    22 апреля 2026, 11:55 • Новости дня

    США захватили иранский танкер в Индийском океане

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военные США впервые задержали танкер Tifani с иранской нефтью в открытых водах между Шри-Ланкой и Индонезией, реализуя расширенную морскую блокаду Ирана.

    Военно-морские силы США расширили свои операции против Ирана за пределы Ближнего Востока, передает The Washington Post.

    В открытых водах между Шри-Ланкой и Индонезией был задержан танкер Tifani, подозреваемый в тайной перевозке иранской нефти. По данным издания, судно уже находилось под санкциями США с прошлого лета после того, как было замечено при перегрузках нефти с иранских кораблей.

    Задержание Tifani – первая подобная операция, и, как ранее отмечал председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн, это может стать началом серии рейдов против судов, поддерживающих Иран. Он подчеркнул, что действия США могут распространиться на регион Индо-Тихого океана, включая преследование любых иранских или поддерживающих Иран судов.

    Танкер был загружен нефтью на острове Харг, главном нефтяном терминале Ирана, и его вместимость составляет около 2 млн баррелей нефти. Текущее местоположение судна определялось в 400 милях восточнее Шри-Ланки. Вопрос о дальнейшей судьбе танкера и его экипажа будет решаться в ближайшие дни.

    Операция США совпала с блокадой иранских портов, которую проводит Вашингтон с целью заставить Тегеран принять условия прекращения войны, начавшейся 28 февраля. По словам официальных лиц, к настоящему моменту были развернуты назад не менее 28 судов. Президент Дональд Трамп заявил о продлении двухнедельного перемирия с Ираном, подчеркнув, что блокада и другие действия США будут продолжены до выполнения всех требований Вашингтона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные остановили подозреваемое в нелегальных перевозках судно Tifani.

    Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил факт перехвата иранского сухогруза в Оманском заливе.

    В ответ Министерство иностранных дел Ирана потребовало немедленного освобождения захваченного корабля.

    22 апреля 2026, 10:16 • Новости дня
    Трамп выдвинул Ирану новый ультиматум
    Трамп выдвинул Ирану новый ультиматум
    @ Daniel Heue/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Вашингтон отвел Тегерану до пяти дней на «преодоление внутренних разногласий», пригрозив в противном случае полностью отказаться от действующего режима прекращения огня.

    Президент США дал враждующим фракциям Ирана несколько дней на то, чтобы объединиться вокруг согласованного встречного предложения, передает Axios. В противном случае режим прекращения огня, продленный во вторник, завершится, сообщили изданию три американских чиновника.

    «Трамп готов дать еще от трех до пяти дней прекращения огня, чтобы позволить иранцам собраться с силами. Это не будет длиться бесконечно», – заявил один из источников в администрации США.

    Переговорщики Трампа считают, что соглашение о прекращении войны и решении вопросов по остаткам ядерной программы Ирана все еще достижимо. Однако они обеспокоены тем, что в Тегеране может не найтись человека, уполномоченного сказать «да».

    По данным источников, верховный лидер Али Хаменеи почти не выходит на связь. Генералы Корпуса стражей исламской революции (КСИР), контролирующие страну, и гражданские переговорщики Ирана открыто расходятся в стратегии.

    Раскол стал очевиден после первого раунда переговоров в Исламабаде, когда командующий КСИР генерал Ахмад Вахиди отверг многое из того, что обсуждали иранские переговорщики.

    Отмечается, что если пакистанские посредники не смогут обеспечить участие Ирана в переговорах в отведенный Трампом срок, военный вариант вновь станет актуальным. Сам Трамп дал понять, что морская блокада является его главным рычагом давления на Тегеран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 11 апреля американская и иранская делегации завершили два этапа обсуждений в Исламабаде. По итогам этих совещаний стороны не заключили соглашение о прекращении военных действий.

    Позже представители США отложили новую поездку в Пакистан из-за промедлений Тегерана.

    21 апреля 2026, 21:36 • Новости дня
    Захарова призвала Нетахьяху не упоминать Холокост в контексте операции в Иране
    Захарова призвала Нетахьяху не упоминать Холокост в контексте операции в Иране
    @ Pavel Bednyakov/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заявления израильского руководства о том, что страна устранила угрозу «ядерного Холокоста» со стороны Ирана, являются неуместными и проявляют неуважение к памяти жертв Второй мировой войны, заявила спикер МИД Мария Захарова, комментируя слова премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о якобы готовящемся Ираном «новом Холокосте».

