Путин присвоил Академии ФСБ имя Феликса Дзержинского

Tекст: Дарья Григоренко

Соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Согласно документу, теперь учебное заведение будет называться Федеральным государственным казенным образовательным учреждением высшего образования «Академия Федеральной службы безопасности Российской Федерации имени Ф.Э. Дзержинского».

В указе отмечено, что такое решение принято с учетом заслуг личного состава академии в профессиональной подготовке кадров для органов Федеральной службы безопасности.

Кроме того, подчеркивается выдающийся вклад Феликса Дзержинского в обеспечение государственной безопасности России.

Ранее Путин присвоил почетное наименование «гвардейский» 35-й общевойсковой Краснознаменной армии и 968-му исследовательско-инструкторскому смешанному авиационному полку за проявленный героизм при защите Отечества.