Россия вошла в тройку стран с крупнейшим торговым профицитом

Tекст: Дмитрий Зубарев

Россия заняла третье место по доходам от торговли по итогам 2025 года, передает РИА «Новости». По данным платформы ООН Comtrade, национальных статистических служб и открытых источников, Китай сохранил лидерство с профицитом в 1,19 трлн долларов, Германия оказалась на второй позиции с 226,4 млрд долларов, а Россия получила 139,3 млрд долларов.

В пятерку стран с наибольшим торговым профицитом вошли также Ирландия (133,8 млрд долларов) и Нидерланды (118,7 млрд долларов). Южная Корея, Швейцария, Норвегия, Сингапур и Италия также показали значительный профицит от внешней торговли, превысив отметку в 57 млрд долларов. Саудовская Аравия, Бразилия и Катар замкнули первые 15 рейтинга.

Среди стран с наибольшим торговым дефицитом лидируют США, чей отрицательный баланс составил 1,24 трлн долларов. В пятерку антилидеров вошли также Британия, Индия, Франция и Турция. Значительный дефицит торговли зафиксировали также Испания, Гонконг, Филиппины, Украина и Израиль. Греция, Португалия, Румыния, Египет и Канада также вошли в топ-15 стран с самыми большими убытками от торговли.

Как писала газета ВЗГЛЯД, за первые девять месяцев Россия заняла третье место среди стран G20 по профициту внешней торговли.

По результатам 2023 года наша страна вошла в десятку мировых лидеров по этому показателю.

Доля Китая во внешней торговле РФ составила 33 процента.