    По ее словам, упоминание Освенцима, Майданека и Собибора в подобном контексте искажают исторические факты и подменяют понятия. «Упоминание Освенцима, Майданека и Собибора в контексте угрозы Израилю «ядерного Холокоста» со стороны Ирана – это проявление неуважения ко всем жертвам Второй мировой, жертвам геноцида советского народа, жертвам Холокоста, а также воинам Красной армии, освобождавшей лагеря смерти. Потому что это неуместно, потому что подменяет понятия и искажает исторические факты», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

    Дипломат напомнила, что сам Иран в 1943 году объявил войну нацистской Германии, и поинтересовалась: неужели, по логике израильских властей, «первый Холокост» также был делом Ирана. Она подчеркнула, что за геноцид евреев стояли именно нацистская Германия, фашистская Италия и их союзники, включая украинских и прибалтийских коллаборационистов.

    Захарова также обратила внимание на то, что с 2014 года Израиль «не сказал ни слова» киевским властям, которые героизировали палачей еврейского народа, таких как Симон Петлюра и Ярослав Стецько. Она добавила, что, по ее мнению, за спонсированием нацистской партии Гитлера стоял в том числе Банк Англии, а сегодня те же страны поддерживают Киев, где, по словам Захаровой, продолжаются преступления на национальной почве.

    Ранее в Иране назвали число жертв ударов США и Израиля.

    22 апреля 2026, 14:38 • Видео
    Япония стала надеждой Украины

    Япония отменила многолетнее эмбарго на поставки вооружений другим странам. Теперь Владимир Зеленский надеется, что Токио заменит ему Вашингтон.

    21 апреля 2026, 20:50 • Новости дня
    Трамп призвал Иран отменить казнь восьми женщин
    Трамп призвал Иран отменить казнь восьми женщин
    @ Salwan Georges/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп обратился к делегации Ирана с призывом отменить казнь восьми женщин.

    Он заявил, что такой шаг мог бы стать «отличным началом» для предстоящих переговоров между США и Исламской республикой, передают «Вести».

    «Я был бы очень признателен за освобождение этих женщин. Уверен, что они оценят ваш жест. Пожалуйста, не причиняйте им вреда! Это стало бы отличным началом наших переговоров!» – написал американский лидер на своей странице в Truth Social.

    В своем обращении Трамп сослался на публикацию интернет-знаменитости Эяля Якоби, который заявил, что «восемь женщин в Иране ожидают исполнения смертного приговора». На своей странице в соцсетях он опубликовал их фотографии, не указав имена.

    Ранее спикер парламента Ирана Галибаф исключил переговоры с США под угрозами.

    Телеканал CNN сообщал, что второй раунд двустороннего диалога между американскими и иранскими представителями состоится утром в среду на территории пакистанской столицы.

    21 апреля 2026, 23:18 • Новости дня
    Tasnim: Иран окончательно отказался от переговоров с США

    Tекст: Вера Басилая

    Иран принял окончательное решение не участвовать в переговорах с США, которые планировались на среду в Пакистане, сообщает Tasnim.

    По данным Tasnim, решение Ирана об отказе от участия в переговорах с США в среду является окончательным, передает РИА «Новости».

    В заявлении подчеркивается, что иранская переговорная делегация через посредника в Пакистане сообщила США, что по различным причинам не будет участвовать во встрече в Исламабаде в среду. Также отмечается, что Иран пока не видит «никаких перспектив участия в переговорах в дальнейшем».

    Иранская сторона заявила, что на данный момент считает участие в переговорах с США «пустой тратой времени». По мнению Тегерана, Соединенные Штаты препятствуют достижению соглашения, которое могло бы устроить обе стороны.

    Переговоры должны были состояться в Исламабаде, однако сейчас участие Тегерана в подобных встречах не планируется.

    Ранее газета The New York Times сообщила, что визит вице-президента США Джей Ди Вэнса в Исламабад для переговоров с Ираном был отложен на неопределенный срок. Причиной стало то, что Тегеран не дал ответа на представленные Вашингтоном переговорные позиции.

