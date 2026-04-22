Захарова указала на недопустимость сравнения АЭС «Бушер» с Освенцимом

Она в эфире радио Sputnik раскритиковала высказывания премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который упомянул Бушер в ряду с нацистскими концлагерями.

«Не надо называть Бушер и атомную станцию в Бушере, которая имела исключительно мирный характер, которая проверялась всеми, и кому, как ни Израилю, его руководству знать об этом, – нельзя станцию в Бушере, сам город Бушер связывать вот с этой ужасной антиисторической цепочкой – с Освенцимом, Собибором, Майданеком или другими концлагерями. Никто на это права не давал, никто на это права не имеет», – заявила Захарова.

Она также напомнила, что на иранской АЭС трудились российские специалисты, обеспечивая развитие мирного атома в Иране.

Ранее Захарова заявила, что заявления израильского руководства о том, что страна устранила угрозу «ядерного Холокоста» со стороны Ирана, являются неуместными и проявляют неуважение к памяти жертв Второй мировой войны.

В понедельник Росатом завершил эвакуацию более 600 специалистов с иранской АЭС «Бушер».