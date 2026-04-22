  Словакия отказалась поддержать санкции против России до открытия «Дружбы»
    22 апреля 2026, 11:35 • Новости дня

    TWZ сообщил о планах оснастить эсминцы Arleigh Burke ракетами Patriot

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Lockheed Martin получила контракт на интеграцию зенитных ракет Patriot PAC-3 MSE с боевой системой Aegis для эсминцев класса Arleigh Burke, пишет TWZ.

    ВМС США заключили с Lockheed Martin контракт на интеграцию зенитных ракет Patriot PAC-3 MSE с боевой системой Aegis на эсминцах класса Arleigh Burke, сообщает TWZ.

    Соглашение на сумму в несколько миллионов долларов было официально объявлено в ходе выставки Sea Air Space. В рамках бюджета на 2027 финансовый год ВМС запрашивают 1,73 млрд долларов на закупку 405 ракет PAC-3 MSE, что станет первым подобным заказом для флота.

    Интеграция PAC-3 MSE с Aegis и системой вертикального пуска Mk 41 позволит эсминцам перехватывать широкий спектр угроз, в том числе тактические баллистические ракеты, крылатые ракеты и беспилотники. В Lockheed Martin подчеркивают, что переход к совместимости с S- и X-диапазонами радаров для PAC-3 MSE требовал лишь незначительных доработок. Ожидается, что начальная операционная готовность будет достигнута примерно к концу 2027 года.

    Никаких изменений в конструкции Mk 41 не потребуется: ракеты будут размещаться в стандартных пусковых контейнерах, каждая длиной более 5 метров и диаметром около 28 сантиметров. В будущем возможно создание контейнеров для размещения нескольких ракет в одной ячейке, что увеличит боезапас корабля. ВМС считают PAC-3 MSE альтернативой средней дальности для существующих ракет SM-2, при этом новые ракеты обеспечивают дополнительную глубину эшелонированной ПРО.

    Стоимость одной ракеты для ВМС составит 4,05 млн долларов, контейнер добавит еще 200 тыс. долларов. Это немного дешевле, чем ракеты SM-6 Block IA, стоимость которых оценивается в 4,348 млн долларов за единицу. ВМС рассчитывают, что за счет крупных армейских заказов удастся снизить цену из-за эффекта масштабирования производства.

    Интерес к PAC-3 MSE вырос после применения этих ракет на Ближнем Востоке и на Украине. Рост заказов со стороны армии США и иностранных операторов Patriot уже вызывает опасения по поводу возможной задержки поставок из-за загрузки производственных мощностей. Тем не менее ВМС намерены ускорить интеграцию PAC-3 MSE на своих кораблях, что может вызвать интерес к этим решениям и у других флотов, использующих Aegis и Mk 41.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон договорился с компанией Lockheed Martin об утроении производства зенитных ракет Patriot.

    Ранее американские сухопутные войска заключили рекордный контракт на выпуск почти двух тысяч управляемых ракет PAC-3 MSE.

    До этого комиссия высокопоставленных военных США увеличила общую цель по закупке новейших противоракет до 13 773 единиц.

    21 апреля 2026, 10:31 • Новости дня
    Bloomberg: НАТО начало охоту на российские подводные лодки

    @ Cpl. Michele Clarke/U.S. Marine Corps/dvidshub.net

    Tекст: Мария Иванова

    Североатлантический альянс развернул масштабную кампанию по поиску новейших российских атомных субмарин, используя секретные базы в Норвегии и передовые технологии слежения.

    НАТО вынуждено активизировать усилия по отслеживанию российских подводных лодок в Северной Атлантике, передает Bloomberg.

    Центром противодействия стал норвежский военный объект Райтан, расположенный в бункере за двойными противовзрывными дверями.

    «Они хороши», – заявил вице-адмирал Руне Андерсен, характеризуя подводный флот России.

    Командующий норвежским штабом отметил, что российские субмарины остаются «высокоэффективными подразделениями».

    Россия значительно обновила подводный флот, введя в строй новые атомные субмарины классов «Борей-А» и «Ясень-М». Эти корабли обладают передовыми технологиями скрытности и мощным вооружением, представляя серьезную угрозу для альянса.