    21 апреля 2026, 23:45 • Новости дня
    Трамп продлил прекращение огня и морскую блокаду Ирана
    Трамп продлил прекращение огня и морскую блокаду Ирана
    @ Daniel Heuer/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп объявил о сохранении режима прекращения огня и морской блокады Ирана до получения от Тегерана согласованного «единого предложения» по урегулированию ситуации.

    Президент США объявил о продлении режима прекращения огня и морской блокады Ирана, пока Тегеран не предоставят «единое предложение» по урегулированию, передает ТАСС. Такое заявление лидер США опубликовал в социальной сети Truth Social.

    По его словам, с соответствующей просьбой к Вашингтону обратилось руководство Пакистана, предложившее продлить перемирие до момента, пока Иран не выработает консолидированную позицию.

    «Поэтому я отдал приказ нашим вооруженным силам продолжать блокаду и во всех остальных отношениях оставаться готовыми и способными к действиям и, следовательно, продлеваю перемирие до тех пор, пока не будет представлено их предложение и переговоры не завершатся тем или иным образом», – заявил американский лидер.

    Ранее американские СМИ сообщили, что визит вице-президента США Джей Ди Вэнса в Исламабад для переговоров с Ираном был отложен на неопределенный срок.

    Также СМИ сообщили, что Иран окончательно отказался от переговоров с США.

    До этого американский лидер отказался снимать морскую блокаду с Исламской республики до заключения сделки.

    22 апреля 2026, 10:24 • Новости дня
    Трамп заявил о перехвате китайского «подарка» Ирану
    Трамп заявил о перехвате китайского «подарка» Ирану
    @ Daniel Heuer/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Инцидент с перехватом подозрительного судна заставил Вашингтон заподозрить Пекин в тайных поставках летального оружия Тегерану на фоне обострения ближневосточного конфликта.

    Президент США намекнул на возможные поставки китайского оружия иранской стороне, передает Bloomberg. Американский лидер сообщил о перехвате корабля с неким грузом, который он назвал «презентом для Тегерана».

    «Вчера мы поймали судно, на котором были кое-какие вещи, что не очень хорошо – возможно, подарок от Китая, я не знаю. Я думал, что у меня есть понимание с председателем Си, но ничего страшного. Так уж устроена война, верно?» – заявил политик.

    Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь категорически отверг эти обвинения. Дипломат подчеркнул, что задержанное американцами судно является обычным иностранным контейнеровозом. Посольство Китая в Вашингтоне добавило, что страна ответственно подходит к экспорту товаров двойного назначения.

    Ранее канал CNN сообщал о подготовке Пекином поставок новых систем противовоздушной обороны в Иран. При этом глава Белого дома пригрозил ввести пошлины в размере 50% для любой страны, которая решится снабжать Тегеран вооружениями. Ожидается, что лидеры двух государств обсудят эти вопросы на встрече в середине мая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные перехватили шедший из Китая в Оманском заливе сухогруз.

    Президент США пригрозил Пекину дополнительными пошлинами за военную помощь Тегерану.

    Американские СМИ сообщали о подготовке поставок китайских систем противовоздушной обороны для Ирана.

    22 апреля 2026, 02:34 • Новости дня
    США потребовали от Ирана участия в управлении Ормузским проливом
    США потребовали от Ирана участия в управлении Ормузским проливом
    @ Icana News Agency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Американская делегация на переговорах в Исламабаде потребовала предоставить США роль в управлении Ормузским проливом, сообщил посол Ирана в Тунисе Мир Масуд Хосейниан.

    Посол Ирана в Тунисе Мир Масуд Хосейниан сообщил, что на первом раунде переговоров в Исламабаде американская сторона выдвинула требование о предоставлении США участия в управлении Ормузским проливом. Среди других требований была передача Соединенным Штатам иранского обогащенного урана. Дипломат отметил, что эти пункты вызвали значительные разногласия, передает ТАСС.

    «В отношении управления Ормузским проливом Америка выдвигала требование напрямую участвовать в его управлении, вместо Омана. Однако Тегеран отказался, поскольку пролив находится в территориальных водах Ирана и Омана, Америка не имеет к нему отношения», – заявил Хосейниан.

    Дипломат добавил, что, несмотря на определенные позитивные моменты на переговорах, позиции сторон по ключевым вопросам остались далеки друг от друга. Вопрос об участии иранской делегации в новом раунде переговоров с американской стороной пока рассматривается. Время и место следующей встречи будут определены в зависимости от действий США и степени их приверженности условиям прекращения огня.

