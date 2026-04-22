Пентагон раскрыл, что включено в рекордный оборонный бюджет в 1,5 трлн долларов

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет The New York Times, Пентагон представил детали рекордного запроса на оборонный бюджет в 1,5 трлн долларов. Это почти на 50% больше прошлогоднего уровня и включает финансирование новых проектов президента США Дональда Трампа, таких как многоцелевой военный корабль Golden Fleet и истребитель F-47, а также 18 млрд долларов на противоракетную систему Golden Dome, включающую космические сенсоры и наземные перехватчики.

Тем не менее бюджет ожидает серьезная дискуссия в Конгрессе, где часть республиканцев выражает обеспокоенность темпами роста военных расходов, а демократы критикуют «золотые» проекты, считая их излишними. Около 350 млрд долларов из суммы планируется провести через процедуру reconciliation, что позволяет утвердить расходы простым большинством голосов в Сенате.

Кроме того, почти 75 млрд долларов выделяется на развитие арсенала беспилотных систем, включая дроны и технологии борьбы с ними. Эти меры обусловлены в том числе опытом применения дронов в конфликте на Украине и недавней атакой иранского беспилотника в Кувейте, которая привела к гибели шести американских военных.

Бюджет предусматривает также значительное пополнение запасов ракет дальнего радиуса действия – закупка, например, почти 800 крылатых ракет Tomahawk в следующем году и порядка четырех тысяч за пять лет. Армия США запрашивает более 20 млрд долларов на дополнительные ракеты THAAD и Patriot, которые активно используются как в зоне спецоперации, так и на Ближнем Востоке.

Вопрос остается открытым: промышленность США, в частности Raytheon, сможет ли обеспечить необходимые объемы поставок. Как отметил заместитель помощника министра ВМС США Бен Рейнольдс, «нам нужно, и мы ожидаем от Raytheon очень серьезных инвестиций для увеличения производства». Если бюджет будет утвержден, он станет самым крупным для Пентагона относительно ВВП с конца холодной войны, однако демократы называют его «списком желаний» Трампа и обещают бороться с таким ростом расходов.

Ранее глава Минэнерго Крис Райт сообщил, что американская армия сейчас получает максимальное количество ядерного оружия за весь период после завершения холодной войны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты запланировали вложить 138 млрд долларов в модернизацию ядерного арсенала до 2049 года.