    Западные эксперты признают, что новейшие российские подлодки стало гораздо труднее отслеживать. В ответ Великобритания и Норвегия наращивают патрулирование с использованием авиации и разрабатывают новые системы обнаружения под льдами Арктики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Великобритания и Норвегия договорились совместно отслеживать российские подводные лодки в Северной Атлантике.

    Bloomberg ранее сообщало о существенном военно-техническом преимуществе России над силами альянса в Арктике.

    Британский министр обороны Джон Хили пригрозил подводному флоту России постоянной слежкой.

    21 апреля 2026, 11:08 • Новости дня
    Northrop Grumman раскрыла облик истребителя шестого поколения F/A-XX
    @ Кадр из видео/ Northrop Grumman Corporation

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американский оборонный подрядчик Northrop Grumman продемонстрировал перспективный малозаметный боевой самолет F/A-XX, обладающий конструкцией без хвостового оперения и складывающимися крыльями.

    Американская корпорация Northrop Grumman представила свежий тизер своего концепта военно-морского истребителя F/A-XX, сообщает профильное издание The War Zone.

    В опубликованном видеоролике показан вид самолета спереди, демонстрирующий его малозаметный бесхвостый дизайн и широкую носовую часть.

    В сопроводительном тексте к видео говорится: «Мы фокусируем горизонт завтрашнего дня, делая его быстрее, сильнее и готовым тогда, когда это нужно воину». На кадрах можно заметить изогнутые створки отсеков вооружения и массивное шасси.

    Ожидается, что боевой радиус тяжелого палубного самолета составит около 1,6 тыс. километров. Окончательный выбор разработчика между проектами от компаний Boeing и Northrop Grumman будет сделан в августе текущего года.

    Ранее Пентагон просил перенаправить средства с проекта F/A-XX на программу F-47. Компания Boeing приступила к производству этого новейшего истребителя шестого поколения. Американские военные запланировали первый полет перспективной машины на 2028 год.

    22 апреля 2026, 14:38 • Видео
    Япония стала надеждой Украины

    Япония отменила многолетнее эмбарго на поставки вооружений другим странам. Теперь Владимир Зеленский надеется, что Токио заменит ему Вашингтон.

    21 апреля 2026, 11:03 • Новости дня
    TWZ сообщил о первом испытании боевого лазера LOCUST на авианосце
    TWZ сообщил о первом испытании боевого лазера LOCUST на авианосце
    @ Brian Brooks/United States Navy

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американские военные испытали лазерную систему LOCUST для уничтожения беспилотников на борту авианосца USS George H.W. Bush, продемонстрировав эффективность против дронов.

    ВМС США впервые испытали лазерную противобеспилотную систему LOCUST на авианосце USS George H.W. Bush, сообщает TWZ.

    Испытания прошли в октябре 2025 года, но информация о них была обнародована только сейчас, в преддверии ежегодной выставки Sea-Air-Space. По данным издания, это первый случай размещения лазерного оружия на американском авианосце.

    В рамках испытаний лазерная система LOCUST с паллетной платформой (P-HEL) была установлена прямо на летном палубе корабля и успешно обнаружила, сопроводила и уничтожила несколько беспилотников. Представители AeroVironment заявили: «Во время огневых испытаний система обнаружила, захватила и нейтрализовала несколько целей, что стало важной вехой на пути внедрения боевых лазерных технологий». Подчеркивается универсальность LOCUST, которую уже тестировали на сухопутных машинах JLTV и ISV.

    Система LOCUST оснащена лазерным оружием мощностью около 20 киловатт, встроенными оптико-электронными и инфракрасными камерами, а также радарами малого размера и пассивными детекторами радиочастот. Такой комплекс позволяет эффективно уничтожать небольшие дроны. Ранее версии LOCUST уже поступали на вооружение армии США и использовались для защиты объектов в стране и за рубежом.

    ВМС США активно развивают средства борьбы с беспилотниками, делая ставку на лазерные и микроволновые системы для защиты кораблей, особенно стратегически важных, таких как авианосцы. Опыт операций в Красном море и противодействия дронам подчеркивает необходимость наращивания оборонительных технологий. Однако лазерные системы пока остаются относительно маломощными и короткодействующими, требуя дальнейшего совершенствования по мощности, надежности и устойчивости к морским условиям.