    Переговоры между США и Ираном завершились без постоянного соглашения из-за разногласий по Ормузскому проливу.

    Президент США продлил режим прекращения огня и морскую блокаду исламской республики.

    Американская делегация отложила свой визит в Пакистан до получения единого предложения от Тегерана.

    22 апреля 2026, 14:31 • Новости дня
    Белый дом составил список «хороших и плохих» стран НАТО

    Белый дом составил список «хороших и плохих» стран НАТО

    Белый дом составил список «хороших и плохих» стран НАТО
    @ Wiktor Dabkowski/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Вашингтон разделил участников Североатлантического альянса на категории по размеру их вклада, чтобы наказать союзников за отказ поддержать военную операцию против Ирана.

    Американская администрация подготовила перечень стран НАТО, оценив их вклад в общую безопасность, передает РИА «Новости».

    По данным Politico, документ появился перед визитом генерального секретаря альянса Марка Рютте в Вашингтон.

    «Белый дом разработал нечто вроде «списка хороших и плохих» стран НАТО, поскольку администрация Трампа ищет способы наказать союзников, отказавшихся поддержать войну с Ираном», – отмечают журналисты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США анонсировал пересмотр отношений с Североатлантическим альянсом из-за отсутствия помощи в операции против Ирана.

    Американская администрация рассматривала возможность вывода войск из отказавшихся от поддержки Вашингтона стран.

    Генеральный секретарь блока Марк Рютте после встречи в Белом доме рассказал о явном разочаровании американского лидера партнерами.

    22 апреля 2026, 02:05 • Новости дня
    Лукьянов: Иран умеет играть на нервах, но не всегда выигрывает

    Эксперты прокомментировали заявления США и Ирана после срыва переговоров

    Лукьянов: Иран умеет играть на нервах, но не всегда выигрывает
    @ Christian Ohde/imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    После провала второго раунда переговоров и отказа Ирана от диалога, ситуация для администрации США зашла в тупик, поэтому Белому дому приходится сохранять давление, не переходя к масштабной военной операции, заявили эксперты.

    Второй раунд переговоров между США и Ираном не состоялся, потому что Тегеран отказался от возобновления диалога без отмены блокады, сообщил главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

    «Выглядит так, что Трампу придётся снова демонстрировать силу. Сделать это вполне возможно, колебания же связаны с тем, что принципиально другого результата от следующей волны налётов не случится, большая операция с высадкой – очень рискованно, а если после снова придётся возвращаться к переговорам на тех же условиях, это будет в пользу Ирана, а не США», – пишет Лукьянов в Telegram-канале.

    По его словам, в случае возврата к переговорам на прежних условиях это будет рассматриваться как уступка Ирану, а отмена блокады равносильна выполнению требований Тегерана.

    «Ситуация цугцванга Трампа раздражает, как он выйдет из положения – пока гадаем. Иран к умеет играть на нервах, правда, не всегда на них выигрывает», – заявил политолог.

    Как отмечает ведущий научный сотрудник ИКСА РАН Дмитрий Новиков в Telegram-канале, заявления Трампа по итогам срыва переговоров подтверждают стратегию сохранения блокады без эскалации военных действий. По мнению эксперта, президент США перекладывает ответственность за возможный срыв диалога на Тегеран и Исламабад, одновременно проверяя реакцию иранских властей: «что дальше делать будете?» При этом Иран, пусть и считается победившей стороной, продолжает нести издержки от американских бомбардировок.

    Политолог Тимофей Бордачев отмечает в Telegram-канале, что Иран продолжит действовать исходя из собственных интересов, а не логики Вашингтона. Переговорная позиция Тегерана, по словам эксперта, останется жёсткой, а после паузы и демонстрации независимости иранская сторона вернётся к «ползучим» переговорам с США.

    Ранее президент США объявил о сохранении режима прекращения огня и морской блокады Ирана до получения согласованного предложения от Тегерана.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс отложил визит в Исламабад для переговоров с Ираном из-за отсутствия ответа от Тегерана.

    СМИ писали, что Иран отказался от переговоров с США.

    Американская делегация отложила свой визит в Исламабад до получения единого предложения от Тегерана.

