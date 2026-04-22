    Япония изменила мировой рынок оружия за один день
    Политолог объяснил злость Мелони на Соловьева
    Эксперт оценил планы ЕС «бороться с дезинформацией» в Армении
    Юшков рассказал о последствиях остановки поставок нефти по «Дружбе» в Германию
    Украинский дрон обрушил жилой дом в Сызрани, есть жертвы
    Трамп выдвинул Ирану новый ультиматум
    Белый дом составил список «хороших и плохих» стран НАТО
    Евросоюз подготовил экстренный план спасения от энергокризиса
    Предатель Климов рассказал об опасности побега к ВСУ
    22 апреля 2026, 09:53 • Новости дня

    ФСБ предотвратила теракт у здания Минобороны в Москве

    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В столице задержали россиянина, который по заданию украинских кураторов готовил подрыв у объектов Минобороны, рассчитывая после теракта уехать воевать против российской армии.

    Сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность агента киевских боевиков в столице, передает РИА «Новости».

    В Центре общественных связей ФСБ заявили: «Федеральной службой безопасности в Москве задержан гражданин России, 1981 года рождения, планировавший в интересах запрещенных на территории РФ украинских террористических организаций совершить подрыв самодельного взрывного устройства... около объектов Министерства обороны».

    Выяснилось, что злоумышленник по собственной инициативе установил контакт с террористами. Получив задание, он специально прибыл в Москву для организации взрыва. При задержании у фигуранта изъяли смартфон, через который он тайно общался со своими кураторами.

    После диверсии мужчине обещали организовать выезд на Украину для участия в боевых действиях против российской армии.

    В ведомстве добавили, что задержанный уже полностью признал вину в подготовке преступления.

    Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве сотрудники ФСБ задержали иностранца за подготовку взрыва на энергетическом объекте.

    В Екатеринбурге силовики предотвратили подрыв автомобиля главы оборонного предприятия.

    В российской столице следователи арестовали местного жителя за подготовку теракта по заданию украинских спецслужб.

    21 апреля 2026, 18:12 • Новости дня
    Основателей «Секрета» Леонидова и Фоменко привлекли к суду из-за мюзикла
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Арбитражный суд Москвы вернулся к рассмотрению иска режиссера Сергея Швыдкого, который требует взыскать свыше 143 млн рублей с создателей мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». К процессу дополнительно привлекли основателей бит-квартета «Секрет» Максима Леонидова и Николая Фоменко.

    Столичная инстанция рассматривает иск Сергея Швыдкого к авторам постановки «Ничего не бойся, я с тобой», передает РИА «Новости». Заявитель требует взыскать более 143 млн рублей за незаконное использование его оригинального сценария. В число ответчиков вошли театральная компания «Бродвей Москва», ООО «Яндекс. Студия» и ПАО «Мобильные телесистемы».

    Музыкантам Максиму Леонидову и Николаю Фоменко принадлежат права на композиции бит-квартета «Секрет», звучащие в спектакле. В связи с их привлечением к процессу слушания отложили на июль. Ранее производство по делу приостанавливали до завершения другого разбирательства.

    В октябре суд отклонил требования Швыдкого о выплате 5 млн рублей компенсации к тем же ответчикам. Инстанция не нашла нарушений авторских прав при создании мюзикла. В январе апелляция признала это решение законным, после чего крупный иск возобновили.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, композитор Алексей Рыбников выиграл суд о незаконном использовании музыки в спектакле «Буратино».

    Арбитражный суд Москвы взыскал с театра Надежды Кадышевой компенсацию за исполнение чужой песни.

    Правообладатели музыкальных произведений подали иск к певцу Мите Фомину из-за выступления на патриотическом концерте.

    22 апреля 2026, 13:31 • Новости дня
    «Единая Россия» выступила против введения штрафов за нарушение средней скорости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Фракция «Единая Россия» выступила против инициативы по введению штрафов за превышение средней скорости.

    Первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Даниил Бессарабов заявил: «В очередной раз пытались под предлогом эксперимента ввести на отдельных территориях Российской Федерации такую возможность – штрафовать наших водителей за нарушение средней скорости. Эта инициатива может привести к тому, что завтра будут штрафовать на территории всей страны за нарушение средней скорости на отдельно взятом отрезке», говорится на сайте партии.

