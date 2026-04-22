Экс-главу космического центра Хруничева заочно приговорили к семи годам колонии

Московский суд заочно приговорил экс-гендиректора государственного космического научно-производственного центра имени Хруничева Андрея Калиновского к семи годам колонии, передает РИА «Новости».

Калиновский был объявлен в международный розыск и заочно арестован, а его имущество в России арестовано. Суд признал его виновным в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

Как установил суд, Калиновский с 2014 по 2017 годы сначала как исполняющий обязанности, а затем как глава центра заключал заведомо невыгодные для предприятия договоры с компанией «Сандвик». Он обеспечивал победу этой фирмы в конкурсах, несмотря на отсутствие необходимости в замене инструментов и увеличении производства.

В материалах суда говорится, что новые инструменты критиковали сотрудники, некоторые из них имели признаки фальсификации. Один из начальников отделов в показаниях отметил, что Калиновский требовал заключить договор только с «Сандвик», из-за чего затраты на закупки выросли в 3-5 раз.

Общий ущерб по делу составил 393,5 млн руб., эти средства взысканы с Калиновского в доход государства. По сведениям СМИ, он скрылся на Кипре.

Ранее подмосковный суд приговорил бывшего генерального директора РКК «Энергия» Владимира Солнцева к восьми годам колонии за мошенничество.