    22 апреля 2026, 09:03 • Новости дня
    Контейнеровоз атакован в Ормузском проливе
    Контейнеровоз атакован в Ормузском проливе
    @ Benoit Tessier/REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Контейнеровоз подвергся нападению в водах Ормузского пролива, экипаж находится в безопасности, сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

    Контейнеровоз подвергся нападению в Ормузском проливе, экипаж не пострадал, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Британии (UKMTO).

    Инцидент произошёл примерно в 28 км к северо-востоку от побережья Омана.

    В заявлении UKMTO говорится: «О возгорании или ущербе окружающей среде не сообщается. Экипаж, согласно сообщению, находится в безопасности».

    По данным центра, капитан контейнеровоза сообщил, что к судну приблизилась лодка, предположительно принадлежащая Корпусу стражей исламской революции, и с нее был открыт огонь. Экипаж лодки не попытался выйти на радиосвязь с командой контейнеровоза. В результате обстрела капитанский мостик судна получил серьезные повреждения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, судно французской компании CMA CGM попало под обстрел в Ормузском проливе.

    Управление морских торговых операций Великобритании сообщило об инциденте с танкером у берегов Омана.

    По меньшей мере два торговых корабля подверглись нападению после решения Ирана о восстановлении военного контроля над акваторией.

    22 апреля 2026, 05:54 • Новости дня
    Посол Ирана назвал возможных гарантов соглашения Тегерана и Вашингтона

    Посол Хосейниан назвал Россию и Китай гарантами соглашения Ирана и США

    Tекст: Вера Басилая

    Россия и Китай могли бы выступить гарантами реализации потенциального соглашения между Ираном и США, заявил посол Исламской Республики в Тунисе Мир Масуд Хосейниан

    По словам дипломата, Совет Безопасности ООН способен обеспечить необходимую правовую и политическую основу для регистрации и ратификации такого соглашения, передает ТАСС.

    Хосейниан отметил, что при необходимости Совет Безопасности ООН может создать специальные механизмы мониторинга или коллективного реагирования на случай нарушения условий соглашения. Дипломат подчеркнул, что Россия и Китай, как постоянные члены СБ ООН и крупные державы, способны играть политическую роль и стать гарантами реализации договоренностей.

    Он добавил, что Москва и Пекин могут предоставить дипломатическую поддержку, участвовать в механизмах мониторинга и содействовать предотвращению возможных нарушений соглашения на международном уровне. По мнению посла, участие этих стран повысит доверие к будущему соглашению и поможет эффективной реализации договоренностей.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил готовность Москвы стать гарантом нового соглашения между Ираном и США.

    Власти Китая пообещали сыграть конструктивную роль для смягчения конфликта двух стран.

    Позже иранская сторона отказалась от участия в запланированных переговорах с Вашингтоном.

    21 апреля 2026, 23:32 • Новости дня
    CNN: Вэнс, Рубио и Хегсет прибыли на совещание в Белый дом

    Tекст: Вера Басилая

    Американские чиновники во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом, госсекретарем Марко Рубио, министром обороны Питом Хегсетом и директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом прибыли в Белый дом, сообщает CNN.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс, государственный секретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Хегсет и глава ЦРУ Джон Рэтклифф прибыли в Белый дом, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал CNN. Это произошло на фоне сообщений о том, что запланированный визит Вэнса в Пакистан для переговоров с Ираном был отложен.

    Как ранее писала газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников, переговоры в Исламабаде были перенесены на неопределенный срок из-за отсутствия реакции со стороны Тегерана на предложения Вашингтона. При этом поездка Вэнса пока официально не отменена.

    «Камеры CNN зафиксировали, как Вэнс, Рубио, Хегсет и Рэтклифф в течение последнего часа входили в Белый дом», – заявила журналистка CNN Алехандра Харамильо в соцсети X. Подробности повестки совещания в Белом доме пока не раскрываются.

    газета The New York Times сообщила о переносе визита вице-президента США Джей Ди Вэнса в Исламабад для переговоров с Ираном из-за отсутствия ответа от Тегерана.

    СМИ сообщили, что Иран окончательно отказался от ведения переговоров с США.

    Очередная встреча представителей двух государств планировалась на среду.

    Ранее американская делегация покинула столицу Пакистана без достижения соглашения с иранской стороной.

    21 апреля 2026, 22:42 • Новости дня
    Axios: Вэнс перенес поездку в Пакистан из-за промедления Ирана

    Tекст: Вера Басилая

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс отложил визит в Исламабад, поскольку Тегеран не предоставил четкого ответа по участию в переговорах до истечения срока перемирия, сообщает Axios.

