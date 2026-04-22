Подросток получил срок за попытку продать коноплю ради трактора для отца

Подросток получил срок за попытку продать 130 кг конопли ради трактора для отца

Tекст: Мария Иванова

Шестнадцатилетний житель Амурской области осужден за попытку продать 130 килограммов конопли, передает РИА «Новости». Суд назначил ему два года воспитательной колонии.

Подросток наркотики не употреблял, но решил заработать на сбыте дикорастущего растения.

В сентябре 2025 года он заготовил в окрестностях села Придорожное более 130 кг растительной массы. В течение нескольких ночей юноша перевозил урожай на мотоцикле в сарай на территории своего дома. Однако полицейские обнаружили и изъяли все запрещенные вещества.

«16-летний житель Ромненского района осужден за попытку продать 130 килограммов конопли и хранение боеприпасов, несмотря на свой юный возраст. Целью, по его собственному признанию, была покупка трактора для отца», – говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов региона.

Во время обыска на чердаке летней кухни у подростка также обнаружили 29 патронов разных калибров и металлическую банку с 31 граммом бездымного пороха. Юноша заявил, что нашел боеприпасы в заброшенной постройке и планировал использовать их в будущем, когда получит разрешение на оружие.

Суд учел раскаяние, помощь следствию и явку с повинной, заключив осужденного под стражу прямо в зале суда.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин год назад предложил снизить возраст уголовной ответственности за сбыт наркотиков с 16 до 14 лет.