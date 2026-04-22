Атака израильского беспилотника на ливанское поселение привела к гибели человека

В результате удара израильского дрона по ливанскому поселению погиб человек

Tекст: Мария Иванова

Инцидент произошел в населенном пункте Джабура на юго-востоке Ливана, передает РИА «Новости».

«Один человек погиб и двое ранены в результате удара вражеского беспилотника на рассвете по окраинам Джабура в Западной Бекаа», – говорится в заявлении.

Официальное перемирие между конфликтующими сторонами вступило в силу 16 апреля. Представители движения «Хезболла» сообщили, что израильская армия нарушила договоренности более 200 раз. Отмечается, что для атак применялась боевая авиация, артиллерия и беспилотники, а также проводилось минирование жилых домов.

В ответ на регулярные нарушения режима тишины шиитское сопротивление объявило о проведении первой боевой операции с момента начала перемирия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, израильский беспилотник выпустил ракеты по жилому дому в ливанском городе Сайда.

Авиаудары ВВС Израиля по девяти южным поселениям ранее привели к гибели четырех мирных жителей.