    По данным Axios, США планировали отправить свою делегацию во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом, спецпосланником Стивом Уиткоффом и советником Джаредом Кушнером в Пакистан, чтобы провести переговоры с иранскими представителями. Однако из-за промедлений иранской стороны отъезд был отложен, передает «Интерфакс».

    Поздно вечером в понедельник появились сигналы, что Иран готов принять участие, но ситуация вновь изменилась, и представители Тегерана продолжили затягивать с решением. Источники отмечают, что посредники из Пакистана, Египта и Турции также уговаривали иранскую сторону принять участие в переговорах, однако иранские переговорщики ждали одобрения верховного лидера Моджтабы Хаменеи и снятия блокады с портов.

    По информации The New York Times, причиной задержки стал именно неясный ответ Ирана по обозначенным США позициям. Американский чиновник заявил: «Без ответа со стороны Ирана дипломатический процесс фактически приостановлен, хотя поездка и не отменена».

    Отмечается, что новый раунд переговоров намечался на среду, 22 апреля, когда истекает срок двухнедельного соглашения о прекращении огня между странами, передают «Вести».

    В Вашингтоне подчеркивают, что делегация готова вылететь при условии, что Тегеран даст четкий сигнал о готовности к переговорам и предоставит своим представителям необходимые полномочия. В то же время в Пентагоне не исключают различных сценариев развития ситуации, включая военные варианты.

    Ранее телеканал CNN анонсировал проведение второго раунда американо-иранских переговоров в Пакистане.

    Власти Исламской Республики отказались от диалога с Вашингтоном до снятия американской морской блокады.

    Президент США  предупредил о возможном нанесении военных ударов по Ирану в случае провала мирного соглашения.

    21 апреля 2026, 21:40 • Новости дня
    США расширили санкции против Ирана

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американские власти ввели новые ограничительные меры в отношении Тегерана, затронувшие физических лиц, иностранные компании и авиационную технику.

    Минфинан Соединенных Штатов пополнил перечень ограничений по Ирану, передает РИА «Новости».

    Ведомство добавило в него новые компании и авиалайнеры. Как уточнили в управлении по контролю за иностранными активами, изменения связаны с «противодействием терроризму и нераспространением ядерного оружия».

    Под рестрикции попали восемь уроженцев Исламской республики в возрасте от 24 до 71 года. Кроме того, ограничения затронули два самолета Boeing-777, принадлежащих авиаперевозчику Mahan Air.

    В обновленный реестр также включили четыре организации. Они базируются на территории Объединенных Арабских Эмиратов, Турции и самого Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минфин США выпустил официальное предупреждение банкам из Омана, ОАЭ, Гонконга и Китая с угрозой введения вторичных санкций за сотрудничество с Ираном.

    22 апреля 2026, 04:11 • Новости дня
    Иран обвинил страны Ближнего Востока в поддержке атак на Тегеран

    Tекст: Вера Басилая

    Иранские власти возлагают ответственность за недавние удары по территории страны на некоторые государства региона.

    Посол Ирана в Тунисе Мир Масуд Хосейниан заявил, что некоторые арабские страны региона несут ответственность за удары по территории исламской республики, передает ТАСС. По словам дипломата, эти государства предоставляли свою территорию для размещения американских военных баз, с которых велись атаки на Иран.

    Дипломат подчеркнул, что компенсация должна быть выплачена не только непосредственным агрессором, но и теми, кто поддерживал военные действия против Ирана. Хосейниан отметил, что арабские страны оказывали содействие, обеспечивая финансирование, топливо и электроэнергию для американских и израильских самолетов, участвовавших в атаках.

    Он заявил, что все эти страны несут ответственность и считаются соучастниками агрессии против Ирана, поэтому обязаны выплатить Тегерану компенсацию за нанесенный ущерб.

    В то же время иранский дипломат отметил, что несмотря на сложившуюся ситуацию, Иран не предпринимает шагов, ведущих к эскалации напряженности в регионе.

    Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани потребовал компенсации от пяти стран региона за участие в атаках.

    Ранее Тегеран направил генсеку ООН официальное письмо с требованием возмещения ущерба от ОАЭ.

    Высший совет национальной безопасности исламской республики также запросил репарации от Израиля.

