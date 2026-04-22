Глава МИД Польши запретил Канье Уэсту въезд в страну

Глава МИД Польши Сикорский назвал рэпера Уэста фашистом и запретил въезд

Tекст: Мария Иванова

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский закрыл въезд в страну американскому рэперу Канье Уэсту, назвав исполнителя фашистом, передает РИА «Новости».

«Демократия имеет право защищаться от радикалов. Пан Канье Уэст в Польшу не въедет», – заявил глава польского внешнеполитического ведомства. Сикорский также добавил, что место фашистов находится в тюрьме.

Ранее в польском Хожуве был отменен концерт музыканта, который должен был состояться 19 июня на фестивале Superauto.pl.

В последнее время артист оказался в центре скандалов из-за антисемитских высказываний и использования символики свастики.

В одном из интервью исполнитель признавался в симпатиях к Гитлеру. В начале 2026 года рэпер опубликовал в Wall Street Journal извинения за свое поведение, объяснив его проблемами с психикой, в частности биполярным расстройством.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Австралии отозвали туристическую визу Канье Уэста из-за песни с прославлением нацистской идеологии.

Страница рэпера в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ) оказалась недоступна после публикации противоречивых постов на тему нацизма.

Участники движения «Ветераны России» в прошлом году обратились в МИД с требованием закрыть музыканту въезд в страну.