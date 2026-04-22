Lufthansa отменила 20 тыс. авиарейсов для экономии керосина

Tекст: Дмитрий Зубарев

Авиакомпания Lufthansa решила отменить около 20 тыс. рейсов в период с июня по октябрь текущего года, чтобы снизить расход авиационного топлива, передает Deutsche Welle*. Таким образом, компания планирует сэкономить более 40 тыс. тонн топлива за пять месяцев.

Первый этап отмен уже стартовал: часть полетов, намеченных до 31 мая, также попала под сокращения.

Представители компании заявили: «Стоимость авиатоплива удвоилась с начала иранского конфликта», пишет Politico.

На прошлой неделе руководство решило досрочно вывести из эксплуатации все 27 самолетов дочерней компании CityLine. Первые 120 вылетов были аннулированы уже в понедельник. Сокращения затронут узловые аэропорты во Франкфурте, Мюнхене, Цюрихе, Вене, Брюсселе и Риме. Пассажиры отмененных рейсов получили соответствующие уведомления.

Маршрутная сеть на ближайшие месяцы будет пересмотрена с учетом снижения провозных емкостей. Обновленное расписание опубликуют в конце апреля или начале мая. Несмотря на массовые отмены, в компании заверили, что запасы топлива на ближайшие недели обеспечены.

С похожими проблемами столкнулись и другие участники рынка. Перевозчик SAS Scandinavian Airlines отменил около тысячи рейсов, а Air France-KLM ввела сбор в 100 евро на дальнемагистральные билеты. Ожидается, что Еврокомиссия представит план AccelerateEU для борьбы с энергетическим кризисом, вызванным конфликтом на Ближнем Востоке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, крупнейшие европейские авиакомпании сократили количество перелетов на фоне закрытия Ормузского пролива.

Нидерландская авиакомпания KLM отменила 160 рейсов по Европе из-за подорожания авиационного топлива.

Глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль заявил об истощении запасов горючего.