    По его мнению, это может привести к расширению практики расчёта средней скорости – вплоть до дня и месяца, что недопустимо и ведёт к введению необоснованных штрафов

    «Эта инициатива не имеет ничего общего с правом, об этом неоднократно высказывался Верховный суд. Эта инициатива не имеет ничего общего со справедливостью, поскольку она не служит тем целям, которые установлены с точки зрения регулирования правил дорожного движения», – подчеркнул Бессарабов.

    «Я хотел бы, чтобы прекратили эти спекуляции на этот счёт. Если у кого-то возник такой законодательный суд – установить новые штрафы, новую ответственность для людей, – это идёт вразрез с позицией фракции большинства, позицией фракции «Единой России», вразрез с мнением жителей страны. Мы такого не допустим», – заявил он.

    Даниил Бессарабов сообщил, что в партию поступает множество обращений от граждан и экспертов, выступающих против этой меры. Он также напомнил, что попытки уменьшить нештрафуемый порог превышения скорости, который сейчас составляет 20 км в час, не получили поддержки у фракции и не будут поддержаны в будущем.

    Ранее «Единая Россия» также выступила против повышения стоимости ОСАГО без всестороннего обсуждения с автомобилистами, отметил первый зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Константин Бахарев. Он заверил, что партия не поддержит инициативы, которые приведут к росту финансовой нагрузки на страхователей, подчеркнув приоритет защиты интересов граждан перед прибылью страховых компаний.

    22 апреля 2026, 14:38 • Видео
    Япония стала надеждой Украины

    Япония отменила многолетнее эмбарго на поставки вооружений другим странам. Теперь Владимир Зеленский надеется, что Токио заменит ему Вашингтон.

    22 апреля 2026, 13:41 • Новости дня
    Эксперт объяснил злость Мелони на Соловьева

    Политолог Трухачев: Италия ошибочно считает слова Соловьева позицией Москвы

    Эксперт объяснил злость Мелони на Соловьева
    @ Andrea Calandra/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Слова телеведущего Владимира Соловьева о премьере Италии Джордже Мелони Рим воспринял как заявления из стана внешнего противника. Тогда как похожие заявления итальянских СМИ власти республики привыкли игнорировать, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Трухачев. Ранее посол России назвал вызов в МИД Италии из-за жестких слов Соловьева ударом в штангу.

    «После начала деятельности Джорджи Мелони в качестве премьера Италии местные СМИ писали о ней весьма обидные критические статьи, обвиняя чуть ли не в симпатии ряду фашистских идей. Однако никакой реакции официальных властей страны на это не последовало», – напомнил Вадим Трухачев, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

    «Возмущение же словами Владимира Соловьева объясняется несколькими причинами. Во-первых, итальянские власти считают Россию скорее противником, чем дружественной страной. Действия Рима продиктованы не попыткой мирного решения вопроса, а логикой военного времени», – уверен аналитик.

    «Кроме того, в стратегических документах ЕС и самой Италии Россия не значится европейской страной. При том что исторически, культурно и ментально мы ближе к Европе, чем к Азии. Соответственно, слова Соловьева восприняли в Риме как заявления из условного недружеского стана. То, что прощается внутри Евросоюза и НАТО, не прощается внешнему сопернику. А Мелони неоднократно говорила, что воспринимает Москву как противника», – отмечает собеседник. Помимо этого, напомнил он, Италия руководствуется европейским стереотипом, согласно которому все заявления в эфире российских госканалов являются официальной точкой зрения России.

    Собеседник напомнил, что Италия – далеко не первая страна, которая вызывает посла из-за высказываний российского журналиста. «Отчасти это объясняется и попыткой переключить внимание итальянцев на внешнюю угрозу», – указал он, уточнив, что рейтинги Мелони по сравнению с коллегами из других европейских стран достаточно высоки.

    Ранее глава МИД Италии Антонио Таяни вызвал российского посла Алексея Парамонова из-за слов телеведущего Владимира Соловьева о Джордже Мелони. Итальянский дипломат назвал заявления журналиста «крайне серьезными и оскорбительными».

    Сам российский дипломат расценил претензии Рима как попытку раздуть международный скандал, передает РИА «Новости». «В очередной раз итальянские дипломаты «попали в штангу» с моим вызовом в МИД Италии для предъявления претензий в связи с якобы нападками из Москвы на председателя совета министров Италии Джорджу Мелони», – заявил Парамонов.

