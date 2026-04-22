Власти Ирана вывезли ракеты на площади Тегерана

Иранские военные вывезли самые мощные ракеты отечественного производства на главные площади Тегерана во время массовых митингов в поддержку Исламской республики и ее союзников в противостоянии с США и Израилем, сообщают «Аргументы и факты».

Кадры с ракетами распространили различные ближневосточные СМИ.

В материале Sabrin News говорится: «Ракета «Кадр-110» сегодня вечером была в гостях у людей на площади Ванак в Тегеране». Помимо этого, по данным издания, на площадь Исламской революции привезли ракету «Хоррамшахр-4».

Американский политик и блогер Джексон Хинкл поделился кадрами этих событий и сообщил, что на площади Энгелаб в Тегеране в окружении патриотически настроенных толп началась подготовка ракеты «Хоррамшахр-4» к запуску.

Как писала газета ВЗГЛЯД, иранский генерал Эбрахим Джабари пообещал представить миру мощнейшие новые ракеты.

Жители Тегерана организовали массовые шествия в поддержку действующей власти.

Военные Исламской республики задействовали системы Khorramshahr и Qadr для ударов по американским базам.