    Адмирал Дэрил Кадл ранее заявил, что стремится сделать оружие на основе направленной энергии основным средством ближней обороны на кораблях. Он отметил: «Моя цель – чтобы первым решением при угрозе в зоне прямой видимости стало применение направленной энергии». В будущем лазерные системы могут стать ключевым элементом новых боевых кораблей, включая перспективные суда класса Trump.

    Ранее лазер LOCUST перекрыл небо над Эль-Пасо в Техасе на восемь часов.

    20 апреля 2026, 12:13 • Новости дня
    Уралвагонзавод показал уникальные кадры испытаний Т-90С в джунглях

    Опубликовано редкое видео испытаний российского танка Т-90С в джунглях Малайзии

    Уралвагонзавод показал уникальные кадры испытаний Т-90С в джунглях
    @ uvznews

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Ростех впервые представил архивные кадры ходовых испытаний танка Т-90С, проходивших в экстремальных условиях малайзийских тропиков и болот летом 2000 года.

    Концерн «Уралвагонзавод» обнародовал редчайшую видеозапись тестирования боевой машины в Max. Уникальная съемка сохранилась на старой кассете одного из инженеров-испытателей и была найдена случайно при подготовке документального фильма к 25-летию индийского контракта.

    На кадрах запечатлено, как летом 2000 года при температуре плюс 40 градусов и высокой влажности танк преодолевает малопроходимую местность. Перед марш-броском на 1300 километров через джунгли Малайзии Т-90С успешно прошел испытания в индийской пустыне Тар.

    В начале нулевых годов российская машина преодолела сложнейшие тесты в трех климатических зонах: влажных тропиках Малайзии, высокогорье Индии и абразивных песках Саудовской Аравии. Т-90С подтвердил свою надежность при температуре плюс 55 градусов, тогда как ни один конкурент не смог полностью пройти этот цикл испытаний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, концерн «Уралвагонзавод» предложил Малайзии гибкие схемы поставок танка Т-90МС. Предприятие подготовило модернизированную версию этой бронемашины для иностранных заказчиков. Директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев отметил высокий интерес азиатских стран к данной технике.

    20 апреля 2026, 14:19 • Новости дня
    Немецкий концерн Rheinmetall начал серийный выпуск морских боевых дронов

    Rheinmetall и Kraken Technology запустили производство БЭК в Гамбурге

    Немецкий концерн Rheinmetall начал серийный выпуск морских боевых дронов
    @ Marcus Brandt/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    На немецкой верфи стартовала сборка надводных дронов Kraken K3 Scout, способных выполнять как гражданские, так и боевые задачи на воде.

    Крупнейшее оборонное предприятие Германии совместно с британскими партнерами организовало выпуск инновационной техники, передает ТАСС.

    Производственная линия развернута на мощностях судостроительного завода Blohm+Voss.

    Выпускаемые аппараты длиной около восьми с половиной метров могут разгоняться до 55 узлов. В зависимости от оснащения они предназначены для патрулирования акваторий, защиты критической инфраструктуры или нанесения ударов в ходе военных операций.

    Стороны объединили усилия для реализации проекта еще в прошлом году. Для этого было создано совместное предприятие, получившее название Rheinmetall Kraken GmbH.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, германский оборонный концерн запланировал масштабную сборку боевых морских беспилотников на гамбургской верфи.

    Для выхода на рынок военного судостроения компания договорилась о покупке профильного подразделения группы Lurssen.

    Между тем глава предприятия Армин Паппергер высмеял кустарный способ производства украинских дронов.

    21 апреля 2026, 05:12 • Новости дня
    Япония отменила ограничения на экспорт оружия

    Генсек кабмина Японии Кихара объявил об отмене ограничений на экспорт оружия

    Япония отменила ограничения на экспорт оружия
    @ Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Японский кабинет министров принял поправки к правилам поставок оружия за рубеж, сообщил генеральный секретарь правительства Минору Кихара.

    «Сегодня на заседании кабинета министров принято решение о внесении изменений в часть трех принципов экспорта вооружений», – приводит слова генсека РИА «Новости».

    Он заявил, что данное решение открывает возможность «обеспечить безопасность Японии в быстро меняющейся ситуации». По его совам, для защиты мира требуется продвигать экспорт вооружений и повышать обороноспособность союзников.

