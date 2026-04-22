Тело зарезанного младенца нашли у мусорных баков в Подмосковье

Дело об убийстве возбудили после обнаружения тела младенца у мусорки в Серпухове

Tекст: Мария Иванова

Правоохранительные органы начали расследование жестокого преступления в Московской области, передает РИА «Новости».

На улице Ленина около площадки для сбора бытовых отходов обнаружили труп ребенка с множественными ножевыми ранениями. Предварительно установлено, что его роды проходили вне медицинского учреждения.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 106 УК РФ об убийстве матерью новорожденного. «По предварительным данным, тело новорожденного ребенка с колото-резаными ранениями обнаружено во вторник около мусорных контейнеров в городском округе Серпухов», – пояснил источник в ведомстве.

Старший помощник руководителя областного главка СК Ольга Врадий уточнила, что следователи и криминалисты уже завершили осмотр места происшествия. В настоящее время правоохранители проводят допросы местных жителей и разыскные мероприятия для установления личности матери.