    Он напомнил, что за почти четыре года нахождения Мелони у власти российское руководство не допускало уничижительных суждений в ее адрес. Парамонов подчеркнул, что Москва никогда не использовала заявления итальянских шоуменов или журналистов как повод для дипломатических демаршей. По его мнению, попытка раздуть скандал связана с деятельностью антироссийских сил внутри итальянского истеблишмента, связанных с Украиной.

    Дипломат также назвал действия итальянской стороны попыткой поссорить народы двух стран и нанести имиджевый ущерб Москве. Он предположил, что причиной этому могло стать желание отыграться за собственные внешнеполитические провалы, включая малоуспешный визит Владимира Зеленского в Рим.

    Сама Мелони указала, что единственным ориентиром для нее остаются интересы Италии. «По своей природе усердный пропагандист режима не способен преподавать уроки ни последовательности, ни свободы. Но эти карикатуры, конечно, не заставят нас изменить курс», – подчеркнула премьер-министр. Также она выразила намерение с гордостью отстаивать свой курс, несмотря на критику со стороны пропагандистов «по всему миру».

    21 апреля 2026, 19:15 • Новости дня
    Шойгу предупредил о катастрофе при попытке захвата Киевом складов в Приднестровье
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Попытка Киева захватить склады боеприпасов в приднестровском селе Колбасна может привести к массовым жертвам и экологической катастрофе, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.

    «Если такие действия будут предприняты, это будет абсолютно безрассудный шаг. Цена его будет высока: многочисленные человеческие жертвы и экологическая катастрофа регионального масштаба», – сказал он в интервью «Комсомольской правде».

    Шойгу напомнил, что склады в Колбасне были заполнены еще в советское время. Он подчеркнул, что уже прошло почти 40 лет, и у большей части боеприпасов истек срок годности.

    Секретарь Совбеза подчеркнул, что использовать, перемещать или даже просто трогать эти боеприпасы сейчас крайне опасно. По его словам, с каждым годом опасность только возрастает.

    Ранее спикер парламента Молдавии потребовал выслать российских военных из Приднестровья.

    21 апреля 2026, 20:59 • Новости дня
    Каллас заявила о подготовке ЕС 90 тысяч солдат для Киева
    @ Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Евросоюз выступает крупнейшим поставщиком военной помощи Киеву, обеспечив обучение значительного числа украинских военных, по словам Каи Каллас.

    Евросоюз продолжает играть ведущую роль в оказании военной поддержки Украине, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел стран ЕС в Люксембурге, передает ТАСС

    Она отметила, что Евросоюз обеспечил подготовку 90 тысяч бойцов для вооруженных формирований Украины.

    «Миссия ЕС уже обеспечила подготовку 90 тысяч военных для Украины», – заявила Каллас.

    Она подчеркнула, что Евросоюз остается главным поставщиком военной помощи Киеву, а программа подготовки военнослужащих реализуется в рамках миссии ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский заявил, что Европейский союз может стать самым сильным объединением в мире при условии присоединения к нему четырех государств с высоким потенциалом в сфере безопасности.

    Французский политик Флориан Филиппо подверг критике решение властей выделить Киеву 17 млрд евро на фоне экономических трудностей во Франции.

    Руководство Евросоюза отдает предпочтение милитаризации отношений с Россией вместо поиска мирных решений, пытаясь таким образом справиться с внутренними экономическими проблемами.

    22 апреля 2026, 10:16 • Новости дня
    Трамп выдвинул Ирану новый ультиматум
    @ Daniel Heue/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Вашингтон отвел Тегерану до пяти дней на «преодоление внутренних разногласий», пригрозив в противном случае полностью отказаться от действующего режима прекращения огня.

    Президент США дал враждующим фракциям Ирана несколько дней на то, чтобы объединиться вокруг согласованного встречного предложения, передает Axios. В противном случае режим прекращения огня, продленный во вторник, завершится, сообщили изданию три американских чиновника.

    «Трамп готов дать еще от трех до пяти дней прекращения огня, чтобы позволить иранцам собраться с силами. Это не будет длиться бесконечно», – заявил один из источников в администрации США.

