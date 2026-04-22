Из-за ударов США и Израиля более 45 тыс. жителей Тегерана лишились имущества

Tекст: Дарья Григоренко

В результате недавних ударов Израиля и США по иранской столице серьезно пострадали ключевые объекты городской инфраструктуры, сообщает Аль-Маядин. По данным телеканала, только в Тегеране более 45 тыс. жителей полностью или частично лишились имущества. Журналисты и дипломаты лично ознакомились с масштабами разрушений во время организованной экскурсии, передает «Пятый канал».

Особый урон нанесен южным районам города, где густонаселенные жилые кварталы практически стерты с лица земли. Значительное количество объектов социальной инфраструктуры – школы, больницы, электростанции – повреждены или уничтожены. Под обломками погибло много людей, десятки получили ранения.

Серьезно пострадали и культурные памятники, в том числе знаменитый дворец Голестан, который является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Сообщается, что утрачены некоторые уникальные здания, представляющие историческую ценность для всей страны. В числе разрушенных оказалась даже еврейская синагога.

Местные жители рассказывают, что атаки произошли ночью и застали людей врасплох. Один из очевидцев заявил: «Это произошло посреди ночи. Мы приехали сюда примерно через полчаса. Я был просто шокирован тем, что произошло. В это невозможно поверить, и, к сожалению, у нас ничего больше не осталось».

Как писала газета ВЗГЛЯД, 18 апреля в Иране сообщили, что в результате атак со стороны американских и израильских военных на территорию исламской республики погибли почти 3,5 тыс. человек.

Ранее медицинские службы иранской столицы зафиксировали гибель 503 человек в провинции Тегеран.