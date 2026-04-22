Гросси назвал иллюзией ядерную сделку США и Ирана без МАГАТЭ

Tекст: Вера Басилая

Возможная договоренность между США и Ираном будет иметь лишь видимость, если в нее не будет вовлечено Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), заявил генеральный директор организации Рафаэль Гросси, передает ТАСС.

Гросси ранее отмечал, что любые договоренности по иранской ядерной программе между Вашингтоном и Тегераном без контроля и механизмов проверки останутся лишь «листом бумаги». Он напомнил, что роль агентства заключается в объективной и независимой оценке выполнения сторонами международных соглашений.

Иран развивает ядерную программу с 1950-х годов, когда страна получила поддержку США. В 1958 году Тегеран стал членом МАГАТЭ, а в 1970 году ратифицировал Договор о нераспространении ядерного оружия. После исламской революции 1979 года программа была временно остановлена, но возобновилась в конце 1980-х годов.

С 2003 года в стране действует фетва прежнего верховного лидера Али Хаменеи, согласно которой создание ядерного оружия строго запрещено. Тем не менее, вопросы о прозрачности и контроле иранской ядерной программы остаются актуальными как для мирового сообщества, так и для самого МАГАТЭ.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан подписал закон о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ.

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал это решение естественным развитием событий после незаконных ударов по иранским ядерным объектам.