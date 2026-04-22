США захватили иранский танкер в Индийском океане

Tекст: Дмитрий Зубарев

Военно-морские силы США расширили свои операции против Ирана за пределы Ближнего Востока, передает The Washington Post.

В открытых водах между Шри-Ланкой и Индонезией был задержан танкер Tifani, подозреваемый в тайной перевозке иранской нефти. По данным издания, судно уже находилось под санкциями США с прошлого лета после того, как было замечено при перегрузках нефти с иранских кораблей.

Задержание Tifani – первая подобная операция, и, как ранее отмечал председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн, это может стать началом серии рейдов против судов, поддерживающих Иран. Он подчеркнул, что действия США могут распространиться на регион Индо-Тихого океана, включая преследование любых иранских или поддерживающих Иран судов.

Танкер был загружен нефтью на острове Харг, главном нефтяном терминале Ирана, и его вместимость составляет около 2 млн баррелей нефти. Текущее местоположение судна определялось в 400 милях восточнее Шри-Ланки. Вопрос о дальнейшей судьбе танкера и его экипажа будет решаться в ближайшие дни.

Операция США совпала с блокадой иранских портов, которую проводит Вашингтон с целью заставить Тегеран принять условия прекращения войны, начавшейся 28 февраля. По словам официальных лиц, к настоящему моменту были развернуты назад не менее 28 судов. Президент Дональд Трамп заявил о продлении двухнедельного перемирия с Ираном, подчеркнув, что блокада и другие действия США будут продолжены до выполнения всех требований Вашингтона.

Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил факт перехвата иранского сухогруза в Оманском заливе.

В ответ Министерство иностранных дел Ирана потребовало немедленного освобождения захваченного корабля.