    Корректировка экспортных ограничений направлена на адаптацию к современным вызовам. Власти рассчитывают, что новые меры помогут укрепить региональную стабильность.

    Экспорт оружия укрепит оборонную промышленность Японии, заявил Кихара. Он заверил, что Япония сохранит свою приверженность миру.

    Премьер-министр Японии Санаэ Такаити отметила, что в условиях нарастающей напряженности в сфере безопасности ни одна страна не способна в одиночку обеспечить собственную защиту, поэтому требуется взаимная поддержка партнеров по оборонной технике, передает ТАСС.

    Как заявила Такаити, страна больше не будет ограничивать экспорт лишь техникой, используемой для спасательных операций, транспортировки, предупреждения, наблюдения и разминирования. Она прямо отметила, что с учетом нынешних изменений станет возможным экспорт любой техники, без применявшихся ранее ограничений.

    Такаити отметила, что новые правила облегчают взаимный обмен запчастями и компонентами с государствами-партнерами. При этом поставки боевого оружия будут возможны только в страны, подписавшие с Токио специальные соглашения о соблюдении секретности технологий и условиях применения вооружений.

    На данный момент у Японии есть подобные договоренности с 17 странами, среди которых США, Британия, Австралия, Индия, Филиппины, Франция, Германия, Малайзия, Италия, Индонезия, Вьетнам, Таиланд, Швеция, Сингапур, ОАЭ, Монголия и Бангладеш. У Японии сейчас нет соответствующего соглашения с Украиной.

    Решения о разрешении экспорта вооружений будет принимать Совет национальной безопасности Японии с участием премьер-министра и ряда министров. После этого парламент будет получать информацию о сделках, но его одобрения не потребуется.

    Сейчас Япония уже договорилась о продаже ракетных фрегатов Австралии, интерес проявляет и Новая Зеландия, а с Индонезией и Филиппинами обсуждаются поставки подержанных боевых кораблей. Также рассматривается экспорт систем ПВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее сообщалось, что Токио запланировал отмену введенного после Второй мировой войны запрета на экспорт оружия. Японский премьер-министр Санаэ Такаити пообещала значительно усилить оборонные возможности государства. МИД России пригрозил жесткими ответными мерами в случае поставок японской военной техники Киеву.

    20 апреля 2026, 00:20 • Новости дня
    Military Watch Magazine заинтересовался новыми возможностями ТОС-2

    Military Watch Magazine оценил огневую мощь ТОС-2

    Tекст: Антон Антонов

    Российский модернизированный тяжелый огнеметный комплекс ТОС-2 «Тосочка» вышел за рамки штурмового вооружения и приобрел функции универсальной огневой поддержки, пишет Military Watch Magazine.

    Со ссылкой на Ростех Military Watch Magazine пишет, что «Тосочка» получила колесное шасси, усовершенствованную систему автоматической перезарядки и модернизированное управление огнем. Благодаря этим изменениям концепция машины стала гораздо более гибкой и технологичной, а также лучше адаптированной к современным условиям боя. Улучшенные системы управления позволяют наносить точные удары по целям, а колесное шасси обеспечивает быструю переброску даже на неподготовленные позиции, что выгодно отличает ТОС-2 от тяжелой гусеничной ТОС-1.

    ТОС-2 обеспечивает российским войскам значительно большую маневренность при нанесении термобарических ударов. Несмотря на меньшую огневую мощь и проходимость по сравнению с ТОС-1, новая система отличается низкими затратами на обслуживание, меньшим расходом топлива, повышенной мобильностью и возможностью транспортировки по воздуху и морю, пишет издание.

    Указывается, что тяжелые огнеметные системы России привлекли внимание благодаря применению на Украине. Их боеприпасы создают облако химических веществ, которое подрывается вакуумным зарядом, формируя мощную ударную волну. Это приводит к поражению живой силы противника даже в укрытиях. Видео с передовой подтверждают широкое применение ТОС против украинских позиций.

    Отмечается, что ранее эти системы успешно применялись против боевиков в Сирии и Ираке.

    Параллельно с модернизацией ТОС-2 совершенствуются и системы ТОС-1.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные начали разработку тяжелой огнеметной системы ТОС-3 «Дракон» в 2024 году. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о ТОС-1 «Солнцепек».

