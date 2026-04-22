Заморозки повсеместно ударили в Центральной России

Минусовые температуры зафиксированы на всей территории Центральной России

Tекст: Мария Иванова

В ночь на среду на всей территории Центральной России были зафиксированы отрицательные температуры. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

«В условиях антициклональной, а значит, малооблачной погоды, в Центральной России повсеместно ударили заморозки», – отметил синоптик. В столице на метеостанции ВДНХ температура опустилась до минус 1,3 градуса, в Строгино похолодало до минус 1,9, в Тушино – до минус 2,1, а в Бутово зафиксировали минус 3,6 градуса. Положительная температура сохранилась лишь в центре Москвы, на Балчуге термометры показали плюс 2,8 градуса.

В Московской области холоднее всего было в Черустях, где температура упала до минус 5,6 градуса. В Ново-Иерусалиме зафиксировали минус 5,2, а в Михайловском – минус пять градусов. Зона заморозков также распространилась на Черноземье, Среднее Поволжье, Оренбуржье и Южный Урал.

Самые сильные морозы на европейской территории страны отмечены в Коми, где местами температура опустилась до минус 10 градусов. В азиатской части России зафиксированы куда более суровые значения: на метеостанции Советская речка в Туруханском крае ударил мороз в 29 градусов, в якутском Тикси – минус 27, а в селе Кегали Северо-Эвенского района – минус 28 градусов. На Чукотке, на станции Илирней, столбики термометров также опустились до минус 29 градусов.

