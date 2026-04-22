Минобороны Эстонии захотело получить ракеты США вместо задержанных боеприпасов

Эстония запросила у США дополнительные ракеты из-за задержки поставок снарядов

Tекст: Мария Иванова

Глава эстонского оборонного ведомства Ханно Певкур сообщил о намерении добиться от Вашингтона увеличения поставок ракетных комплексов, передает РИА «Новости». Это связано с тем, что американская сторона временно заморозила отправку боеприпасов на десятки миллионов евро до разрешения ближневосточного кризиса.

«Мы обсуждаем с американцами, как возобновить поставки в кратчайшие сроки, как найти альтернативные способы восполнить этот пробел и возможно ли получить, например, больше ракет в качестве компенсации за задержку. Все эти переговоры еще впереди», – заявил министр.

Певкур уточнил, что действующие контракты не предусматривают штрафов за срыв сроков, однако дают возможность запрашивать дополнительные опции. Ранее агентство Reuters сообщало, что американские власти предупредили страны Европы о возможных перебоях с поставками оружия из-за необходимости приоритетного обеспечения нужд на фоне конфликта с Ираном. Задержки затронут государства Балтии и Скандинавии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американские власти заморозили передачу Эстонии снарядов для реактивных систем залпового огня до завершения обострения на Ближнем Востоке.

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил о риске многолетних задержек получения американских ракет.