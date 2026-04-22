Tекст: Дарья Григоренко

Захарова в эфире радио Sputnik напомнила известную фразу из романа «Мастер и Маргарита», подчеркнув, что не бывает ни «лучших», ни «худших» стандартов, как не бывает и осетрины второй свежести.

Дипломат заявила: «Никаких «двойных» стандартов нет. Есть уничтожение стандарта. Когда вам говорят, что у вас три стандарта и даже два или два с половиной, это значит, что у вас нет стандарта. Это обман». Она отметила, что либо есть стандарты, одинаковые для всех, либо их вообще нет.

В качестве примера Захарова привела фарфоровые чашки, пояснив, что за второй и третий сорт не платят, как за первый, и сравнила это с попытками Запада придумать несуществующую стандартизацию. Она подчеркнула, что подобный подход недопустим, особенно в вопросах прав человека и свободы слова, хотя требования выставляются по высшему мерилу.

Захарова также заявила, что Запад навязывает свою систему стандартов под видом единственно возможных и лучших, а затем сам измеряет себя по другим меркам. «Нам навязывают эту теорию про стандартизацию западными ценностями, западными мерилами под видом якобы единственно возможных, потому что они самые лучшие и только они знают как стандартизировать, и за это они критикуют, они буквально убивают – то, что сейчас происходит, как можно назвать? – потому что ты под их стандарты не подстраиваешься или не соответствуешь. А потом оказывается, что себя они меряют другими стандартами», – резюмировала дипломат.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что западные страны стремятся препятствовать укреплению России и оказывают поддержку противникам страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, спикер нижней палаты парламента назвал политическую элиту Европы сошедшей с ума. Политик предупредил о жестком ответе Москвы на действия Запада в украинском конфликте.