреля 2026, 15:56 • Новости дня
    Объявлены сроки согласования кредита ЕС Киеву в обход Венгрии

    ЕС может согласовать заблокированный Венгрией кредит Киеву до 26 апреля

    Объявлены сроки согласования кредита ЕС Киеву в обход Венгрии
    @ Marco Alpozzi/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Евросоюз планирует до конца текущей недели завершить согласование кредита для Киева на сумму 90 млрд евро, который ранее блокировала Венгрия, сообщил осведомленный европейский источник.

    Как уточнил осведомленный европейский источник, кредит уже согласован на уровне постоянных представителей, передает РИА «Новости».

    Источник сообщил: «Кредит согласован сегодня на уровне постпредов, для его окончательного утверждения запущена письменная процедура в Совете ЕС, ждем ее завершения на этой неделе, возможно, в четверг во второй половине дня».

    Ранее агентство Bloomberg сообщило, что уходящее правительство Венгрии выразило готовность снять вето с предоставления Украине европейского кредита на 90 млрд евро при условии возобновления поставок российской нефти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Евросоюз все равно смог бы разблокировать кредит для помощи Киеву, даже если бы партия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана не проиграла на парламентских выборах.

    Комментарии (0)
    22 апреля 2026, 09:41 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе превысили 500 долларов

    Стоимость тысячи кубометров газа на европейских биржах достигла 518 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    На фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке стоимость голубого топлива продолжает уверенный рост, отдаляясь от минимальных значений.

    Стоимость майских фьючерсов на крупнейшем нидерландском хабе TTF утром в среду выросла до 518 долларов за тысячу кубометров, передает РИА «Новости». На открытии торгов показатель достигал отметки в 526 долларов.

    Резкий скачок котировок начался после ударов США и Израиля по территории Ирана. В результате средние цены за март подскочили примерно на 60% по сравнению с февралем. Впервые с февраля 2023 года стоимость превышала 600 долларов за тысячу кубометров.

    Текущие показатели остаются на 33% выше февральских значений. При этом исторический рекорд был зафиксирован весной 2022 года, когда тысяча кубометров стоила 3892 доллара. Подобного устойчиво высокого уровня котировок не наблюдалось за всю историю работы европейских газовых хабов с 1996 года.

    Напомним, накануне стоимость газа на европейских биржах приблизилась к отметке 500 долларов за тысячу кубометров.

    Днем ранее котировки майских фьючерсов подскочили до 520 долларов.

    В середине апреля цены на природный газ стабилизировались чуть выше уровня 500 долларов.

    Комментарии (0)
    22 апреля 2026, 10:58 • Новости дня
    Lufthansa отменила 20 тыс. авиарейсов для экономии керосина

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Авиакомпания Lufthansa решила отменить 20 тыс. рейсов с июня по октябрь, чтобы сократить расходы на авиационное топливо в период дефицита, пишет Deutche Welle (внесено в России в список СМИ-иноагентов).

    Авиакомпания Lufthansa решила отменить около 20 тыс. рейсов в период с июня по октябрь текущего года, чтобы снизить расход авиационного топлива, передает Deutsche Welle. Таким образом, компания планирует сэкономить более 40 тыс. тонн топлива за пять месяцев.

    Первый этап отмен уже стартовал: часть полетов, намеченных до 31 мая, также попала под сокращения.

    Представители компании заявили: «Стоимость авиатоплива удвоилась с начала иранского конфликта», пишет Politico.

    На прошлой неделе руководство решило досрочно вывести из эксплуатации все 27 самолетов дочерней компании CityLine. Первые 120 вылетов были аннулированы уже в понедельник. Сокращения затронут узловые аэропорты во Франкфурте, Мюнхене, Цюрихе, Вене, Брюсселе и Риме. Пассажиры отмененных рейсов получили соответствующие уведомления.

    Маршрутная сеть на ближайшие месяцы будет пересмотрена с учетом снижения провозных емкостей. Обновленное расписание опубликуют в конце апреля или начале мая. Несмотря на массовые отмены, в компании заверили, что запасы топлива на ближайшие недели обеспечены.

    С похожими проблемами столкнулись и другие участники рынка. Перевозчик SAS Scandinavian Airlines отменил около тысячи рейсов, а Air France-KLM ввела сбор в 100 евро на дальнемагистральные билеты. Ожидается, что Еврокомиссия представит план AccelerateEU для борьбы с энергетическим кризисом, вызванным конфликтом на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, крупнейшие европейские авиакомпании сократили количество перелетов на фоне закрытия Ормузского пролива.

    Нидерландская авиакомпания KLM отменила 160 рейсов по Европе из-за подорожания авиационного топлива.

    Глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль заявил об истощении запасов горючего.

    Комментарии (0)
