Bloomberg: Британские госслужащие ополчились против Стармера

Bloomberg: Конфликт Стармера с дипломатами угрожает внешней политике Британии

Tекст: Мария Иванова

Британское правительство столкнулось с серьезным кризисом доверия со стороны государственных служащих, что мешает решать важные международные задачи, пишет Bloomberg.

Конфликт разгорелся на фоне увольнения Олли Роббинса, высокопоставленного чиновника министерства иностранных дел, после долгих споров о назначении Питера Мандельсона послом в Вашингтоне.

«Это проблема. Нам никогда не нужно было, чтобы министерство иностранных дел было на высоте больше, чем сейчас, и я думаю, что мир тоже в этом нуждается», – заявила высокопоставленный представитель Лейбористской партии Эмили Торнберри.

Увольнение Роббинса стало следствием скандала вокруг Мандельсона, который лишился поста из-за связей с Джеффри Эпштейном. Дипломаты, уже деморализованные масштабными сокращениями в ведомстве, жалуются на нехватку ресурсов и кадров. Сокращение штата Форин-офиса почти на 25% привело к тому, что многие опытные сотрудники вынуждены заново подавать заявки на свои должности.

Ситуация усугубляется тем, что Стармер и его команда критикуют работу госаппарата. Профсоюзы отмечают, что премьер-министр подорвал лидерство на государственной службе. На фоне этих проблем внешнеполитические полномочия перераспределяются: ключевые вопросы по Украине и отношениям с Евросоюзом переданы в другие ведомства, а роль главного дипломата фактически выполняет советник по национальной безопасности.

Кир Стармер публично признал назначение Питера Мандельсона личной ошибкой.

Глава аппарата правительства Морган Максуини подал в отставку на фоне общественного резонанса.