    Переговорщики Трампа считают, что соглашение о прекращении войны и решении вопросов по остаткам ядерной программы Ирана все еще достижимо. Однако они обеспокоены тем, что в Тегеране может не найтись человека, уполномоченного сказать «да».

    По данным источников, верховный лидер Али Хаменеи почти не выходит на связь. Генералы Корпуса стражей исламской революции (КСИР), контролирующие страну, и гражданские переговорщики Ирана открыто расходятся в стратегии.

    Раскол стал очевиден после первого раунда переговоров в Исламабаде, когда командующий КСИР генерал Ахмад Вахиди отверг многое из того, что обсуждали иранские переговорщики.

    Отмечается, что если пакистанские посредники не смогут обеспечить участие Ирана в переговорах в отведенный Трампом срок, военный вариант вновь станет актуальным. Сам Трамп дал понять, что морская блокада является его главным рычагом давления на Тегеран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 11 апреля американская и иранская делегации завершили два этапа обсуждений в Исламабаде. По итогам этих совещаний стороны не заключили соглашение о прекращении военных действий.

    Позже представители США отложили новую поездку в Пакистан из-за промедлений Тегерана.

    22 апреля 2026, 08:35 • Новости дня
    Казахстан сообщил о невозможности транзита нефти по «Дружбе» в Германию
    @ Patrick Pleul/DPA/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Казахстан получил неофициальную информацию о невозможности транспортировки нефти по нефтепроводу «Дружба» в мае, сообщил министр энергетики Ерлан Аккенженов.

    Аккенженов уточнил: «По неофициальным источникам я эту информацию получил. Официальных заявлений с российской стороны пока не было. На май у нас транзит через Атырау – Самара по направлению нефтепровода «Дружба» и далее на завод в Шведт у нас ноль», передает ТАСС.

    Он отметил, что российская сторона по неофициальным каналам заявила о технической невозможности прокачки казахстанской нефти по «Дружбе». Министр предположил, что это связано с недавними ударами по российской инфраструктуре.

    В связи с ситуацией Казахстан намерен перераспределить объемы поставок нефти на другие направления.

    Ранее Reuters сообщило, что поставки нефти из Казахстана в Германию по нефтепроводу «Дружба» будут прекращены с 1 мая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о неосведомленности насчет прекращения транзита казахстанской нефти.

    22 апреля 2026, 09:45 • Новости дня
    Посол России назвал вызов в МИД Италии из-за Соловьева ударом в штангу

    @ Agenzia Fotogramma, Marco Iacobucci/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Российский дипломат Алексей Парамонов расценил претензии Рима из-за высказываний телеведущего Владимира Соловьева о премьер-министре Джордже Мелони как попытку раздуть международный скандал.

    Посол России в Италии Алексей Парамонов прокомментировал свой вызов в итальянское внешнеполитическое ведомство, передает РИА «Новости».

    Поводом для недовольства Рима стали слова Владимира Соловьева, который в эфире своего шоу обвинил итальянского премьера в фашизме и предательстве избирателей.

    «В очередной раз итальянские дипломаты «попали в штангу» с моим вызовом в МИД Италии для предъявления претензий в связи с якобы нападками из Москвы на председателя совета министров Италии Джордже Мелони», – заявил дипломат. Он напомнил, что за почти четыре года нахождения Мелони у власти российское руководство не допускало уничижительных суждений в ее адрес.

    Парамонов подчеркнул, что Москва никогда не использовала заявления итальянских шоуменов или журналистов как повод для дипломатических демаршей. По его мнению, попытка раздуть скандал связана с деятельностью антироссийских сил внутри итальянского истеблишмента, связанных с Украиной.

    Дипломат также назвал действия итальянской стороны попыткой поссорить народы двух стран и нанести имиджевый ущерб Москве. Он предположил, что причиной этому могло стать желание отыграться за собственные внешнеполитические провалы, включая малоуспешный визит Владимира Зеленского в Рим.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Италии Антонио Таяни вызвал российского посла Алексея Парамонова из-за слов телеведущего Владимира Соловьева о Джордже Мелони.

    Ранее итальянское внешнеполитическое ведомство уже приглашало главу российской дипмиссии для беседы.

    Сам дипломат отмечал сохранение положительного отношения большинства итальянцев к России вопреки позиции местных властей.

