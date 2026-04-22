Россиян предупредили о реальных сроках за клевету в домовых чатах

Tекст: Дмитрий Зубарев

Машаров заявил, что за оскорбления и клевету в домовых чатах могут быть применены меры наказания от штрафа до лишения свободы сроком до двух лет, сообщает ТАСС. Он напомнил, что размещение оскорблений в групповых чатах мессенджеров влечет административную ответственность по статье 5.61 КоАП РФ, предусматривающую штраф для граждан от пяти до десяти тыс. рублей.

Если размещаются ложные сведения, порочащие честь и достоинство, то, по словам Машарова, виновному может грозить уголовная ответственность по статье 128.1 УК РФ – вплоть до двух лет лишения свободы. За публичную клевету, в том числе в интернете, предусмотрены штрафы до 1 млн рублей.

Юрист отметил, что пострадавшему необходимо сохранить доказательства – сделать скриншоты переписки и, при необходимости, заверить их у нотариуса. Это поможет установить, с какого номера было отправлено оскорбительное сообщение, что важно для обращения в полицию.

Кроме того, пострадавший вправе подать иск о защите чести и достоинства. Можно требовать публичных извинений в том же чате, а также компенсации морального вреда и возмещения расходов на лечение, связанных с перенесенным стрессом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о наказании за бытовую клевету.

Суд в Бурятии оштрафовал местную жительницу на 10 тысяч рублей за оскорбления в общедомовом чате.

Петербургская прокуратура завела административное дело на женщину из-за публикации оскорбительных высказываний в мессенджере.