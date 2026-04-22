Контейнеровоз атакован в Ормузском проливе

Tекст: Дмитрий Зубарев

Контейнеровоз подвергся нападению в Ормузском проливе, экипаж не пострадал, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Британии (UKMTO).

Инцидент произошёл примерно в 28 км к северо-востоку от побережья Омана.

В заявлении UKMTO говорится: «О возгорании или ущербе окружающей среде не сообщается. Экипаж, согласно сообщению, находится в безопасности».

По данным центра, капитан контейнеровоза сообщил, что к судну приблизилась лодка, предположительно принадлежащая Корпусу стражей исламской революции, и с нее был открыт огонь. Экипаж лодки не попытался выйти на радиосвязь с командой контейнеровоза. В результате обстрела капитанский мостик судна получил серьезные повреждения.

По меньшей мере два торговых корабля подверглись нападению после решения Ирана о восстановлении военного контроля над акваторией.