    21 апреля 2026, 20:07 • Новости дня
    Объявлено о резком падении экспорта российского мороженого в Китай
    @ Роман Соколов/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Продажи отечественного мороженого на китайский рынок стремительно сократились, достигнув минимальных значений на фоне полного отсутствия закупок в течение двух месяцев.

    Поставки российского холодного лакомства на азиатский рынок продолжают стремительно снижаться, передает «Интерфакс». В первом квартале текущего года объем экспорта упал в 27 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общая сумма продаж составила всего 48 тыс. долларов.

    Китайские импортеры приобретали российскую продукцию исключительно в феврале. Лидерами по поставкам мороженого в Китай стали Франция, Южная Корея и Новая Зеландия. В 2025 году Пекин сократил закупки из России на 15% – до 2,3 млн долларов. Несмотря на сложности в Азии, общий экспорт российского мороженого демонстрирует уверенный рост.

    За год суммарный объем отгрузок увеличился на 31% и достиг 76 млн долларов. В натуральном выражении поставки выросли почти на 14% – до 17,3 тыс. тонн. Эксперты прогнозируют дальнейшее расширение рынка сбыта. К 2030 году общая стоимость поставок может превысить 100 млн долларов.

    Ранее президент России Владимир Путин объяснил рост продаж отечественного мороженого в Китае угощением Си Цзиньпина. Борис Титов сообщил о настоящем буме на российскую молочную продукцию на китайском рынке.

    Соединенные Штаты в сентябре увеличили импорт российского мороженого до максимума за три года.

    22 апреля 2026, 10:18 • Новости дня
    Премьер Италии Мелони ответила на оскорбления Соловьева
    @ Giulia Sciacca/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в ответ на оскорбления со стороны российского телеведущего Владимира Соловьева подчеркнула, что интересы страны для нее остаются приоритетом.

    Мелони прокомментировала оскорбления в свой адрес со стороны Соловьева. В заявлении в соцсетях Мелони не назвала имя Соловьева, однако явно адресовала ответ именно ему, передает Газета.Ru со ссылкой на портал Ansa.

    «По своей природе усердный пропагандист режима не способен преподавать уроки ни последовательности, ни свободы. Но эти карикатуры, конечно, не заставят нас изменить курс», – подчеркнула премьер-министр. Она добавила, что для нее единственным ориентиром остаются интересы Италии.

    Мелони заверила, что намерена с гордостью отстаивать свой курс, несмотря на критику со стороны пропагандистов «по всему миру».

    В среду российский дипломат Алексей Парамонов расценил претензии Рима из-за высказываний телеведущего Владимира Соловьева о премьер-министре Джордже Мелони как попытку раздуть международный скандал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Италии Антонио Таяни вызвал российского посла Алексея Парамонова из-за слов телеведущего Владимира Соловьева о Джордже Мелони.

    Ранее итальянское внешнеполитическое ведомство уже приглашало главу российской дипмиссии для беседы.

    21 апреля 2026, 17:38 • Новости дня
    «Африканский корпус» освободил в Мали заложников из России и Украины
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Двое сотрудников российской геологоразведочной компании, захваченных террористами в июле 2024 года в Нигере, были освобождены в Мали силами «Африканского корпуса», сообщило Минобороны России.

    По информации из канала ведомства в Max, освобожденными оказались гражданин России Олег Грета 1962 года рождения и гражданин Украины Юрий Юров 1970 года рождения. Их удерживала террористическая группировка «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин».

    После успешной операции российские медики из госпиталя «Африканского корпуса» провели первичный осмотр освобожденных. Было установлено, что оба мужчины страдают от многочисленных заболеваний и находятся в состоянии сильного физического истощения. В ближайшее время их доставят в Москву на военно-транспортном самолете для дальнейшего лечения и реабилитации.

    Руководство геологоразведочной компании выразило благодарность военным «Африканского корпуса» и Министерству обороны России за успешное освобождение специалистов.

    В 2024 году россияне освободили захваченных в плен военных Чада.

    21 апреля 2026, 19:59 • Новости дня
    Путин выразил уверенность в победе патриотов на выборах в Госдуму

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил уверенность в победе патриотических сил и людей дела на предстоящих выборах в Госдуму. Об этом глава государства заявил в ходе церемонии вручения премии «Служение».