    21 апреля 2026, 13:37 • Новости дня
    Пентагон начал разрабатывать порошковую кровь для использования на поле боя

    Tекст: Мария Иванова

    Агентство перспективных исследовательских проектов Минобороны США разрабатывает порошковый заменитель крови, способный кардинально изменить оказание медицинской помощи раненым во время боевых действий.

    Агентство перспективных исследовательских проектов Пентагона (DARPA) создает порошковый заменитель крови для использования в боевых условиях, сообщает Business Insider. Ведомство сейчас ищет партнеров для продолжения испытаний.

    Проект FSHARP уже показал успешные результаты в лаборатории и на животных. «У нас были успехи в чашке Петри. Теперь у нас есть успехи и на животных», – заявил представитель DARPA Роберт Мюррей.

    Новую технологию рассматривают как потенциальный инструмент для будущих конфликтов, где эвакуация раненых может быть затруднена. В войне высокой интенсивности доступ к свежей крови станет одной из ключевых проблем для военных медиков, передает РИА «Новости».

    Порошковая кровь хранится в двухкамерных пакетах отдельно от стерильной воды и быстро приводится в готовность на поле боя. Бойцы смогут переносить запас в экипировке и использовать его сразу после смешивания компонентов.

    Следующим этапом станет продвижение технологии за пределы лаборатории. На пути к возможному внедрению к 2029 году пока сохраняются регуляторные, производственные и ценовые препятствия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американское агентство DARPA запланировало потратить почти 100 млн долларов на новые разработки в области военной медицины.

    Между тем Министерство обороны России начало использовать сухую плазму крови для спасения тяжелораненых бойцов на передовой. Российские военные врачи стали применять отечественное средство капрамин для эффективной остановки сосудистых кровотечений.

    20 апреля 2026, 10:25 • Новости дня
    TWZ: США хотят запускать дальнобойные беспилотники с самолетов-разведчиков HADES

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американские военные намерены оснастить перспективные самолеты разведки ME-11B HADES беспилотниками с дальностью полета более 1 тыс. километров для защиты от ПВО.

    Армия США раскрыла новые детали программы создания самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления ME-11B HADES, пишет The War Zone.

    Планируется, что эти машины, созданные на базе бизнес-джетов Bombardier Global 6500, смогут запускать беспилотные аппараты на расстояние около 1 тыс. километров и более. Это позволит самолетам-разведчикам оставаться вне зоны действия противовоздушной обороны противника.

    «В мире не будет ничего, до чего мы не смогли бы дотянуться благодаря совокупной дальности HADES и того, что мы можем запускать с этой штуки», – заявил директор по стратегии и трансформации офиса заместителя начальника штаба армии Эндрю Эванс.

    По его словам, в будущем никто не будет в безопасности с точки зрения обнаружения.

    Программа HADES предполагает создание комплекса средств для ведения разведки, наблюдения и рекогносцировки. В 2024 году армия выбрала предложение компании Sierra Nevada Corporation. Летные испытания первого прототипа ME-11B должны начаться этим летом, а до конца года ожидается официальная передача самолета военным.

    Каждый самолет HADES получит встроенный набор датчиков, включая усовершенствованную радиолокационную станцию с синтезированной апертурой ASARS-2B, и надежные системы связи для передачи данных в режиме, близком к реальному времени. Процесс переоборудования Global 6500 включает установку четырех подкрыльевых пилонов, которые самолет сможет использовать для запуска дронов и подвесных сенсорных систем.

    Ранее компания Boeing представила планы по запуску роев беспилотников с борта многоцелевого вертолета CH-47 Chinook. Разработчик General Atomics решил оснастить американские аппараты семейства MQ-9 крылатыми ракетами большой дальности.

    20 апреля 2026, 06:05 • Новости дня
    Эксперты сообщили о модернизации ЗРК «Тор» после боев на Ближнем Востоке

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Зенитные ракетные комплексы (ЗРК) семейства «Тор» будут усовершенствованы с учетом анализа боевых действий на Ближнем Востоке, говорится в докладе Центра анализа мировой торговли оружием для журнала «Национальная оборона».

