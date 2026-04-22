В Грузии поспорили о сути масштабных перестановок в силовом блоке

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

Близкий к правительству Грузии источник газеты ВЗГЛЯД не исключил, что вводимая новая должность – госминистра по координации правоохранительных органов, на которую представлен глава Службы госбезопасности Мамука Мдинарадзе, «определенным образом заменит совбез», ликвидированный в прошлом году.

Иначе трактует изменения аналитик, член оппозиционной парламентской партии «Сила народа» Давид Картвелишвили, который считает, что «для обеспечения безопасности проходящих через страну магистралей международного масштаба необходим новый уровень сотрудничества правоохранительных органов», чем и займется Мамука Мдинарадзе.

Вице-спикер парламента от правящей «Грузинской мечты» Нино Цилосани считает, что изменения «еще больше усилят силовые ведомства».

По ее словам, за время работы на посту руководителя СГБ Мамука Мдинарадзе «доказал, что успешно борется со сложнейшими вызовами, такими, как попытки антигосударственного переворота и другими».

Также она назвала «позитивными» перевод министра МВД Геки Геладзе на пост главы СГБ и председателя правительства Аджарии Сулхана Тамазашвили на должность министра внутренних дел.

Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили, находящаяся в радикальной оппозиции к «Грузинской мечте», назвала перестановки «отвлечением внимания от тяжелой ситуации в стране».

Она назвала значительные кадровые перестановки в правительстве Грузии «ритуальной ротацией сталинского образца».