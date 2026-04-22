TWZ сообщил о планах оснастить эсминцы Arleigh Burke ракетами Patriot

Tекст: Дмитрий Зубарев

ВМС США заключили с Lockheed Martin контракт на интеграцию зенитных ракет Patriot PAC-3 MSE с боевой системой Aegis на эсминцах класса Arleigh Burke, сообщает TWZ.

Соглашение на сумму в несколько миллионов долларов было официально объявлено в ходе выставки Sea Air Space. В рамках бюджета на 2027 финансовый год ВМС запрашивают 1,73 млрд долларов на закупку 405 ракет PAC-3 MSE, что станет первым подобным заказом для флота.

Интеграция PAC-3 MSE с Aegis и системой вертикального пуска Mk 41 позволит эсминцам перехватывать широкий спектр угроз, в том числе тактические баллистические ракеты, крылатые ракеты и беспилотники. В Lockheed Martin подчеркивают, что переход к совместимости с S- и X-диапазонами радаров для PAC-3 MSE требовал лишь незначительных доработок. Ожидается, что начальная операционная готовность будет достигнута примерно к концу 2027 года.

Никаких изменений в конструкции Mk 41 не потребуется: ракеты будут размещаться в стандартных пусковых контейнерах, каждая длиной более 5 метров и диаметром около 28 сантиметров. В будущем возможно создание контейнеров для размещения нескольких ракет в одной ячейке, что увеличит боезапас корабля. ВМС считают PAC-3 MSE альтернативой средней дальности для существующих ракет SM-2, при этом новые ракеты обеспечивают дополнительную глубину эшелонированной ПРО.

Стоимость одной ракеты для ВМС составит 4,05 млн долларов, контейнер добавит еще 200 тыс. долларов. Это немного дешевле, чем ракеты SM-6 Block IA, стоимость которых оценивается в 4,348 млн долларов за единицу. ВМС рассчитывают, что за счет крупных армейских заказов удастся снизить цену из-за эффекта масштабирования производства.

Интерес к PAC-3 MSE вырос после применения этих ракет на Ближнем Востоке и на Украине. Рост заказов со стороны армии США и иностранных операторов Patriot уже вызывает опасения по поводу возможной задержки поставок из-за загрузки производственных мощностей. Тем не менее ВМС намерены ускорить интеграцию PAC-3 MSE на своих кораблях, что может вызвать интерес к этим решениям и у других флотов, использующих Aegis и Mk 41.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон договорился с компанией Lockheed Martin об утроении производства зенитных ракет Patriot.

Ранее американские сухопутные войска заключили рекордный контракт на выпуск почти двух тысяч управляемых ракет PAC-3 MSE.

До этого комиссия высокопоставленных военных США увеличила общую цель по закупке новейших противоракет до 13 773 единиц.