    Зенитные ракетные комплексы семейства «Тор» будут модернизированы с учетом анализа боевых действий на Ближнем Востоке, передает ТАСС. Об этом говорится в докладе Центра анализа мировой торговли оружием, опубликованном в журнале «Национальная оборона». В документе подчеркивается: «В основу дальнейшего совершенствования ЗРК семейства «Тор» ложится как опыт применения в реальных боях с современными средствами воздушного нападения западного производства, так и анализ общих тенденций в развитии СВН и ПВО. Не приходится сомневаться, что в дальнейшей работе будет учтен и опыт войны 2026 года на Ближнем Востоке».

    Эксперты отдельно выделили новейший комплекс «Тор-М2», который, по их словам, полностью соответствует современным требованиям противовоздушной обороны. Система ориентирована на перехват баллистических ракет и беспилотников, в том числе небольших дронов типа Mavic и Raven, а также снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ольха».

    В докладе отмечается, что главными преимуществами «Тор-М2» являются рекордно быстрое развертывание за три минуты, постоянное обновление данных о воздушной обстановке и способность вести огонь в движении. Комплекс способен одновременно поразить до 16 целей, летящих со скоростью до 730 метров в секунду, на дальности до 12 км и высоте до 10 км.

    «Тор-М2» обнаруживает и уничтожает цели на дистанции свыше 30 км при любых погодных условиях, работает круглосуточно и может преодолевать рвы благодаря гусеничному шасси высокой проходимости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, боевой опыт доказал высокую результативность зенитных комплексов семейства «Тор» при уничтожении беспилотников.

    Ижевский электромеханический завод «Купол» начал работы по повышению возможностей этих систем для перехвата высокоточного оружия.

    Белорусская армия получила из России очередные батареи зенитных ракетных комплексов «Тор-М2».

    20 апреля 2026, 06:41 • Новости дня
    Россия впервые представила боеприпас «Рус-ПЭ» на выставке DSA в Малайзии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия впервые продемонстрировала новейшую разведывательно-ударную переносную систему с управляемыми боеприпасами «Рус-ПЭ» в Азиатско-Тихоокеанском регионе в рамках Международной выставки вооружения и военной техники Defence Services Asia (DSA) в Малайзии.

    Россия впервые представила новейшую разведывательно-ударную систему с управляемыми боеприпасами «Рус-ПЭ» на территории Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе Международной выставки вооружения Defence Services Asia (DSA), сообщает ТАСС. Демонстрация прошла в Малайзии в составе объединенной экспозиции «Рособоронэкспорта», входящего в госкорпорацию «Ростех».

    Новая система относится к классу барражирующих боеприпасов и предназначена для оперативного и высокоточного поражения как неподвижных, так и движущихся целей с помощью управляемого боеприпаса. Отмечается, что «Рус-ПЭ» может использоваться для выполнения различных тактических задач на поле боя.

    По информации разработчиков, испытания боеприпаса прошли успешно в зоне спецоперации на Украине. Впервые за рубежом «Рус-ПЭ» был представлен в феврале 2026 года на выставке World Defence Show в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Разработкой комплекса занимается концерн «Калашников».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новейший боеприпас «Рус-ПЭ» успешно прошел апробацию в зоне специальной военной операции.

    Гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев анонсировал интеграцию этого дрона в тяжелую бронетехнику.

    Российские производители уже получили разрешительные документы для экспорта данной новинки.

    20 апреля 2026, 07:08 • Новости дня
    Главный беспилотник-разведчик ВС России с изображением орлана показали в Малайзии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Основной беспилотник для разведки Вооруженных сил России «Орлан-10» с рисунком орлана показали на Международной выставке вооружения и военной техники Defence Services Asia (DSA) в Малайзии.

    Основной разведывательный беспилотник российских Вооруженных сил Орлан-10 с изображением орлана был представлен на Международной выставке вооружения и военной техники Defence Services Asia (DSA) в Малайзии, передает ТАСС.

    Как уточнили представители компании-производителя «Специальный технологический центр», именно эта версия аэрографии была показана публике впервые.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, специалисты «Специального технологического центра» разработали отечественный двигатель для беспилотников линейки «Орлан».

    Компания-производитель заявила о высокой мобильности и надежности этих разведывательных комплексов.

