Биржевые цены на газ в Европе превысили 500 долларов

Стоимость тысячи кубометров газа на европейских биржах достигла 518 долларов

Tекст: Мария Иванова

Стоимость майских фьючерсов на крупнейшем нидерландском хабе TTF утром в среду выросла до 518 долларов за тысячу кубометров, передает РИА «Новости». На открытии торгов показатель достигал отметки в 526 долларов.

Резкий скачок котировок начался после ударов США и Израиля по территории Ирана. В результате средние цены за март подскочили примерно на 60% по сравнению с февралем. Впервые с февраля 2023 года стоимость превышала 600 долларов за тысячу кубометров.

Текущие показатели остаются на 33% выше февральских значений. При этом исторический рекорд был зафиксирован весной 2022 года, когда тысяча кубометров стоила 3892 доллара. Подобного устойчиво высокого уровня котировок не наблюдалось за всю историю работы европейских газовых хабов с 1996 года.

В середине апреля цены на природный газ стабилизировались чуть выше уровня 500 долларов.