    Глава государства напомнил, что в сентябре 2026 года в выборах в Госдуму впервые примут участие жители четырех новых российских регионов. Путин отметил, что голосование пройдет в сложных условиях, а противники, по его словам, в первую очередь внешние, попытаются использовать любые возможности для дестабилизации и раскола российского общества. «Уверен, что все такие попытки будут пресечены, а избиратели отдадут предпочтение конструктивным политическим программам и идеям, патриотам, людям дела», – подчеркнул президент, его слова приводит сайт Кремля.

    Единый день голосования пройдет в 2026 году 18–20 сентября 2026 года. В эти дни пройдут выборы в Госдуму IX созыва, а также глав ряда регионов и законодательных органов.

    21 апреля 2026, 20:46 • Новости дня
    Виновницу смертельной аварии в центре Москвы отправили в СИЗО

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Женщина, устроившая в нетрезвом виде массовую аварию на Садовой-Черногрязской улице, пробудет под стражей на время расследования уголовного дела о гибели двух человек.

    Инстанция удовлетворила ходатайство следствия об избрании меры пресечения для автомобилистки Анны Владимировой, передает ТАСС. В результате трагического инцидента в центре столицы погибли два человека, еще двое получили различные травмы.

    Представитель правоохранительных органов поделился подробностями прошедшего заседания. «Суд постановил избрать Владимировой А.К., обвиняемой по ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух лиц), меру пресечения в виде заключения под стражу», – сообщил собеседник агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, нетрезвая женщина на иномарке без госномеров спровоцировала массовое ДТП на Садовой-Черногрязской улице. Сотрудники полиции оперативно задержали виновницу крупной аварии. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения.

    22 апреля 2026, 12:48 • Новости дня
    Предатель Климов рассказал о попытке ВСУ убить его при переходе линии фронта
    @ Jens Buttner/dpa/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российский военнослужащий Артем Климов признался в переходе на сторону Вооруженных сил Украины и рассказал о попытке его ликвидации при пересечении линии фронта.

    По словам Климова, удачно перейти к украинским военным удалось только со второй попытки, а во время второго перехода один из бойцов запрещенной в России организации «Азов» заявил: «Даю 20 тыс. гривен и «обнуляю» его прямо здесь», пишет «Царьград».

    Климов рассказал украинским блогерам, что оказался в сложной ситуации, когда его жизнь зависела от решения бойцов ВСУ и представителей «Азова».

    Его признание о переходе и обстоятельствах предательства прозвучали в интервью, опубликованном 21 апреля.

    Ранее Минобороны сообщило, что украинский националист с позывным «Пищур», который ранее довел до самоубийства подчиненного, который хотел сдаться в плен, первым же сложил оружие при встрече с российскими военными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что украинские заградотряды у города Константиновка открывают огонь по украинским же военным, которые хотят самовольно оставить позиции.

    21 апреля 2026, 21:56 • Новости дня
    МИД Италии вызвал посла России из-за слов Соловьева о Мелони

    МИД Италии вызвал посла России Парамонова из-за слов Соловьева о Мелони

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД Италии и вице-премьер Антонио Таяни вызвал посла России в Риме Алексея Парамонова после заявлений, прозвучавших на российском телевидении.

    Причиной стал эфир шоу «Полный контакт» на канале «Соловьев Live», где ведущий Владимир Соловьев допустил резкие высказывания в адрес премьер-министра Италии Джорджи Мелони, передает РИА «Новости».

    «Я вызвал посла России Парамонова в министерство иностранных дел, чтобы выразить официальный протест в связи с крайне серьезными и оскорбительными заявлениями ведущего Владимира Соловьева по российскому телевидению в адрес премьер-министра Джорджи Мелони», – сообщил Таяни в соцсетях.

    Ранее посол России в Армении получил ноту протеста за заявления телеведущего Соловьева.

    Главное
    Посол России предложил Украине переименовать Киев вместо Донбасса
    В ФРГ предупредили о прекращении транзита казахстанской нефти по «Дружбе»
    Объявлены сроки согласования кредита ЕС Киеву в обход Венгрии
    Politico: Мадьяр хочет возродить Австро-Венгерскую империю
    OpenAI выпустила масштабное обновление генератора изображений для ChatGPT
    Россиян предупредили о реальных сроках за клевету в домовых чатах
    Сборная России завоевала семь золотых медалей на международной олимпиаде по химии