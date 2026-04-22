Патриарх Кирилл сообщил о зверских нападениях на христиан в Нигерии и Сирии

Патриарх Кирилл сообщил о нападениях на христиан в Нигерии и Сирии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сообщил о случаях жестоких нападений на христиан в Нигерии и давлении на православных в Сирии, передает РИА «Новости».

Он выступил с этим заявлением в доме приемов МИД в Москве, подчеркнув, что ситуация вызывает у него серьезное беспокойство на фоне обострения конфликтов на Ближнем Востоке.

Патриарх Кирилл заявил: «На фоне обострившихся конфликтов на Ближнем Востоке... особое беспокойство вызывает ситуация в Сирии, где православные верующие подвергаются насилию и давлению со стороны радикальных элементов». По его словам, положение православных в Сирии остается крайне сложным, а случаи угроз и притеснений учащаются.

Отдельно предстоятель Русской православной церкви обратил внимание на Нигерию, где, по его словам, «продолжаются зверские нападения – как звери, без всякого чувства совести, без оглядки на какую-то этику, как звериная стая, нападают – на христианские церкви». Он отметил, что совсем недавно жертвами подобных атак стали верующие Африканского экзархата Русской православной церкви.

Патриарх Кирилл выразил глубокую озабоченность сложившейся ситуацией и призвал международное сообщество обратить внимание на проблему насилия против христиан в этих регионах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Нигерии исламские террористы напали на прихожан Русской православной церкви.

В центральном штате Коги преступники похитили пятнадцать человек во время воскресного богослужения.

В деревне Эджиба неизвестные вооруженные лица ворвались в здание местной церкви.