New Scientist: Теория игр объяснила постоянную смену целей США в отношении Ирана

Tекст: Мария Иванова

Противостояние в Ормузском проливе приобрело характер войны на истощение, где победа достается не сильнейшему, а самому выносливому, пишет New Scientist.

«Миссия выполнена», – эта фраза преследует американскую внешнюю политику с 2003 года, став символом разрыва между реальными достижениями и заявлениями политиков.

Математический анализ показывает, что асимметрия издержек играет против США. Иран успешно восстанавливает командный состав и быстро пополняет запасы дешевых беспилотников и ракет.

В то же время Вашингтон вынужден тратить огромные средства на поддержание военно-морского присутствия, перехват дронов и сохранение коалиции.

Изначальные планы по смене власти, уничтожению ядерной инфраструктуры и разгрому Корпуса стражей исламской революции отошли на второй план. Теперь главной задачей стал контроль над проливом.

Теория игр объясняет, что в неблагоприятных условиях размытие целей становится стратегической необходимостью, позволяя политикам объявить о победе в любой момент.

Такой подход дает возможность избежать ответственности за невыполненные обещания. Однако приближающиеся выборы создают дополнительное давление на главу Белого дома, сужая окно возможностей для убедительного выхода из затянувшегося конфликта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные перехватили шедший под флагом Ирана сухогруз Touska в Оманском заливе. Эсминец США вывел из строя ходовую часть судна ударом из пятидюймового орудия.

В ответ иранские военные атаковали дронами несколько американских кораблей.