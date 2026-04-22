Ученые спрогнозировали новые всплески солнечной активности в конце апреля

Эксперт объяснил злость Мелони на Соловьева

Политолог Трухачев: Италия ошибочно считает слова Соловьева позицией Москвы

Tекст: Олег Исайченко

«После начала деятельности Джорджи Мелони в качестве премьера Италии местные СМИ писали о ней весьма обидные критические статьи, обвиняя чуть ли не в симпатии ряду фашистских идей. Однако никакой реакции официальных властей страны на это не последовало», – напомнил Вадим Трухачев, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

«Возмущение же словами Владимира Соловьева объясняется несколькими причинами. Во-первых, итальянские власти считают Россию скорее противником, чем дружественной страной. Действия Рима продиктованы не попыткой мирного решения вопроса, а логикой военного времени», – уверен аналитик.

«Кроме того, в стратегических документах ЕС и самой Италии Россия не значится европейской страной. При том что исторически, культурно и ментально мы ближе к Европе, чем к Азии. Соответственно, слова Соловьева восприняли в Риме как заявления из условного недружеского стана. То, что прощается внутри Евросоюза и НАТО, не прощается внешнему сопернику. А Мелони неоднократно говорила, что воспринимает Москву как противника», – отмечает собеседник. Помимо этого, напомнил он, Италия руководствуется европейским стереотипом, согласно которому все заявления в эфире российских госканалов являются официальной точкой зрения России.

Собеседник напомнил, что Италия – далеко не первая страна, которая вызывает посла из-за высказываний российского журналиста. «Отчасти это объясняется и попыткой переключить внимание итальянцев на внешнюю угрозу», – указал он, уточнив, что рейтинги Мелони по сравнению с коллегами из других европейских стран достаточно высоки.

Ранее глава МИД Италии Антонио Таяни вызвал российского посла Алексея Парамонова из-за слов телеведущего Владимира Соловьева о Джордже Мелони. Итальянский дипломат назвал заявления журналиста «крайне серьезными и оскорбительными».

Сам российский дипломат расценил претензии Рима как попытку раздуть международный скандал, передает РИА «Новости». «В очередной раз итальянские дипломаты «попали в штангу» с моим вызовом в МИД Италии для предъявления претензий в связи с якобы нападками из Москвы на председателя совета министров Италии Джорджу Мелони», – заявил Парамонов.

Он напомнил, что за почти четыре года нахождения Мелони у власти российское руководство не допускало уничижительных суждений в ее адрес. Парамонов подчеркнул, что Москва никогда не использовала заявления итальянских шоуменов или журналистов как повод для дипломатических демаршей. По его мнению, попытка раздуть скандал связана с деятельностью антироссийских сил внутри итальянского истеблишмента, связанных с Украиной.

Дипломат также назвал действия итальянской стороны попыткой поссорить народы двух стран и нанести имиджевый ущерб Москве. Он предположил, что причиной этому могло стать желание отыграться за собственные внешнеполитические провалы, включая малоуспешный визит Владимира Зеленского в Рим.

Сама Мелони указала, что единственным ориентиром для нее остаются интересы Италии. «По своей природе усердный пропагандист режима не способен преподавать уроки ни последовательности, ни свободы. Но эти карикатуры, конечно, не заставят нас изменить курс», – подчеркнула премьер-министр. Также она выразила намерение с гордостью отстаивать свой курс, несмотря на критику со стороны пропагандистов «по всему миру».