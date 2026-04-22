Tекст: Дмитрий Зубарев

Еврокомиссия представила послам 27 стран Евросоюза предложение утвердить 20-й пакет санкций против России без запрета на транспортировку российской нефти, передает ТАСС.

Как сообщил дипломатический источник в Брюсселе, из пакета исключили полный запрет на перевозку российской нефти европейскими компаниями и оказание сопутствующих услуг, включая страхование.

Рассмотрение этого вопроса проходит на плановом заседании Комитета постоянных представителей ЕС в Брюсселе, где также обсуждается выделение Украине 90 млрд евро на 2026-2027 годы. Решение ускорить процесс связано с давлением на европейский бизнес, сталкивающийся с убытками из-за блокировки судов в Ормузском проливе, однако точных данных о потерях пока нет.

Отказ включать запрет на перевозку нефти объясняется позицией Венгрии и Словакии, которые заблокировали принятие пакета, а также финансирование Украины. Эти страны потребовали от Киева возобновить транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба», остановленного Украиной 27 января.

Президент Украины Владимир Зеленский 21 апреля заявил о готовности возобновить транзит с 22 апреля. Однако Венгрия и Словакия пока не подтвердили получение российских поставок.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о завершении ремонта на участке нефтепровода «Дружба».

Венгерская нефтегазовая компания MOL подтвердила окончание восстановительных работ на украинской территории.

Министр экономики Словакии Дениса Сакова анонсировала возобновление прокачки российского сырья утром 23 апреля.