    Предприятие анонсировало показ аппаратов «Орлан-10Е» и «Орлан-30» на выставке Dubai Airshow 2025.

    21 апреля 2026, 21:48 • Новости дня
    Bild: Армию ФРГ решили укрепить семинарами по креативности и ИИ-психологами

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Немецкое военное ведомство разработало масштабную программу модернизации вооруженных сил, включающую более 100 мер, таких, как психологические консультации с искусственным интеллектом.

    Министерство обороны Германии подготовило проект из 153 инициатив для укрепления армии, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bild.

    Пакет мер предлагает проводить для военнослужащих тренинги по развитию творческого мышления и внедрить цифровых помощников.

    «Солдатам будет предоставлена горячая линия на базе искусственного интеллекта для «психологической кризисной помощи» – 32 месяца», – говорится в публикации.

    Также в течение 30 месяцев планируется запустить занятия по поиску креативных решений. На формирование культуры коллективного интеллекта отведено 15 месяцев.

    Программа предусматривает создание современных рабочих пространств и обновление музыкального вещания на войсковом радио. Особое внимание уделено армейским столовым, которые должны преобразиться через 24 месяца для создания комфортной атмосферы.

    Инициатива направлена на резкое снижение бюрократической нагрузки. Военным обещают электронный учет служебного времени, автоматические уведомления об отпусках и цифровизацию медицины. Полную версию документа представят 22 апреля.

    Также немецкие СМИ сообщали, что бундесвер уже потратил около 2 млрд евро на цифровую систему радиосвязи, которая до сих пор не работает.

    20 апреля 2026, 06:58 • Новости дня
    Су-57Э впервые презентовали на выставке вооружений в Малайзии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новейший многофункциональный российский истребитель пятого поколения Су-57Э презентовали в рамках Международной выставки вооружения и военной техники Defence Services Asia (DSA) в Малайзии.

    Новейший российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57Э был представлен на Международной выставке вооружения и военной техники Defence Services Asia (DSA) в Малайзии, передает ТАСС. Презентация прошла в рамках объединенной российской экспозиции «Рособоронэкспорта», входящего в госкорпорацию Ростех.

    Ранее представители организации отмечали, что Су-57Э станет отличным вариантом для модернизации и развития малайзийских королевских ВВС. В частности, подчеркивалась возможность унификации по ряду систем и вооружений с уже имеющимися у Малайзии истребителями Су-30МКМ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим посетил объединенную российскую экспозицию на выставке Defence Services Asia.

    Накануне этого мероприятия компания «Рособоронэкспорт» заключила ряд экспортных контрактов на поставку данного истребителя пятого поколения.

    Ранее значительный интерес к этой боевой машине проявили страны Ближнего Востока.

    20 апреля 2026, 06:27 • Новости дня
    Отряд кораблей ТОФ покинул порт в КНР и продолжил дальний поход

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Отряд Тихоокеанского флота (ТОФ) завершил деловой заход в порт Чжаньцзян в КНР. Корабли вышли в Южно-Китайское море и продолжают свой дальний поход, сообщает пресс-служба ТОФ.

    Отряд кораблей Тихоокеанского флота, состоящий из корветов «Совершенный», «Резкий» и танкера «Печенга», завершил деловой заход в порт Чжаньцзян Китайской Народной Республики и направился в Южно-Китайское море, передает ТАСС. В пресс-службе ТОФ сообщили: «За время пребывания в иностранном порту экипажи отряда кораблей приняли участие в протокольных мероприятиях, а также в культурной и спортивной программе».

    Командование российского отряда провело встречи с представителями ВМС Китая и руководителями администрации города Чжаньцзян. Корабли вышли из Владивостока 12 февраля 2026 года для выполнения задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В рамках международной деятельности были совершены заходы в порты Джорджтаун (Малайзия), Тилава (Мьянма), Вишакхапатнам (Индия), Читтагонг (Бангладеш) и Сиануквиль (Камбоджа).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале этот отряд кораблей отправился в дальний поход по Азиатско-Тихоокеанскому региону.

    В марте российские корветы завершили деловой визит в индийский порт Вишакхапатнам.

    В прошлом году корабли Тихоокеанского флота прибыли в Джакарту для проведения совместных маневров с ВМС Индонезии.

