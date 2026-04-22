В Приморье завершили расследование дела о хищении выплат погибшего участника СВО

Tекст: Мария Иванова

Правоохранители Уссурийска завершили расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, передает Telegram-канал СК.

Злоумышленница обвиняется в серии мошенничеств с имуществом военнослужащего.

По данным следствия, весной 2025 года знакомый фигурантки подписал контракт для участия в спецоперации. Мужчина имел статус сироты и претендовал на получение благоустроенного жилья. За несколько дней до отправки бойца на фронт женщина оформила с ним фиктивный брак и сделала доверенность на управление имуществом.

Когда военнослужащий пропал без вести, мошенница попыталась получить положенную ему квартиру стоимостью около 2,8 млн рублей. Сделать это ей не удалось, однако она незаконно присвоила государственные выплаты за погибшего на общую сумму более 14 млн рублей.

Полученными средствами обвиняемая распорядилась по собственному усмотрению. Сейчас материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, правоохранители задержали эту жительницу Уссурийска за оформление фиктивного брака с пропавшим бойцом.

